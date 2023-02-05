Россия и Иран утвердили планы по строительству завода по производству беспилотников, - The Wall Street Journal

Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов строительства завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников для войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В рамках развивающегося военного альянса иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.

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В городе Елабуга, расположенном в Республике Татарстан, делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустующую площадку, где планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.

По словам американских чиновников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, способный создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны.