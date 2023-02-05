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Генштаб ВС (5757) оккупация (9975) Запорожская область (2826) Токмак (63)

Россияне принудительно выселяют жителей Токмака и заселяют в их дома предателей, - Генштаб

токмак

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированной части Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из их домов с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских  "правоохранительных органов". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу".

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Топ комментарии
+11
голота із мокшанських болот. Скрізь одне і теж
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05.02.2023 19:45
+8
Вчора ті заселились в квартиру мами. Мама - інвалід 1 групи. Я виїхала і її забрала звідти. Дуже "тішить" той факт, що ми - ті кто виїхав з окупації, не має право ні на яку коменсацію за втрчене житло. Тобто у нас наче все супер ГУД! ми з житлом! ВАУ!(
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05.02.2023 20:25
+8
І доречі, в Токмаку, заселяють не "місцевих колобарантів", а заселюють військовими *********.
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05.02.2023 20:30
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ну хоча б залишили "квартирантам" водочку з щурячою отрутою
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05.02.2023 19:44 Ответить
голота із мокшанських болот. Скрізь одне і теж
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05.02.2023 19:45 Ответить
Всі патріоти на фронті. ...кацапам колаборантів вже нема куди дісти..
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05.02.2023 19:49 Ответить
Із власного будинку людину виганяють на вулицю - і тим більше що зараз зима
Під виглядом захисту російськомовного населення ці РАШИСТИ знущаються з російськомовним населення грабують і вбивають їх
А що хочуть КАЦАПИ? Вони хочуть місцеве населення розпочало бунт в країні зміниться влада і цю владу захопить ПУТЛЕР або його людина -ось це вони хотять
Тому зараз будь-які страйки небезпечні як для народу так і для держави
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05.02.2023 20:02 Ответить
Ну нічого нового. Вони завжди так робили.. українців на Соловки, а тих, у кого ніде нічого не растеть в їх хати.
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05.02.2023 20:18 Ответить
кацапо-орда все це вже робила не раз...



украинскую крестьянскую семью, признанную кулацкой, выселяют из их дома за отказ вступить в колхоз. Начало 1930-х (Фото:Марк Зализняк, ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного.)
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05.02.2023 20:21 Ответить
Вчора ті заселились в квартиру мами. Мама - інвалід 1 групи. Я виїхала і її забрала звідти. Дуже "тішить" той факт, що ми - ті кто виїхав з окупації, не має право ні на яку коменсацію за втрчене житло. Тобто у нас наче все супер ГУД! ми з житлом! ВАУ!(
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05.02.2023 20:25 Ответить
І доречі, в Токмаку, заселяють не "місцевих колобарантів", а заселюють військовими *********.
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05.02.2023 20:30 Ответить
Бо там місцевих майже не було в принципі. Це одне з міст- привидів. Після розкрадання і закриття Дізельмаш ім.Кірова жителі звідти повиїжджали. Доречі завод виробляв двигуни для легкої бронетехніки, більше в нас таких нема
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05.02.2023 20:59 Ответить
 
 