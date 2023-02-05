Руководитель РПЦ Кирилл в 70-е годы занимался шпионажем в пользу КГБ в Швейцарии, - СМИ

Патриарх Российской православной церкви Кирилл в 1970-х годах шпионил за Швейцарией в пользу Советского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эспресо, об этом сообщают швейцарские воскресные СМИ, рассказывает SwissInfo.

Франкоязычная швейцарская газета Le Matin Dimanche и немецкоязычная газета Sonntags Zeitung со ссылкой на рассекреченные архивы утверждают, что на территории Швейцарской Конфедерации будущий российский религиозный лидер работал на Комитет государственной безопасности СССР и осуществлял разведывательную деятельность.

"Как сообщается, Кирилл занимался шпионажем, работая в Женеве как официальный представитель Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ). Миссия Кирилла, кодовое имя которого было "Михайлов", состояла также в том, чтобы влиять на Совет, плотно инфильтрированный в 1970-х и 1980-х советскими агентами", - отмечает SwissInfo.

При этом РПЦ отказалась комментировать вероятную шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а ВСЦ со своей стороны говорит, что у него "нет никакой информации" по этому вопросу.

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