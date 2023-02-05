Россияне принудительно выселяют жителей Токмака и заселяют в их дома предателей, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированной части Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из их домов с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских "правоохранительных органов". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу".
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+8 Ирина Склярова be57e7dd
показать весь комментарий05.02.2023 20:30
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Під виглядом захисту російськомовного населення ці РАШИСТИ знущаються з російськомовним населення грабують і вбивають їх
А що хочуть КАЦАПИ? Вони хочуть місцеве населення розпочало бунт в країні зміниться влада і цю владу захопить ПУТЛЕР або його людина -ось це вони хотять
Тому зараз будь-які страйки небезпечні як для народу так і для держави
украинскую крестьянскую семью, признанную кулацкой, выселяют из их дома за отказ вступить в колхоз. Начало 1930-х (Фото:Марк Зализняк, ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного.)