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Фракция "Слуга народа" приняла решение об увольнении со своих должностей главы Минобороны Резникова и Минстратегпрома Рябикина, - Безуглая

резніков

Фракция "Слуга народа" приняла решение об увольнении со своих должностей министра обороны Украины Алексея Резникова и министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

Также, по ее словам, на голосование в парламенте будут вынесены кандидатуры главы СБУ и министра внутренних дел.

"Прошло закрытое заседание фракции "Слуга народа". Без деталей: ситуация с безопасностью в Украине, действия РФ, ограничение выезда за границу, работа фракции в 2023 году, кадровые ротации в правительстве. МОУ и Минстратегпром увольняем. Подаются на постоянных руководители СБУ и МВД", - написала она.

Читайте также: Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - СМИ

Фракция Слуга народа приняла решение об увольнении со своих должностей главы Минобороны Резникова и Минстратегпрома Рябикина, - Безуглая 01
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Топ комментарии
+20
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05.02.2023 21:53
+14
Міністерства та відомства міняються гондомами один з одним.

Вони в курсі, що це не гігієнічно і призводить до хронічних статевих захворювань.?
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05.02.2023 21:50
+13
О,Риже чучело проснулось
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05.02.2023 21:43
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О,Риже чучело проснулось
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05.02.2023 21:43 Ответить
підкинулась вся дь'Єрмаковськая рать

Резніков був для МО біда, а
Буданов стане катастрофою....
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05.02.2023 22:10 Ответить
Бєз угла - значить цирк!
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05.02.2023 23:14 Ответить
Безмозгле
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06.02.2023 01:48 Ответить
Руде
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06.02.2023 08:58 Ответить
Шаурму цим героям.
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05.02.2023 21:44 Ответить
таку ось
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05.02.2023 22:11 Ответить
Настойка "Рябикин на коньяке"
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05.02.2023 21:45 Ответить
Почалося перемелювання зеленого лай***.Різника треба на нари перевести, а не в інше міністерство!
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05.02.2023 21:48 Ответить
думаєш буде щось краще?

Буданов міністр оборони...
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05.02.2023 22:12 Ответить
А він має право,бо по закону тільки цивільна особа має займати цей пост.
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06.02.2023 00:11 Ответить
Ох, Безугла! Ніяк не може без сюрпризів для ОП!
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05.02.2023 21:49 Ответить
"Хто пішов того й знайшов".
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05.02.2023 21:49 Ответить
Міністерства та відомства міняються гондомами один з одним.

Вони в курсі, що це не гігієнічно і призводить до хронічних статевих захворювань.?
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05.02.2023 21:50 Ответить
Безмозгла марить зайняти місце Резнікова 😀
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05.02.2023 21:51 Ответить
кортить запитати: а що там з Чаусом? Де суд? Які він покази дав? І на кого? А що там з відповіддю на ноту Молдови за його викрадення? І чому не дочекались офіційної депортації?
Ой, щось забагато запитань... і ще не кінець...
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05.02.2023 21:51 Ответить
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05.02.2023 21:53 Ответить
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05.02.2023 21:57 Ответить
"Мавр зробив вже свою справу, мавр може вже йти"
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05.02.2023 21:57 Ответить
це ж треба! наплодили свинарників (Мінстратегпром утворено в 2020 р.), тепер на всіх і 10-ти бюджетів не вистачить - присмокталися пдри!
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05.02.2023 21:57 Ответить
Вентилятор і не зупинявся, а лайна, штучної зеленої партейки, вдосталь …
Грошові потоки в Міноброни зваблюють представників від Стефанчука-Зеленського…. Порядної людини серед них, кат ма…
А в Україні йде кривава московська війна….
Пильнуймо Україну та контролюймо привладних осіб, щоб..потіхамувлєс… як катлєта…
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05.02.2023 21:59 Ответить
А где сейчас одгоршковый друг нашего Вождя и учителя, вдохновителя наших побед, отца титульной нации - лейтенант баканов? Нежели он сейчас в штабе герасимова играет роль украинского Штирлица ?
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05.02.2023 22:01 Ответить
під домашнім арештом..чекає на агреман бути послом в якусь країну..
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06.02.2023 01:43 Ответить
немає різниці хто очолить, як некрут 95= какая разніца,термос,********* палички,сенйор голодомор
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05.02.2023 22:02 Ответить
Коли нарештi цей зелений смитник буде перероблений чи знищений?Вже блюю вiд них.
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05.02.2023 22:07 Ответить
....Послухали Лисичку
І Щуку кинули у річку.
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05.02.2023 22:12 Ответить
Що казати, хлоп не дурний, не вдалося зробити гешефт як міністр МО, піде міністром в іншу галузь. Може там підфартить.
Взагалі б то цікавити перевірити майно ціх хлопчиків до війни і після. В деклараціях. Воно мусить в рази зменшитись. Але щось мені підказує , що буде навпаки .
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05.02.2023 22:32 Ответить
Для нашої раті-головне щоб єврей.
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05.02.2023 23:11 Ответить
Хіба не Верховна рада має такі повноваження - звільняти з посад міністрів? Чи фракція СН вже стоїть вище?
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06.02.2023 00:16 Ответить
Найдіть ій вже якийсь ''угол''
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06.02.2023 01:50 Ответить
Прийняли фракція. Чекаеме на "Ми говорим фракция подразумеваем Украмна". Як скоро КПСН? Генсек, парторги, Райком и горком партии? Ахренеть, безмозгліе и випускники Трускавецкого Национального Университета Управления Баблом принимают решения по вопросу віживаемости госудерства.
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06.02.2023 07:42 Ответить
За таку дрібницю як 4 млд. гривен ніхто не знімав би їх. Вони просто зрадники !
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06.02.2023 08:37 Ответить
 
 