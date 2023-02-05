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Иран (1734) россия (92990) дроны (3553)

Россия и Иран утвердили планы по строительству завода по производству беспилотников, - The Wall Street Journal

дрони,іран

Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов строительства завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников для войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В рамках развивающегося военного альянса иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.

Читайте также: Пока не зафиксированы поставки России иранских баллистических ракет, - ГУР МО

В городе Елабуга, расположенном в Республике Татарстан, делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустующую площадку, где планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.

По словам американских чиновников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, способный создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны.
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Топ комментарии
+18
Ну, чому б ні? Україна ж не бомбить росію, а в ірані де не де, а бавовна відбувається. Я не здивуюсь, якщо вони налагодять виробництво швидше ніж ми побачимо дрони якими хизувалося МО.
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05.02.2023 19:55
+14
А от в нас для заводу Байрактарів 10 млн. баксів на лапу дай і 2 роки чекай. Своїх дронів масового виробництва 0.
Але почитати деяків звіздаболів, то ми вже перемогли попри втрату теріторії кожного дня. Ви в цьому впевнені, чи просто подобаються дебільні лозунги?
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05.02.2023 19:57
+14
Тільки симетрична відповідь від нас, може змінити ситуацію. Замість того, щоб звинувачувати людей в тому, що вони в містах розслабилися, чому ці пісюаністи досі не створив заводи, де будуть вироблятися тисячі таких дронів, які будуть бити по інфраструктурі росіян, що являється законною ціллю, бо живить впк, по заводам впк, бо складам ***********!?
Відповідь очевидна, бо вони профани, в усьому. Нехай призначать спеціалістів на посади, інакше буде нам значно важче.
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05.02.2023 19:58
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Ну, чому б ні? Україна ж не бомбить росію, а в ірані де не де, а бавовна відбувається. Я не здивуюсь, якщо вони налагодять виробництво швидше ніж ми побачимо дрони якими хизувалося МО.
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05.02.2023 19:55 Ответить
ти точно не побачиш нічого, сидячи за поребриком
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05.02.2023 20:03 Ответить
ну як каже пропаганда на ************ кацапи то пияки та дурні які тільки зеками воюють.
а насправді вони вчаться на помилках і що бентежить доволі швидко.
от коли в кожному кацапськмоу окопі буде антидронний комплекс і сонті шахедів виробництва параші, бо у них на відміну від нас є великі потужності для їхнього будівництва, то вже буде не до сміху.
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05.02.2023 20:34 Ответить
поки наші козли здеруть із турка 10 млн доларів щоб через 2 роки підключить до світла завод по виробництву байрактарів рф вже буде нас бомбить новими шахедами.
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05.02.2023 21:06 Ответить
...де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.
===============
дурень думкою багатіє.
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05.02.2023 20:44 Ответить
Знову невнятна інфа. 6 тис на хвилину/годину/місяць/рік?

Душити тварюк треба, не дадуть світові жити..
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05.02.2023 19:55 Ответить
а не все одно скільки? тут важливий сам факт будівництва: клали вони на всіх, ніхто їм не зможе завадити нищити Україну.
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05.02.2023 20:26 Ответить
и нахрена будущему Татарстану завод по производству ишакедов?
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05.02.2023 19:55 Ответить
Єлабуга Там колись розвертали випуск російського "Фольксвагена-Жука" випускать - "Оку" Якщо будуть працювать такі самі "спеціалісти" - то уявляю ЯКІ вони "шахеди" робитимуть!
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05.02.2023 20:04 Ответить
так запасы деталей кузова "Оки" и будут использовать для производства центроплана. А двигатель "Оки" еще раз раздерибанят пополам, что бы уже окончательно приблизиться к мопеду.
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05.02.2023 20:10 Ответить
Старий анекдот про "Оку":
"Їдуть ДАІшники по дорозі Дивляться - стоїть на обочині чоловік А над дорогою, на гілляці, висить "Ока" Чоловік каже ДАІшникам:
- Ну знал, что подвеска слабая... Знал, что движок барахлит и замки на дврях сами открываются... Но что она ещё и собак боится?!
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05.02.2023 20:39 Ответить
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05.02.2023 21:17 Ответить
Нехай бумеранги випускають
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05.02.2023 20:12 Ответить
Яр не смійся.Ти тільки уяви Оку з крилами і пропелером ...Зразу страшно стає.
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05.02.2023 20:45 Ответить
А що мені уявлять? Після війни взяли в СРСР і скопіювали американський "Студебеккер" Тільки викинули гідропідсилювач руля Вийшов ЗіЛ-157
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05.02.2023 20:50 Ответить
...гуляють хлопці по миннім полі -- гранатками перекидуються...
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05.02.2023 19:57 Ответить
А от в нас для заводу Байрактарів 10 млн. баксів на лапу дай і 2 роки чекай. Своїх дронів масового виробництва 0.
Але почитати деяків звіздаболів, то ми вже перемогли попри втрату теріторії кожного дня. Ви в цьому впевнені, чи просто подобаються дебільні лозунги?
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05.02.2023 19:57 Ответить
Тільки симетрична відповідь від нас, може змінити ситуацію. Замість того, щоб звинувачувати людей в тому, що вони в містах розслабилися, чому ці пісюаністи досі не створив заводи, де будуть вироблятися тисячі таких дронів, які будуть бити по інфраструктурі росіян, що являється законною ціллю, бо живить впк, по заводам впк, бо складам ***********!?
Відповідь очевидна, бо вони профани, в усьому. Нехай призначать спеціалістів на посади, інакше буде нам значно важче.
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05.02.2023 19:58 Ответить
Чим далі, тим більш зрозуміло- нашу владу потрібно міняти. Не по одному, а гуртом.
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05.02.2023 20:01 Ответить
Замінити ми можемо її тільки на чергових виборах, але в цьому році виборів швидше за все не буде у верховну раду, бо буде воєнний час, бо війна до осіні не завершиться, а буде і в наступному, швидше за все. Так що ця влада на довше, ніж повинна бути по закону, але в мирний час.
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05.02.2023 22:57 Ответить
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05.02.2023 19:59 Ответить
Мінімум - заводське збирання з іранських деталей.
Максимум - спільне з іранцями виробництво.
Але не самостійне виробництво.
За довгі десятиліття росія не зуміла ні свого БПЛА побудувати, ні успішно повторити технологію закуплених за кордоном дронів. Просто не здатні до цього. А зараз, в умовах задушливих санкцій, тим більше
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05.02.2023 19:59 Ответить
Ланцет - це чий БПЛА? Хіба не кацапський? Вони нам багато шкоди завдають...
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05.02.2023 20:02 Ответить
...може й не так - по-перше гроші, так вигідніше, а по-друге, ймовірно хочуть робити це коаліційно, пов"язуються кров"ю, та й обходити санкції, можливо буде зручніше
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05.02.2023 20:03 Ответить
а де наші беспілотніки на 1000 км з укрооборонпрому? що до нового року ще завершили тестування вже лютий почався-Новий засекречений український ударний безпілотник успішно пройшов низку випробувань.Про це на брифінгу https://www.youtube.com/live/5HseJCllYQg?feature=share повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад.Нещодавно безпілотник успішно завершив випробування під дією впливів радіоелектронного придушення.
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05.02.2023 20:00 Ответить
На бумазі.
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05.02.2023 20:12 Ответить
Для этого нужно собрать инженеров, конструкторов. Дать им задание наладить производство используя кооперацию нескольких предприятий. И работать на результат бо будет пипец. И люди должны понимать что поставлено на карту и пахать 24 на 7. А у нас с каждого утюга уже победа. Иксперды уже ранку делят. Так можно ********** и до полного краха. Амеров уже раздражает что иы сидим ананируем но при этом требуем помощи. Скоро нас могут просто послать
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05.02.2023 20:18 Ответить
А що виробляє "зелена" влада? Хоч за кордоомн , хоч в Україні? Крім відосиків та шкандалів нічого
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05.02.2023 20:01 Ответить
Судячи з усього, т.з. свєрхдєржава московія неспроможна побудувати ані завод з виробництва дронів, ані самі дрони.
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05.02.2023 20:04 Ответить
Та я не знаю? -- о ці вертушки китайскі -- хіба не можна в Україні клепати -- 7 гривень за пучок?
"Це вже, ***, вообще...!"
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05.02.2023 20:06 Ответить
Опа ча -- оце так Іран покаявся -- де тои Ізраіль -- хаи би на біс ше раз - може соп"ятяця .
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05.02.2023 20:07 Ответить
Поки у нас розкладають гроші на яйцях та гуманітарці кацапи у себе будують нові військові заводи. Так де ви кажете повальна корупція?
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05.02.2023 20:07 Ответить
"ОПа 95" планує збільшити виробництво відосіков з 4 до 120 шт/добу і товщину асфальту з 6 до 30 см.
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05.02.2023 20:10 Ответить
То цій війні кінця і краю не буде видно... виженемо ми ворога з нашої території, він і надалі запускатиме дрони і ракети, а ми його територію обстрілювати не маємо права? то як взагалі Захід бачить кінець тієї війни?, я розумію, що для них дуже важливо, щоб не було створено СССР2, бо наступні будуть вони, але зараз за їхню пасивність платимо ми... і в середньостроковій перспективі жодних змін не буде...
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05.02.2023 20:13 Ответить
А чи вижинемо? Поки що про це лише більше *******, ніж реальних просувань.
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05.02.2023 20:29 Ответить
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05.02.2023 20:16 Ответить
КООРДИНАТЫ В СТУДИЮ !?)
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05.02.2023 20:17 Ответить
А ми які заводи будуємо? Як ця пліснява зелена взагалі збирається "перемогти" мілітарізованого монстра у вигляді паРаші, якщо у нас взагалі ні х*я не робиться? Де ці чортові дрони на 1000 км, про які *******?
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05.02.2023 20:19 Ответить
Кацапы в городе под названием "Елабуга" будут выпускать беспилотники под названием "Е*лан"....
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05.02.2023 20:21 Ответить
я помню как тут дауны ржали про мясо и чмобиков.
Теперь после потери Соледара и скоро возможно Бахмута, уже не ржут.
Так же будет и с ***нами.
До большинства не доходит что смешного мало
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05.02.2023 21:40 Ответить
пора уже исрану навалять по наглому епалу...
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05.02.2023 20:24 Ответить
Маючи ядерну зброю і ракети ,виготовляти дрони ? Щось пішло не так
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05.02.2023 20:31 Ответить
Сейчас интересно стало, значит сам Иран эти самые дроны может выпускать в количестве 1200 штук в год. Причём это уже производство налаженное, давно отработанное. А вот новые завод который когда-то построят в Елабуге будет выпускать еще более сложные, усовершенствованные эти же дроны, но уже аж 6000 в год. Зрадо...ы конечно уже усрались от восторга ) Еще бы новая страшилка ) Но нормальные люди смотрят скептически, пока построят, пока запустят, пока наладят производство год пройдёт. А вот когда наладят и пойдут первые партии, тогда и посмотрим сколько в месяц реально (а не на бумаге) сможет выпустить этот завод и когда он выйдет хотя бы мощности сравнимые с иранскими.
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05.02.2023 20:34 Ответить
Не нужно недооценивать врага. Так делают только идиоты. Кацапы могут наладить производство пока мы будем отвоевывать Крым на телемарафоне
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05.02.2023 22:00 Ответить
Переоценивать возможности врага тоже идиотизм. Надо оценивать реальные возможности. И пока ты зрадое...ил на форуме мы отвоевали уже Житомирскую, Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Николаевскую и часть Херсонской области. Проснись и пой.
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05.02.2023 22:28 Ответить
Смотреть, сколько в месяц реально выпустит этот завод, будем у себя во дворе? Это в лучшем случае. Или в своей квартире, не дай Бог? Странное у Вас предложение: смотреть скептически, пока построят, пока запустят, пока наладят....
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06.02.2023 00:36 Ответить
Незалежно від ідеологічних відмінностей, загальні риси держав, що підтримують Росію, можна швидко виявити: всі вони є стовідсотковими диктатурами, схильними до насильства. Подальші висновки дозволяють поглянути на «Рейтинг свободи преси 2022», опублікований громадською організацією «Репортери без кордонів»: три держави - Північна Корея, Сирія та Іран - знаходяться в останній десятці зі 180 місць.
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05.02.2023 20:50 Ответить
Ну а что наши "союзники"?
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05.02.2023 20:58 Ответить
Война окончится так же неожиданно как и началась.
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05.02.2023 21:09 Ответить
Я досі не можу зрозуміти: влада в Україні така тупа та недолуга, чи вщент жадібна?
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05.02.2023 22:42 Ответить
х!йло планує стати кащєєм бєсмєртним?

чи на що воно розраховує
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05.02.2023 23:35 Ответить
головне щоб не було ескалації як кажуть на заході,Атамакс ні-Іран так
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06.02.2023 00:30 Ответить
Пока строят завод, Украина победит. К тому же - хорошая цель для партизан. Там, поди, и иранцы ошиваются
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06.02.2023 11:32 Ответить
 
 