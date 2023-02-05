Полеты российской авиации в Беларуси и после завершения военных учений будут продолжаться, - Минобороны РБ

Слаживание региональной группировки войск РФ и Беларуси будет продолжено, заявляют в Минске.

Минобороны Беларуси заявило о продолжении слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что мы сейчас учения закончили... Вы сейчас спрашиваете, остается ли группировка войск или нет. Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас имеет критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и ЛТУ (летно-тактические учения. – Ред.), которое мы проводили, - это один из элементов слаживания наших экипажей и российских. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства", - заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире гостелеканала СТВ в воскресенье.

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"Для нашего вида войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны основная задача - боевое дежурство по противовоздушной обороне. Пока мы с вами общаемся, около 1 000 человек находится на боевом дежурстве. Это касается всех видов Вооруженных сил. Мы защищаем наше воздушное пространство", - заявил беларусский военный.

По его словам, ключевое в вопросе - система ПВО. "У нас создана целая система: это авиация, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Также имеются еще и подсистемы, такие как пункты визуального наблюдения, которые находятся по всей территории Республики Беларусь, и силы и средства радиоэлектронной борьбы".

"Мы плотно взаимодействуем, еще имеются силы и средства других ведомств и министерств. Это пограничные войска, внутренние войска и Вооруженные силы. То есть создана целая система. Конечно, мы отслеживаем все тенденции, новинки, которые появляются в том числе у наших западных коллег, партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство. Поэтому я как командующий оцениваю, что система ПВО боеспособна и готова к выполнению задач по предназначению", - добавил Лукьянович.

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