Российские оккупанты привезли в Запорожскую область гастарбайтеров, которые занимаются грабежом и устраивают пьяные драки, - Федоров

Российские оккупанты свозят на временно оккупированные территории Запорожской области гастарбайтеров. Они устраивают пьяные драки и грабят.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, отслеживается доставка российских военных на оккупированные территории. Кроме этого начали приезжать гастарбайтеры.

"Начали приезжать не только военные, но и гастарбайтеры. Среди местных жителей рашисты не смогли найти достаточное количество людей, которые рыли бы окопы. Поэтому они привозят гастарбайтеров и расселяют их в детских садах, школах, домах культуры", - рассказал Федоров.

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Он заявил, что гастарбайтеры ведут себя "хуже мобилизованных", поэтому их приезжают "успокаивать" коллаборанты или "гастролеры-полицейские".

"Гастарбайтеры – это те, кто соглашаются приезжать на временно оккупированные территории рыть окопы. Мы четко можем представить эту категорию людей – это пьяницы, бомжи и те, кого выловили в каких-то районах, регионах России и притянули на временно оккупированне территории. Это точно люди бестолковые, которые ничего не умеют делать, кроме как копать", - подчеркнул он.