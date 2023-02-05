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танк (2196) Резников (1168)

14 февраля партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления Украине, - Резников

leopard

Министр обороны Алексей Резников считает, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля страны-партнеры объявят о количестве танков и сроках их предоставления государству.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Перечень стран (планирующих предоставить Украине танки. – Ред.) я пока не раскрываю, потому что некоторые страны еще принимают политические решения. Мое ощущение, что 14 февраля, когда будет очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое физически будет не в Рамштайне, а в Брюсселе, возможно, там уже каждая страна объявит о количестве (танков. – Ред.) и сроках (предоставления. – Ред.)", – отметил Резников.

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При этом министр уточнил, что о передаче Украине танков уже заявили канадцы, поляки, немцы, британцы и американцы.

В то же время, он подчеркнул, что сначала украинские танковые экипажи пройдут обучение на полигонах в Европе, а уже потом отправятся на поле боя.

Напомним, 4 февраля министр обороны Алексей Резников заявил о создании "танковой коалиции" в поддержку Украины и анонсировал поступление значительного количества современных западных танков. 14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами Америки.
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Топ комментарии
+15
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05.02.2023 21:17
+11
можно помедленнее, мисье резникофф - не успеваю за вами записывать
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05.02.2023 21:19
+9
День Сурка перетворився на День Резнікова, цілий день піарять
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05.02.2023 21:24
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05.02.2023 21:17 Ответить
Якщо є люди які лайкають такий дешевий фотошоп то все буде добре... Лох не мамонт, лох не вимре...
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05.02.2023 21:45 Ответить
Ану прімер в студію дапамогі 95-го кв-ла і родствінніков дєйствующего боневік-а. Ждьом. Шнеля. Так без піару, що там лисий допоміг, байкар і проча шушера ?
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06.02.2023 13:35 Ответить
Фото - фотошоп. Все. Я не зелений не оранжевий не фіолетовий.
Всіх лисих і волосатих - всіх в армію!
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06.02.2023 17:01 Ответить
Віді нас камандір ми за табой в агонь і воду бєз фаташопа, будь у нас тєм кто падимаєт знамя
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06.02.2023 18:42 Ответить
І іщо хатім пасматрєть на помощ ЗСУ кровнимі от зільоних, пліз, умаляю.
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06.02.2023 18:45 Ответить
Бєз дішовага хвотошопа.
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06.02.2023 13:36 Ответить
можно помедленнее, мисье резникофф - не успеваю за вами записывать
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05.02.2023 21:19 Ответить
Та оголосять -- без Резнікова и вода не осьв"ятиться .
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05.02.2023 21:19 Ответить
А хіба це не воєна таємниця? Щодо кількості і термінів постачання?
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05.02.2023 21:20 Ответить
''На манєжє всьо тєже''. Швидше б день закінчився би, може завтра ''нєдорєзніка'' не буде
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05.02.2023 21:21 Ответить
Выпил анальгин а то что то голова разболелась от этого резникова сегодня.
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05.02.2023 21:21 Ответить
сегодня еще три раза резников про танки, завтра семь раз про вертолёты, а послезавтра двенадцать раз про самолёты. И всё как яйцом выкатаетсярукой снимет.
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05.02.2023 21:22 Ответить
сьодні, це ну просто друге епічне полотно брюллова "послєдній дєнь резнікова" )) дайте йому левоміцитіну ))
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05.02.2023 21:23 Ответить
День Сурка перетворився на День Резнікова, цілий день піарять
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05.02.2023 21:24 Ответить
По-меньше болтавни, по-больше дела.
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05.02.2023 21:29 Ответить
Танки для ЗСУ це дуже добре ! Але для чого про це знати рєзнікову ???
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05.02.2023 21:42 Ответить
возможно будет хороший подарок на день Св. Валентина
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05.02.2023 21:42 Ответить
Чет как то не по себе от этих прямых стенок башни версии 2А4.
Мечта кумулятива и БОПСа.
Пусть прокачают их хотя бы до версии 2А5
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05.02.2023 21:43 Ответить
"- Резников"

Шо, опять?©
Прямо герой дня сегодня на Цензоре 😄
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05.02.2023 21:50 Ответить
Валентинка
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06.02.2023 08:12 Ответить
 
 