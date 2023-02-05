Фракция "Слуга народа" приняла решение об увольнении со своих должностей главы Минобороны Резникова и Минстратегпрома Рябикина, - Безуглая
Фракция "Слуга народа" приняла решение об увольнении со своих должностей министра обороны Украины Алексея Резникова и министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.
Также, по ее словам, на голосование в парламенте будут вынесены кандидатуры главы СБУ и министра внутренних дел.
"Прошло закрытое заседание фракции "Слуга народа". Без деталей: ситуация с безопасностью в Украине, действия РФ, ограничение выезда за границу, работа фракции в 2023 году, кадровые ротации в правительстве. МОУ и Минстратегпром увольняем. Подаются на постоянных руководители СБУ и МВД", - написала она.
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Резніков був для МО біда, а
Буданов стане катастрофою....
Буданов міністр оборони...
Вони в курсі, що це не гігієнічно і призводить до хронічних статевих захворювань.?
Ой, щось забагато запитань... і ще не кінець...
Грошові потоки в Міноброни зваблюють представників від Стефанчука-Зеленського…. Порядної людини серед них, кат ма…
А в Україні йде кривава московська війна….
Пильнуймо Україну та контролюймо привладних осіб, щоб..потіхамувлєс… як катлєта…
І Щуку кинули у річку.
Взагалі б то цікавити перевірити майно ціх хлопчиків до війни і після. В деклараціях. Воно мусить в рази зменшитись. Але щось мені підказує , що буде навпаки .