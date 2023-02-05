Россия и Иран утвердили планы по строительству завода по производству беспилотников, - The Wall Street Journal
Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов строительства завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников для войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В рамках развивающегося военного альянса иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.
В городе Елабуга, расположенном в Республике Татарстан, делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустующую площадку, где планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.
По словам американских чиновников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, способный создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны.
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а насправді вони вчаться на помилках і що бентежить доволі швидко.
от коли в кожному кацапськмоу окопі буде антидронний комплекс і сонті шахедів виробництва параші, бо у них на відміну від нас є великі потужності для їхнього будівництва, то вже буде не до сміху.
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дурень думкою багатіє.
Душити тварюк треба, не дадуть світові жити..
"Їдуть ДАІшники по дорозі Дивляться - стоїть на обочині чоловік А над дорогою, на гілляці, висить "Ока" Чоловік каже ДАІшникам:
- Ну знал, что подвеска слабая... Знал, что движок барахлит и замки на дврях сами открываются... Но что она ещё и собак боится?!
Але почитати деяків звіздаболів, то ми вже перемогли попри втрату теріторії кожного дня. Ви в цьому впевнені, чи просто подобаються дебільні лозунги?
Відповідь очевидна, бо вони профани, в усьому. Нехай призначать спеціалістів на посади, інакше буде нам значно важче.
Максимум - спільне з іранцями виробництво.
Але не самостійне виробництво.
За довгі десятиліття росія не зуміла ні свого БПЛА побудувати, ні успішно повторити технологію закуплених за кордоном дронів. Просто не здатні до цього. А зараз, в умовах задушливих санкцій, тим більше
"Це вже, ***, вообще...!"
Теперь после потери Соледара и скоро возможно Бахмута, уже не ржут.
Так же будет и с ***нами.
До большинства не доходит что смешного мало
чи на що воно розраховує