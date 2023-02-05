14 февраля партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления Украине, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления государству.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перечень стран (планирующих предоставить Украине танки. – Ред.) я пока не раскрываю, потому что некоторые страны еще принимают политические решения. Мое ощущение, что 14 февраля, когда будет очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое физически будет не в Рамштайне, а в Брюсселе, возможно, там уже каждая страна объявит о количестве (танков. – Ред.) и сроках (предоставления. – Ред.)", – отметил Резников.

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При этом министр уточнил, что о передаче Украине танков уже заявили канадцы, поляки, немцы, британцы и американцы.

В то же время, он подчеркнул, что сначала украинские танковые экипажи пройдут обучение на полигонах в Европе, а уже потом отправятся на поле боя.

Напомним, 4 февраля министр обороны Алексей Резников заявил о создании "танковой коалиции" в поддержку Украины и анонсировал поступление значительного количества современных западных танков. 14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами Америки.