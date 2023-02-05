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воздух (171) Китай (2790) США (24808)

США могут ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом, - министр транспорта Буттеджадж

аеростат

В Соединенных Штатах Америки не исключается возможность введения санкций против Китая. Это связано с тем, что военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр транспорта США Пит Буттеджадж.

По его данным, воздушный шар находился на высоте, которая была выше стандартной высоты авиаперевозок и не угрожала безопасности людей.

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет должным в ответ на произошедшее", - сказал он.

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Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.
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Топ комментарии
+9
У Європи і США , якась незрозуміла фішка - спочатку вкладати шалені гроші в авторитарні режими ( паРаша і Китай ) , а потім , коли ті режими тіпо - встают с калєн , нагліють і починають погрожувати всьому світу і їм самим , запроваджувати проти них санкції .
Навіщо це їм , незрозуміло . ? Чи це такий вид екстриму , аби полоскотати собі нерви . ??
Логічніше було б , ті країни у яких існує маніакальне бажання погрожувати світу , чи й взагалі - розв'язувати війни - тримати на короткому повідку . А гроші , якщо й давати , то лише в обмін на демократичні перетворення .
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05.02.2023 20:53
+5
А де санкції проти Туреччини та Китаю за недотримання санкцій проти рашки?
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05.02.2023 20:23
+3
может китайцы погоду в Монтане хотели узнать...
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05.02.2023 20:05
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05.02.2023 20:04 Ответить
может китайцы погоду в Монтане хотели узнать...
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05.02.2023 20:05 Ответить
А може вони хотіли не в Монтані а в Внутрішній Монголії дізнатися - ну а що назви подібні ну а те що в назві зайве слово і букв відміних в іншому слові більш ніж одна то таке "не помиляється лише той що ніколи нічого не робить".
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05.02.2023 20:41 Ответить
Мабуть не буде санкціи -- торгівля на 700 млд. дол .
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05.02.2023 20:09 Ответить
Больше чем 700
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05.02.2023 20:23 Ответить
Где Китай, а где США. Но Япония на территорию США уже запускала аэростаты убийцы Фу-Го которые убили беременную женщину и ее пятерых детей
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05.02.2023 20:12 Ответить
. згадала баба, як дівкою була, 1945 рік, а ви все пам'ятаєте? В 2 світовій Японія та США були по різні сторони барикад.
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05.02.2023 20:39 Ответить
Которые начнут действовать в 31м веке
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05.02.2023 20:14 Ответить
Як це "ймовірно"? коли косоокі висунули претензії за збиту кулю? факт не ймовірний, а доконаний.
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05.02.2023 20:18 Ответить
Аэростат попал в зону турбулентности.
Он хотел узнать погоду - он её узнал.
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05.02.2023 20:19 Ответить
Toді має ЕС ввести санкції проти Китаю. Що має повести за собою бойкот китайських продуктів.
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05.02.2023 20:19 Ответить
Так хто тут казав що цю кулю дуже важко збити? Ракета прошила її і вона здулась та впала у воду, а не комусь на голову як тут казали
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05.02.2023 20:20 Ответить
ни кто не говорил что ее трудно сбить - опасались последствий ее падения
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05.02.2023 20:39 Ответить
Тобі знайти той коментар? Можу знайти.
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05.02.2023 20:49 Ответить
А де санкції проти Туреччини та Китаю за недотримання санкцій проти рашки?
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05.02.2023 20:23 Ответить
У Європи і США , якась незрозуміла фішка - спочатку вкладати шалені гроші в авторитарні режими ( паРаша і Китай ) , а потім , коли ті режими тіпо - встают с калєн , нагліють і починають погрожувати всьому світу і їм самим , запроваджувати проти них санкції .
Навіщо це їм , незрозуміло . ? Чи це такий вид екстриму , аби полоскотати собі нерви . ??
Логічніше було б , ті країни у яких існує маніакальне бажання погрожувати світу , чи й взагалі - розв'язувати війни - тримати на короткому повідку . А гроші , якщо й давати , то лише в обмін на демократичні перетворення .
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05.02.2023 20:53 Ответить
США вклалися в Китай щоб він був противагою совку, а після розвалу совка вони хотіли щоб кацапстан став противагою Китаю - але щось пішло не по плану.
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06.02.2023 06:46 Ответить
Китай это более хитрый и дальновидный враг Свободного Мира чем параша. И пока это не поймут на Западе, угроза будет только нарастать.
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05.02.2023 21:07 Ответить
 
 