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авиация (2701) армия РФ (18001) Беларусь (7764)

Полеты российской авиации в Беларуси и после завершения военных учений будут продолжаться, - Минобороны РБ

су

Слаживание региональной группировки войск РФ и Беларуси будет продолжено, заявляют в Минске.

Минобороны Беларуси заявило о продолжении слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что мы сейчас учения закончили... Вы сейчас спрашиваете, остается ли группировка войск или нет. Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас имеет критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и ЛТУ (летно-тактические учения. – Ред.), которое мы проводили, - это один из элементов слаживания наших экипажей и российских. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства", - заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире гостелеканала СТВ в воскресенье.

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"Для нашего вида войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны основная задача - боевое дежурство по противовоздушной обороне. Пока мы с вами общаемся, около 1 000 человек находится на боевом дежурстве. Это касается всех видов Вооруженных сил. Мы защищаем наше воздушное пространство", - заявил беларусский военный.

По его словам, ключевое в вопросе - система ПВО. "У нас создана целая система: это авиация, зенитно-ракетные и радиотехнические войска. Также имеются еще и подсистемы, такие как пункты визуального наблюдения, которые находятся по всей территории Республики Беларусь, и силы и средства радиоэлектронной борьбы".

"Мы плотно взаимодействуем, еще имеются силы и средства  других ведомств и министерств. Это пограничные войска, внутренние войска и Вооруженные силы. То есть создана целая система. Конечно, мы отслеживаем все тенденции, новинки, которые появляются в том числе у наших западных коллег, партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство. Поэтому я как командующий оцениваю, что система ПВО боеспособна и готова к выполнению задач по предназначению", - добавил Лукьянович.

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Топ комментарии
+5
Хто б сумнівався, Бєлоруссія вже у складі нового **********.
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05.02.2023 21:24
+2
А що, тут різникова вже немає?
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05.02.2023 21:24
+2
"Польоти російської авіації в Білорусі і по завершенні військових навчань триватимуть, - рєзніков" - ось як сьогодні треба!!!!
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05.02.2023 21:25
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Бульборейх посіпака *****.
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05.02.2023 21:23 Ответить
А що, тут різникова вже немає?
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05.02.2023 21:24 Ответить
Хто б сумнівався, Бєлоруссія вже у складі нового **********.
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05.02.2023 21:24 Ответить
"Польоти російської авіації в Білорусі і по завершенні військових навчань триватимуть, - рєзніков" - ось як сьогодні треба!!!!
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05.02.2023 21:25 Ответить
Зачитують в БРСР Указ президента «О взаимодействии войск республики Беларусь в рамках ОДКБ»:

- Направить в Украину ограниченный контингент для выполнения гуманитарной миссии!»

«Сябри» питають:

- А как же заявление Лукашенки, что войска беларуские не будут направляться за границу страны?

Українці:

- А бидла не питають! Їм просто наказують! Ви багато запитували, коли вас у Казахстан направляли? Приходьте - "зустрінемо"!
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05.02.2023 21:27 Ответить
На колінах вони вже б літали .
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05.02.2023 21:30 Ответить
а ні в кого і сумнівів не було, що ви та ж сама кацапня.
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05.02.2023 21:44 Ответить
мо рб-картофельные ******** как и их ****************-лука........................................
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05.02.2023 22:04 Ответить
Бункерный гондон поставил колхознику задачу, если боишься воевать то насри Украине хоть как ни будь. От одних закрытых магазинов во время тревоги Украина несет сумасшедшие убытки.
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05.02.2023 22:42 Ответить
Я думаю,що через деякий період після нашої перемоги ні літаки білораші,ні кацапстану не літатимуть від слова зовсім.
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06.02.2023 06:14 Ответить
Звичайна окупація. Те саме чекало б і Україну якби не переміг Майдан.
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06.02.2023 08:26 Ответить
 
 