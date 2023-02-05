Нардеп "Голоса" Железняк о запланированных кадровых ротациях: "Буданов на место Резникова, Резников на место Рябикина, Клименко и Малюк на постоянные должности"
В ближайшее время Верховная Рада назначит Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко – главой МВД, Кирилла Буданова – министром обороны, а Алексея Резникова – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Кадровые:
Буданов на место Резникова,
Резников на место Рябикина,
Клименко и Малюк на постоянные должности", - сообщил нардеп.
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Згадав на що схоже:
внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку...
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!"
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV8uL0FOnLOSIiNqj4gL7zV7ZpeN2VO2EIt2ClA_GhMGl6ov5_wumtgEzjmDIxZSNttskhFz6peDN7tsTzAI14E8_sohJmbyCqNa1Uy2Jug_Vj3ObA1iuOGfJEHciVajulu1qyuGZh37MWK8VXGuIxFr0KXgsBrkQfJ9izamQgrvA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
попередня так само зі свинарчуками гралася.
коли народ захоче народну владу а не зеленських та порошенків тоді щось зміниться.
не раніше.
не раніше .
Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по «Рамштайну» й необхідність «підняти» Міністерство, яке повинно робити більше.
Їм взагалі насрати на думку людей. І дуже мені шкода стратегічні галузі(
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа, -
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
І Щуку кинули - у річку.