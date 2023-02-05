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Кирилл (1080) РПЦ (739) Швейцария (600) шпионаж (1348)

Руководитель РПЦ Кирилл в 70-е годы занимался шпионажем в пользу КГБ в Швейцарии, - СМИ

кирил

Патриарх Российской православной церкви Кирилл в 1970-х годах шпионил за Швейцарией в пользу Советского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эспресо, об этом сообщают швейцарские воскресные СМИ, рассказывает SwissInfo.

Франкоязычная швейцарская газета Le Matin Dimanche и немецкоязычная газета Sonntags Zeitung со ссылкой на рассекреченные архивы утверждают, что на территории Швейцарской Конфедерации будущий российский религиозный лидер работал на Комитет государственной безопасности СССР и осуществлял разведывательную деятельность.

"Как сообщается, Кирилл занимался шпионажем, работая в Женеве как официальный представитель Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ). Миссия Кирилла, кодовое имя которого было "Михайлов", состояла также в том, чтобы влиять на Совет, плотно инфильтрированный в 1970-х и 1980-х советскими агентами", - отмечает SwissInfo.

При этом РПЦ отказалась комментировать вероятную шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а ВСЦ со своей стороны говорит, что у него "нет никакой информации" по этому вопросу.

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Топ комментарии
+28
А ірка верещучка казала, що ПЦУ то церква Порошенка. Бо в нас уже є УПЦ МП, томос який видав кирил.
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05.02.2023 20:47
+21
Ну вы и вспомнили как верещучка дівкою була))) Она уже давно переобулась, и празднует получение Томоса ПЦУ от Вселенского Патриарха) На следующий год узнаем, что она под руководством боневтика, и организовывала весь этот процесс получения Томоса)
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05.02.2023 20:55
+20
Здається завжди говорили, що всі попи були завербовані КДБ.
Власне тому сталін і організував рпц, щоб більш пильно випасати худобу.
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05.02.2023 20:46
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То ще Петро Перший винуватий! ...вже не считається...
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05.02.2023 20:43 Ответить
Тю, а на кого он еще должен был работать, если не на тех кто им "Томос" выдал в 43-м)))
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05.02.2023 20:44 Ответить
А ірка верещучка казала, що ПЦУ то церква Порошенка. Бо в нас уже є УПЦ МП, томос який видав кирил.
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05.02.2023 20:47 Ответить
І що тепер з того?
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05.02.2023 20:53 Ответить
А что вас это так задело?)))
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05.02.2023 20:56 Ответить
Ну вы и вспомнили как верещучка дівкою була))) Она уже давно переобулась, и празднует получение Томоса ПЦУ от Вселенского Патриарха) На следующий год узнаем, что она под руководством боневтика, и организовывала весь этот процесс получения Томоса)
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05.02.2023 20:55 Ответить
От же ж с у к а е б у ч а я.
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06.02.2023 05:53 Ответить
Да этот сосунок у ДЬЯВАЛА всю жизнь ведёт во все распустил себя и приближонных!он тарит в ОЧЬКО путинаХуйла со словами!!!ты ПРОЩЕЕЕЕЕЕННННН!!!!!!!!!!
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05.02.2023 20:46 Ответить
Здається завжди говорили, що всі попи були завербовані КДБ.
Власне тому сталін і організував рпц, щоб більш пильно випасати худобу.
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05.02.2023 20:46 Ответить
яке там завербовані. штатних гебців у ряси одягли
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05.02.2023 20:59 Ответить
cталін організував рпц?)

не смішіть. не організував а реорганізував
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05.02.2023 22:20 Ответить
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05.02.2023 20:47 Ответить
Сатанист гундяев ! Он !
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05.02.2023 21:08 Ответить
Пастор Шлак.
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05.02.2023 20:47 Ответить
От і стала зрозумілою путінська симпатія до кирила. Ще учора.
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05.02.2023 20:51 Ответить
якщо копатися в біографіях то можна ще й не таке накопати...

філарет, той що упцкп працював на кдб в чому публічно зізнавався.

взагалі ті церковники такі лицемірні то в їхньому болоті що тільки не водиться.

сподіваюся угкц та пцу такими не будуть.
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05.02.2023 20:51 Ответить
**** православная...
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05.02.2023 20:52 Ответить
Головні безбожники Кремля ( Молотов, Каганович,Губельман) вирішили у 30 х вирубати православне духовенство, продовжити "лінію леніна", Для цього організували секту в РПЦ "обновленцев" і під керівництвом ст.майора НКВД Тучкова понеслись "по кочкам" і "оврагам". Але щось не спрацювало. На рубежі 37-38 обновленці покаялись, найбільш упороті заслані в Сибір, і так співіснували із залишками старої патріархії. Так і появився попом у Пітері батько Гундяєва, мокша, як і патріархи Нікон і Алексій 2. А Тучков заправляв стільки часу, скільки керували Молотов та Каганович, до 1957 року. Це клієнтура ЦК КПСС, а КГБ тільки допомагало служителям культу "справно" допомагати вірувати.
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05.02.2023 20:53 Ответить
Не ВИРУВАТИ А ВОРОВАТИ!ТА ЩЕ БРЕХАТИ У СИМ ЩО ВОНИ СВЯТИ!!!
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05.02.2023 21:01 Ответить
The church is a cancer. Without any exception. It's an effective instrument of manipulating the people's minds.
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05.02.2023 20:57 Ответить
приїдь наприклад в Києво-Печерську лавру і подивися на нетлінн мощі, а тоді скажеш що це маніпуляція. маніпулюють ті хто каже що церкви маніпулюють. одна річ маніпулювати для управління людьми як це роблять сепцслужби, а інша коригувати поведінку людини. це реальний випадок - напад на папу Івана Павла ІІ, турка, що потім навернувся і озкаявся - реальний випадок маніпуляції)))
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05.02.2023 22:24 Ответить
Не дивує, від слова "взагалі".
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05.02.2023 21:00 Ответить
Прабабушка (жила в брянской обл.) говорила:
- Два самых больших грешника - поп и колхозный председатель !
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05.02.2023 21:00 Ответить
ха ха ха 100%
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05.02.2023 21:48 Ответить
.. Ех-х , Європа . ! ..
Ви найдіть попа мордорського патріархату , який ніколи не займався шпигунством , і ніколи не працював на кдб і фсб . Заморитесь шукати .
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05.02.2023 21:00 Ответить
ну недивно, тому і христианство йому як седло корові, так рясу натягнув, щось там бурмоче, час від часу якісь фразу з Письма вставляє і ладно, паства там така ж сама. Не знають Христа.
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05.02.2023 21:04 Ответить
Мій прадід був священником в Білій Церкві-замордований нквд в 1939 році.
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05.02.2023 21:07 Ответить
Що там шпигувати? Партійне, читай народне бабло копичив.
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05.02.2023 21:16 Ответить
Лафа в Швейцарии шпионить!
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05.02.2023 21:25 Ответить
Беда не в том, что работал, а что до сих пор не покаялся. Сиречь в аду гореть ему...
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05.02.2023 21:41 Ответить
ми і так знали
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05.02.2023 21:53 Ответить
першим шпигуном за християнами був іуда

кіріл його вірний нащадок
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05.02.2023 22:03 Ответить
піп гундяй - генерал фсб, керує цілою закордонною дивізією моспархатнимх попів - развідників, терористів і посібників, вони всі, ну майже всі, є вороги й окупанти в країнах, в яких ведуть службу московскому сатані.
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05.02.2023 22:34 Ответить
Стукач, ментяра , беспредельщик, барыга- о какой Церкви здесь можно говорить. Вполне может быть и канибалом
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06.02.2023 07:15 Ответить
РПЦ = ФСБ, ФСБ = РПЦ. Без виключень. УПЦ МП = РПЦвУ = ФСБ.
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06.02.2023 12:20 Ответить
Гундяев к. - агент МИХАЙЛОВ / лже-КАНОН / РАСКОЛЬНИК / СТАЛИНСКОЕ ОТРОДЬЕ / НКВД В СУТАНЕ / ГЭБЕШНИК В КОЛПАКЕ / РЯСА ПОВЕРХ ПОГОН / ЗАМПОЛИТ ВСЕЯ СОВКОВИИ / МОКШАНСКИЙ ЖРЕЦ / МИТРОПОЛИТБЮРО / ГЛАВПУР ЛУБЯНСКОЙ ОПГ / УБИЙЦА АЛЕКСИЯ-2 / «ВОВРЕМЯ ОТЪЕХАЛ» / КИРИЛО-П*ДРИЛО / МАЛЬЧИКИ НА ЯХТЕ / ЗОМБОВОД / МОЛИМСЯ НА Х*ЙЛО! / ИМПЕР-ПОП / ПРИДВОРНЫЙ САТАНИСТ / Х*ЙЛОХРАМ / ГОПНИК С КРЕСТОМ / ПРАВОСЛАВНЫЙ РУС-НАЦИСТ / НАНО-ПЫЛЬ / ЧУДО с ЧАСАМИ / ДЕНЬГИ - ЗЛО! / СПАСУ ОТ ЗЛА! / Х*ЙЛОСЛАВИЕ вместо ПРАВОСЛАВИЯ / грязно-ЧИСТЫЙ ПЕРЕУЛОК / ОБЛОМАТЫШ / СВЯЩЕННЫЙ ЦЕЙТНОТ / ВОИНСТВУЮЩИЙ БЕЗБОЖНИК / ПАТРИАРХ ВСЕХ КЛЕПТОМАНОВ / АГЕНТ АНТИХРИСТА / СИГАРЕТНЫЙ МИТРОПОЛИТ / (икорно)-ВОДОЧНЫЙ ТОРГАШ / ПОПОВСКИЙ ПАХАН / КИРЯ-ЧО? / БЕДНАЯ ГУНЯ / КОМУ ВОДИЧКИ? / НЕ ТОТ СТАКАН! / КАНДИДАТ НА ВЫЛЕТ / ОТСИЖУСЬ В ТАЙГЕ…
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06.02.2023 12:31 Ответить
кто бы сомневался что этот выродок ********** гэбэшный генерал в рясе?!
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06.02.2023 13:41 Ответить
 
 