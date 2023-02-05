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оккупация (9975) разведка (4119) перехват (337)

"Реально всем поx#й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем поx#й", - российский оккупант об отношении командиров к подчиненным. АУДИО

Главное управление разведки ВСУ обнародовало фрагмент разговора оккупанта со своей женой, где они обсуждают отношение командиров к российским солдатам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР.

Жена военнослужащего рассказывает о недовольстве отношением командования к подчиненным.

Главный тезис разговора на языке оригинала:

- "ну реально, как будто просто нелюди-нелюди";

- жена просит мужа не продлевать контракт;

- "надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться".

Читайте также: Я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах#й, - перехваченный разговор российского оккупанта. АУДИО

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Топ комментарии
+14
После третьего - четвертого мужа (мобилизованного ) можно стать богатой невестой !
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05.02.2023 20:37
+9
Вийди падло з України! Тебе наволоч ніхто сюди не запрошував, паскуду кончену!!!
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05.02.2023 20:32
+8
кацапы, как реальные зомби, никогда не поймут, что они людьми не являются ...
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05.02.2023 20:38
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Вийди падло з України! Тебе наволоч ніхто сюди не запрошував, паскуду кончену!!!
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05.02.2023 20:32 Ответить
Раб прожив вже пів життя і тільки нарешті зара відкрив для себе Америку, наївний.
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05.02.2023 20:32 Ответить
Взялся за гуж -- полезай в кузов!
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05.02.2023 20:32 Ответить
После третьего - четвертого мужа (мобилизованного ) можно стать богатой невестой !
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05.02.2023 20:37 Ответить
ну китайцев и кодировать не нужно ..
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05.02.2023 20:39 Ответить
Святий ліліпутин вже ащастливил 150.000 баб парашистану! Процесс триває
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05.02.2023 20:49 Ответить
А то жены этих уродов святые, бухают с мужьями, а вот муж должен быть непьющим. Большая часть из них записались в золдаты что бы побухать или попьяне.
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05.02.2023 21:09 Ответить
Не забудь на кастрацию денег приберечь, чтоб не плодились такие дебилы.
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06.02.2023 10:59 Ответить
кацапы, как реальные зомби, никогда не поймут, что они людьми не являются ...
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05.02.2023 20:38 Ответить
Се ля ві - ми всі на ціи Землі гості -- а ви падли - бо лізете в Украіну .
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05.02.2023 20:40 Ответить
Кацапы, даю наводку - лучше всего писать в "Спортлото" !

Пусть безумная СВО идея -
Не рубайте сгоряча.
Отпускайте нас скорее
Через Шойгу главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечай Володя нам, а то,
Если ты не отзовёшься,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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05.02.2023 20:41 Ответить
"Можем повторить", - кричали они. И ведь не обманывали...
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05.02.2023 20:49 Ответить
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05.02.2023 20:50 Ответить
А вас и послали к нам дохнуть за бункерного серуна.
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05.02.2023 20:51 Ответить
Умирайте и калечьтесь за Путина дальше, крепостные
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05.02.2023 20:52 Ответить
Усім людям у світі не по#уй. Для усіх нас: чим більше вас помре - тим краще.
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05.02.2023 20:54 Ответить
Можливо я не почув, чи чогось не розумію, але де діалог окупанта з дружиною?
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05.02.2023 21:01 Ответить
Видать, при монтаже запутались и забыли дорожку с ответами "мужа" вставить. 😁
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05.02.2023 21:22 Ответить
Хотели диктатуру нового сралина. Жрите и подавитесь суки.
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05.02.2023 21:29 Ответить
орки почали підозрювати що щось не так з з інфо про патєрь нєт
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05.02.2023 23:33 Ответить
А в Україні, ви не бачили, чергі , из воїнів з ампутованими кінцівками у лікарнях. На ЦН було на тому тижні , це як повага ??? До них
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06.02.2023 09:46 Ответить
 
 