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Новости Война
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оккупация (9975) Запорожская область (2826) Федоров Иван (459)

Российские оккупанты привезли в Запорожскую область гастарбайтеров, которые занимаются грабежом и устраивают пьяные драки, - Федоров

федоров,іван

Российские оккупанты свозят на временно оккупированные территории Запорожской области гастарбайтеров. Они устраивают пьяные драки и грабят.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, отслеживается доставка российских военных на оккупированные территории. Кроме этого начали приезжать гастарбайтеры.

"Начали приезжать не только военные, но и гастарбайтеры. Среди местных жителей рашисты не смогли найти достаточное количество людей, которые рыли бы окопы. Поэтому они привозят гастарбайтеров и расселяют их в детских садах, школах, домах культуры", - рассказал Федоров.

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Он заявил, что гастарбайтеры ведут себя "хуже мобилизованных", поэтому их приезжают "успокаивать" коллаборанты или "гастролеры-полицейские".

"Гастарбайтеры – это те, кто соглашаются приезжать на временно оккупированные территории рыть окопы. Мы четко можем представить эту категорию людей – это пьяницы, бомжи и те, кого выловили в каких-то районах, регионах России и притянули на временно оккупированне территории. Это точно люди бестолковые, которые ничего не умеют делать, кроме как копать", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+14
Главное, чтобы их размещали компактно и в местных ПТУ....
Закрывать наряды им будет прораб "Хаймарс"
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05.02.2023 19:41
+13
Якої тільки наволочі на багатостраждальну українську землю не повзе...
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05.02.2023 19:34
+11
Можна подумать - раніше сюди "кращих" завозили Ще з 19 ст (коли вони почали сюди масово заїжджать) повелося в Україні: "Москаль - п"яниця, ледацюга і злодій!"
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05.02.2023 19:41
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Вони влаштовують п'яні бійки та грабують.
 Краще б к оперу ходили, тай веганами були...
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05.02.2023 19:33 Ответить
Якої тільки наволочі на багатостраждальну українську землю не повзе...
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05.02.2023 19:34 Ответить
Певно, рузьге мастурбайтери мали бути такого зразка:

- Ваня, не затруднит ли тебя подать мне вон ту лопату?
- Отнюдь, Сеня!
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05.02.2023 19:35 Ответить
поки обісцяний захід танки збере там саме дике поле залишиться як за козацьких часів ....
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05.02.2023 19:38 Ответить
Таке враження що захід, та американці бажають за рахунок життів українців , тільки сильно послабити кацапів, а не добивати їх.
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05.02.2023 19:43 Ответить
Якщо розвалити кацапію, то китайці моментально захапають Сибір. А китайці + ресурси Сибіру - це усьому світу настане гаплик. Ну і ядерна зброя розповзеться по всьому світу.
От Захід і маневрує, в тому числі ціною українців.
Для нас взагалі немає варіантів - тільки відчайдушно опиратися орді.
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05.02.2023 20:05 Ответить
Щє моя баба казала " Піде миром китаЄць - буде мирові пистець"...
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05.02.2023 20:47 Ответить
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05.02.2023 19:39 Ответить
то люся піде в окоп зі своїм сп****женим гранатометом?
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05.02.2023 19:47 Ответить
Гастарбайтер (нім. Gastarbeiter, дослівно: гість-робітник (Gast + Arbeiter)) - іноземець (громадянин іншої держави), який тимчасово перебуває в країні за формальною ознакою праці за строковим трудовим наймом.
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05.02.2023 19:43 Ответить
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05.02.2023 19:43 Ответить
Можна подумать - раніше сюди "кращих" завозили Ще з 19 ст (коли вони почали сюди масово заїжджать) повелося в Україні: "Москаль - п"яниця, ледацюга і злодій!"
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05.02.2023 19:41 Ответить
Главное, чтобы их размещали компактно и в местных ПТУ....
Закрывать наряды им будет прораб "Хаймарс"
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05.02.2023 19:41 Ответить
ось такий і є руцькмй мир. Росіянці і на Мацквабаді вже не "хазяева" а джерело бабла та секс розваг для "фахівців" з Азії та джигитів
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05.02.2023 19:50 Ответить
Прибалти завжди ВСІХ росіян називали окупантами. Прибалти в НАТО.
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05.02.2023 20:05 Ответить
КОГДА ДАДУТ ХОТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РОСССИЯН ЗА ГРАНИЦЕЙ !!!???
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05.02.2023 20:33 Ответить
На жаль, ця біда, якщо швидко не звільнять окуповані території, там залишиться і ще й буде розмножуватися.
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05.02.2023 20:39 Ответить
 
 