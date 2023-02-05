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Буданов (433) ВР (27371) МВД (9151) Минобороны (9023) назначение (2142) СБУ (19456) Рябикин (69) Резников (1168) Клименко Игорь (385) Железняк Ярослав (407) Малюк Василий (72)

Нардеп "Голоса" Железняк о запланированных кадровых ротациях: "Буданов на место Резникова, Резников на место Рябикина, Клименко и Малюк на постоянные должности"

депутат,вр,рада,верховна

В ближайшее время Верховная Рада назначит Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко – главой МВД, Кирилла Буданова – министром обороны, а Алексея Резникова – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Кадровые:

Буданов на место Резникова,

Читайте также: Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - СМИ

Резников на место Рябикина,

Клименко и Малюк на постоянные должности", - сообщил нардеп.
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Топ комментарии
+30
Наче байка про квартет
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05.02.2023 21:40
+22
Круговерть зеленого гівна в природі.
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05.02.2023 21:42
+18
Від перестановки доданків сума ''зеленого непотребу'' незміниться!
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05.02.2023 21:41
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Наче байка про квартет
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05.02.2023 21:40 Ответить
Про дім розпусти скоріше...
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05.02.2023 21:51 Ответить
Типо, про https://youtu.be/7JcoJEs3w3Y кильдымный дом.
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06.02.2023 01:24 Ответить
Від перестановки доданків сума ''зеленого непотребу'' незміниться!
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05.02.2023 21:41 Ответить
Круговерть зеленого гівна в природі.
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05.02.2023 21:42 Ответить
Ну от як пояснити дальтоникам 73%-м, що зелені це лайно ?
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05.02.2023 21:48 Ответить
"Буданов на місце Резнікова, Резніков на місце Рябікіна...

Згадав на що схоже:

внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку...
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05.02.2023 21:42 Ответить
"Чтоб виноватую предать позорной казни,
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!"
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05.02.2023 21:51 Ответить
По этой логике, место Буданова должен занять его сожитель, Гогишвили или как там его...
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05.02.2023 22:00 Ответить
бу-га-га, ну, на новому місці буде красти, і що?
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05.02.2023 21:43 Ответить
ХА ХА ХА!ПЛЯ ДА КАКОЙ ВАЩЕ СМЫСЛ ОТ ЭТИХ РОТАЦИЙ?ВОРЬЁ ВСЁРАВНО ДРУГ ДРУГА НЕ КИНЕТ!!!ПЛЯТЬ!!!ФУУУ!!!
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05.02.2023 21:44 Ответить
шоу продолжается а то предыдущая серия утомила
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV8uL0FOnLOSIiNqj4gL7zV7ZpeN2VO2EIt2ClA_GhMGl6ov5_wumtgEzjmDIxZSNttskhFz6peDN7tsTzAI14E8_sohJmbyCqNa1Uy2Jug_Vj3ObA1iuOGfJEHciVajulu1qyuGZh37MWK8VXGuIxFr0KXgsBrkQfJ9izamQgrvA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
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05.02.2023 21:44 Ответить
Щось їгорка на терпілу начінаєт смахівать
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05.02.2023 21:46 Ответить
Бо ложка с дыркой по нем истосковалась.
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06.02.2023 01:27 Ответить
влада не народна тому очікувано.

попередня так само зі свинарчуками гралася.

коли народ захоче народну владу а не зеленських та порошенків тоді щось зміниться.

не раніше.
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05.02.2023 21:45 Ответить
Стару кацапську пісню співаєш. Тільки забув, що Порошенка насправді немає, а є Вальцман.
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05.02.2023 21:53 Ответить
А чим галабародько відрізняється від Вальцмана ?????
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06.02.2023 08:30 Ответить
Ну да "мудрий нарід"-міняли сдєлали гешефт Армія, мова, віра на дешевого шута галабародьку, але щось пішло не так. Тільки причинно-наслідкавий зв'язок ніхто не відміняв, тому дурні повинні птраждати допоки не порозумнішають, тоді щось зміниться.

не раніше .
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06.02.2023 08:27 Ответить
Ясно, хвойд міняти не будуть, просто кроваті переставлять.
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05.02.2023 21:45 Ответить
Арестовича главой разведки надо. Он любит всякие "прогнозы" делать, как Буданов
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05.02.2023 21:48 Ответить
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05.02.2023 21:50 Ответить
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05.02.2023 21:54 Ответить
А почему такая несправедливость! Менская ментовская зона с нетерпением ожидает своего блудного сына - ублдюка резникова !
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05.02.2023 22:05 Ответить
кортить запитати Буданова: а що там з Чаусом? Де суд? Які він покази дав? І на кого? А що там з відповіддю на ноту Молдови за його викрадення? І чому не дочекались офіційної депортації?
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05.02.2023 22:06 Ответить
Не на часі !
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06.02.2023 08:31 Ответить
Лєнку Міністром оборони треба було призначити, бо в неї скумбрія по 8 ₴
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05.02.2023 22:07 Ответить
Презентація від Агрохімії

Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по «Рамштайну» й необхідність «підняти» Міністерство, яке повинно робити більше.

Їм взагалі насрати на думку людей. І дуже мені шкода стратегічні галузі(
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05.02.2023 22:08 Ответить
Да,зеленые,вы как не садитесь, кроме как в турборежиме красть,ни на хера вы не годитесь,трускавецкое мудачье.
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05.02.2023 22:12 Ответить
Тоді може хай призначать ілащук чи плантовскую на міністра оборони. А ще краще - Патрона. Хоч генеруватимуть лайки в соцмережах. Або хай повернуть кінолога. Або в лотерею. Є шанс, що кандидат викличе більше довіри.
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05.02.2023 22:16 Ответить
как убрать все это дерьмо, которое мешает украинцам жить нормально . вот в чем вопрос
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05.02.2023 22:18 Ответить
А ВР вже і ГРУ розпоряджається?
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05.02.2023 22:19 Ответить
Перестановка коек в барделе? Они что вообще народ в куй не ставят?
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05.02.2023 22:26 Ответить
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа, -
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
І Щуку кинули - у річку.
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05.02.2023 22:33 Ответить
Министр обороны - гражданская должность, зачем генералу Буданова увольняется из армии и бросать разведку? Ради чего?
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06.02.2023 00:25 Ответить
 
 