Руководитель РПЦ Кирилл в 70-е годы занимался шпионажем в пользу КГБ в Швейцарии, - СМИ
Патриарх Российской православной церкви Кирилл в 1970-х годах шпионил за Швейцарией в пользу Советского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эспресо, об этом сообщают швейцарские воскресные СМИ, рассказывает SwissInfo.
Франкоязычная швейцарская газета Le Matin Dimanche и немецкоязычная газета Sonntags Zeitung со ссылкой на рассекреченные архивы утверждают, что на территории Швейцарской Конфедерации будущий российский религиозный лидер работал на Комитет государственной безопасности СССР и осуществлял разведывательную деятельность.
"Как сообщается, Кирилл занимался шпионажем, работая в Женеве как официальный представитель Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ). Миссия Кирилла, кодовое имя которого было "Михайлов", состояла также в том, чтобы влиять на Совет, плотно инфильтрированный в 1970-х и 1980-х советскими агентами", - отмечает SwissInfo.
При этом РПЦ отказалась комментировать вероятную шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а ВСЦ со своей стороны говорит, что у него "нет никакой информации" по этому вопросу.
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Власне тому сталін і організував рпц, щоб більш пильно випасати худобу.
не смішіть. не організував а реорганізував
філарет, той що упцкп працював на кдб в чому публічно зізнавався.
взагалі ті церковники такі лицемірні то в їхньому болоті що тільки не водиться.
сподіваюся угкц та пцу такими не будуть.
- Два самых больших грешника - поп и колхозный председатель !
Ви найдіть попа мордорського патріархату , який ніколи не займався шпигунством , і ніколи не працював на кдб і фсб . Заморитесь шукати .
кіріл його вірний нащадок