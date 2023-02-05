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Арахамия (984) Рябикин (69) Резников (1168) Клименко Игорь (385) Малюк Василий (72)

Буданов станет руководителем Минобороны, Резников возглавит Минстратегпром, а Малюк и Клименко возглавят СБУ и МВД, - Арахамия

буданов,резніков

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал результаты заседания фракции по кадровым вопросам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Арахамия отметил: "Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем.

Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше.

Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени.

МВД – Игорь Клименко.

СБУ – Василий Малюк.

Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики.

Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое".

Читайте также: Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - СМИ
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Топ комментарии
+53
Блогер Буданов? Той, якого помічник нахабний та змосковлений Гогашвілі?...
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05.02.2023 22:12
+48
ПЕРЕСТАНОВКА кроватей в публичном доме...
***** ТЕ ЖЕ САМЫЕ...
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05.02.2023 22:13
+45
А почему Резников не под следствие и в СИЗО?
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05.02.2023 22:13
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Страница 3 из 3
виборів під час столітньої війни не буває

ЗЄля хоче Перемоги?
не смішіть !
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06.02.2023 00:26 Ответить
Скільки бід і горя від цих кончених "антикорупціонерів" Рєзнікова затравили. Кого призначати в МО, де сьогодні маса секретних проектів, як не надійного але замкнутого Буданова. Поки притреться людина, поки увійде в справи Україна втратить місяці.
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05.02.2023 23:12 Ответить
В диван заступника Резнікова ніби не антикорупціонери поклали мільйон баксів.
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05.02.2023 23:19 Ответить
Корупція була, є і буде. Кого не постав, - от України може не стати.
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05.02.2023 23:29 Ответить
З такою владою клептоманів запросто.
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05.02.2023 23:32 Ответить
неначасі, млять?? заманали вже, кінчені зелебоби
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05.02.2023 23:31 Ответить
Що цей адвокат розуміє в промисловості, ********, ще й стратегічній, яку в нас треба відновлювати з нуля, оскільки за 30 років бариги всіх розливів економіку перетворили на суто сировинну?
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05.02.2023 23:14 Ответить
Пан Буданов відосики вміє пиляти
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05.02.2023 23:14 Ответить
А Сергія Кривоноса слабо замість Резнікова поставити? Про Буданова казати не буду, але скандал з Гогілашвілі- це теж якось погано пахне. А головою розвідки треба запросити Ігора Смешко- він найкращій спеціаліст!!!!
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05.02.2023 23:18 Ответить
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05.02.2023 23:31 Ответить
Не притягуйте за вуха якісь незрозуміло ким сказані слова. СМЕШКО такого точно не говорив! Більш того, він зробив багато ще при Кучмі, щоб Україна набула статус стратегічного партнера поза НАТО. Ніхто з тодішніх країн СНД- не мав цього статусу, окрім України.
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05.02.2023 23:36 Ответить
може не змішка а одразу, наприклад, патрушева?
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05.02.2023 23:32 Ответить
Можна Наєма, чого вже там
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06.02.2023 00:26 Ответить
А чому не рафінованого фріка СєрЛєща? От хто підходить на 100500%!
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06.02.2023 02:03 Ответить
Не принижуйте патрушева, він зараз і так керівник єрмака, а єрмак керівник зеленського. Чому партнери цього не бачуть?
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06.02.2023 06:47 Ответить
вони бачать i говорять це прямо в очi зеленського i що з того ?
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07.02.2023 07:34 Ответить
Буданов - міністр оборони України!? Точнр не корупціонер!?

У Зеленського мізки зовсім висохли?!

Давайте тоді вже Януковича повернемо
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05.02.2023 23:22 Ответить
Як на мене резніков має бути в СІЗО,а мені вперто кажуть,що ні в кабміні має в іншому профілі пиляти бабло.
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05.02.2023 23:23 Ответить
кортить запитати Буданова: а що там з Чаусом? Де суд? Які він покази дав? І на кого? А що там з відповіддю на ноту Молдови за його викрадення? І чому не дочекались офіційної депортації?
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05.02.2023 23:25 Ответить
Люсі, Люсі щось вже дайте - застоялася кобилка в стійлі..
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05.02.2023 23:34 Ответить
А в чому різниця? Уберуть одну людину Єрмака , а поставлять іншу людину Єрмака, ті ж яйця по 17грн, але з іншого боку
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05.02.2023 23:35 Ответить
Потрібно повертати на посаду міністра оборони Гелетея, він точно не людина Єрмака. Тільки Гелетей врятує країну!
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05.02.2023 23:40 Ответить
По Буданову - вельми очевидно.
1. Якщо протягом місяця почнуться арешти в МО та укроборонпромі - він дійсно почав працювати.
2. Якщо першого не буде, а він буде а-ля резніков коментувати дії та плани ЗСУ - означає, що він зробив собі пластичну операцію по зміні статі, і з бойового військового перетворився на резнікова.
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05.02.2023 23:42 Ответить
"почнуться арешти в МО"

Тобто, у Вас таке уявлення про обов'язки міністра оборони? Він повинен арештовувати своїх же підлеглих?

Дивно... навіщо тоді СБУ, та всі інші антикорупційні органи?

Я розумію, звільнити він може, як міністр, когось зі своїх підлеглих, але робити слідство та арештовувати , може ще вирок виносити замість суду?)

Наведіть приклади, хто з міністрів оборони світу колись так робив)
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06.02.2023 10:49 Ответить
Відповідь. Це - не просто, це - дуже просто.
Міністр має доступ до всіх документів. Передати потрібні матеріали до СБУ/НАБУ - як два пальця об.
І то будуть матеріали від міністра, а не від Ткача з УП - хто після цього спробує спустити справу на гальмах?
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06.02.2023 21:12 Ответить
Але то вже переграли. Крадії залишаються на своїх місцях.
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06.02.2023 21:14 Ответить
)) отож, поки тут з'ясовуємо

"будуть матеріали від міністра"

Отож, Ви мабуть не працювали в крупних державних організаціях.

Там все візується всіма, є бумага, підписав там інспектор, далі начальник сектору, потім відділу, потім пішло в юридичний на реєстрацію, далі до заступника, і кінцева підпис самого міністра.
Звісно є простіші справи, там, рівня завхозу, ну і корупція там така ж, спер додому пачку бумаги.
Корупцію виявляти в таких організаціх великих мають спеціальні відділи, вони там знаходяться, але якби незалежні, хоча по факту залежні, і корупцію в них виявляють "за планом" , як це не дивно)
А от справжню корупцію велику на мільярди то вже спец органи, а не міністр, виявляє
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06.02.2023 21:21 Ответить
Забагато бла-бла-бла.
Міністр чи наводить порядок в своєму відомстві, чи не наводить.
Чи починає як попередник брати свою долю, чи здає кожного спійманого на гарячому крадія.
Я багато де робив.
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06.02.2023 22:30 Ответить
"чи наводить порядок в своєму відомстві, чи не наводить."

У Вашому розумінні порядок це

"Якщо протягом місяця почнуться арешти в МО та укроборонпромі "

ще раз кажу, міністр це не слідчий орган, це взагалі цивільна особа, немає він можливості, законом не надано йому когось арештовувати.

А якщо міністр "стукач" буде на своїх же підлеглих, то робота міністерства взагалі стане неможлива, бо кожен з підлеглих просто не буде виконувати вказівки, та ставити підписи, замість того ж міністра.

Тож, порядок - так, але це організація, контроль, можливо зробити звільненням когось, але ніяк не арештами, які Ви так чекаєте від нового міністра оборони)
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07.02.2023 07:48 Ответить
Ще раз.
Чи новий міністр наведе порядок, чи ні.
Навести порядок в цьому гадюшнику - відправити за грати велику кількість крадіїв та саботажників.
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07.02.2023 09:33 Ответить
"Арахамія оприлюднив результати засідання фракції по кадрових питаннях."
Хочеться почути імбИцилів, які "зробили Україну разом, ще раз". Як вам узурпація влади зеленим моностадом, подобається? Вибір не з найкращих, а відданих дерьмаку-ВАЗеленському?

Хламідія, таран з хомчаком теж були професійними військовими, начебто. Що не завадило їм, за вашою вказівкою, розвалити обороноздатність країни.
Тарана забезпечили тихим, безбідним проживанням , за рахунок мудрого наріТу в Словенії, подалі від правосуддя, а де хомчак і лейтенат ванятка бакланов?
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05.02.2023 23:46 Ответить
Буданов балабол і пустобріх. Толку з цього призначення не буде, а тим часом Рєзнік(ов), ласо облизуючись, продовжить красти в армії на іншій міністерській посаді. Саме для цього його Зє з бєнею і пропхали у владу. Хтось сумнівається?
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05.02.2023 23:51 Ответить
"Буданов балабол і пустобріх. "
А хто по Вашему не такий?
Наведіть конкретні приклади з посиланнями на прогнози

Доречі, я навожу нижче конкретні приклади з посиланнями, з яких видно, що Буданов не балабол , а його прогнози виправдовуватися почали ще влітку.

Начальник https://lb.ua/tag/873_rozvidka_.html військової розвідки https://lb.ua/tag/19811_kirilo_budanov.html Кирило Буданов вважає, що в серпні настане переломний момент у повномасштабній https://lb.ua/tag/13406_viyna_z_rosiieyu.html війні Росії проти України,

Так воно потім і сталося

"Українці повинні побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2086727-guj-police-take-activist-teesta-setalvad-in-custody-over-fir-accusing-her-of-fabricating-evidence-in-2002-riots-cases Reuters ."

Так воно і сталося

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Так воно і сталося

14 листопада Зеленский вже в Херсон приїхав, а ця дата, і є "до кінця листопада"
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06.02.2023 10:45 Ответить
Співмешканець одного будинку з гогілашвілі це стаття кримінального кодексу. Що не ясно?
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06.02.2023 11:29 Ответить
арахамия забыл добавить-!А я стану богом Э.."
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05.02.2023 23:56 Ответить
Людина зробила зашквар. Покарання-переведення на іншу посаду. Зашквар вартістю декілька млрд. Я х..ю з вас, зелені. І з нас теж...(
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06.02.2023 00:01 Ответить
Классно! Все те, кто прокукарекал подготовку к нападению на Украину, будут теперь просирать то, что осталось. Ахрененные кадры подобрались. Абрамович будет доволен, Ара
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06.02.2023 00:25 Ответить
Наперстки верчу ... Байдена обмануть хочу...
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06.02.2023 00:28 Ответить
А хто тепер безпосередньо буде керувати курко-доїльним міністерством?
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06.02.2023 00:33 Ответить
Подивимся що буде - Клименко взагалі в АТО не був, чисто паркетний генерал, Малюк сбу шник,
працював по корупції і оргзлочиності, чим займався в зоні АТО скоро стане ясно.
Щодо Рєзнікова і Буданова то це "бійці Зе влади", свою красу вони вже показали на всі 100
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06.02.2023 00:35 Ответить
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06.02.2023 00:37 Ответить
Чмут тепер буде дуже щасливий, бо його кореш по проекту "Чорна скриня" тепер буде його радником чи навпаки, бо Чмуту - 31 рік, а блогеру Буданову - 37 років, але Тарас розумніший за бувшого "молодого енерала"
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06.02.2023 01:28 Ответить
Мудрий нарід вибрав Зе
то тепер цім нарідом
як циган сонцем крутять
єрмак та ара-хамська!!!
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06.02.2023 02:40 Ответить
Кто назначает министра обороны? К чему этот арахамия
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06.02.2023 06:23 Ответить
Наказали, так наказали. Кстати, в министерстве стратегических отраслей бабла можно больше запилить. Например стратегическая отрасль это колунада из экрана телевизора, телеканалы там всякие.
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06.02.2023 06:53 Ответить
Резніков головний експерт по яйцям
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06.02.2023 06:54 Ответить
Схемотоз продолжение, все ставленники фсбэшника Елдака на месте, короче полный пи...ц....
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06.02.2023 07:07 Ответить
в евросоюзе , куда мы так стремимся , после такого скандала с продуктами для армии , министр идет в отставку и пишет мемуары о том как его замы яйца и картошку покупали , но это так в ЕС , А у нас переводят на другое ,,хлебное,, место . И вот самое паскудное в этой истории что кроме зеленого стада в ВР есть достойные люди на министра обороны из других фракций --- СЕРГЕЙ РАХМАНИН например , так ермак с вовой начали в борделе кровати переставлять а это ничего не изменит
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06.02.2023 07:14 Ответить
Его никто никуда уже не переводит бо он так гарно с партнёрами умеет договориться.
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07.02.2023 07:36 Ответить
"«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
......
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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06.02.2023 07:19 Ответить
+100500!!!
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06.02.2023 10:45 Ответить
А Абізяна повернуть до зоопарку?
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06.02.2023 07:26 Ответить
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06.02.2023 07:29 Ответить
Буданов це повний імбіцил. Там на обличі легка недорозвинутість читається. Фрік шоу! Одні фунти на ключових подалах. Фунтократія!
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06.02.2023 07:37 Ответить
"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики." Джерело:
За цією логікою може ще й Верховного головнокомандувача на кдрового силовика поміняти?
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06.02.2023 08:16 Ответить
а что подсказывает логика уже не трезвомыслящим булдыханову и здорованю? ничего... для них главное - зализать до полной стяжки...
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06.02.2023 08:25 Ответить
Да ******, подкатывается не заметно и изнутри
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06.02.2023 08:38 Ответить
Пересування ліжок в борделі
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06.02.2023 08:44 Ответить
еще кто то кроме ЗЕБилов рассчитывает, что Украина будет в Европе и нато....??? Оманский, бенин Нарко-Осел, фсбэшник Елдак, подстилка козака-меРтвечука верещюк, хитрожопая юр.Крыса резников, данилов, буданов, баканов и т.д весь этот Сброд контролирует Елдак поставленный патрушевым для развала Украины изнутри их цель разворовать и сдать с чем они успешно справляются благодаря едыному Гавнофону (ахмета, пинчука и бени) и ЗЕ Дегенератам!!!!
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06.02.2023 08:52 Ответить
Ага...ніби порядних професійних та притомних людей в цілій країні не знайшлось
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06.02.2023 09:02 Ответить
Резнікова,який зганьбився ,переводять працювати в Мінстратегпром,але що цей авдокат-кришувальник злодіїв в МО розуміє стосовно промисловості,особливо оборонній? Нічого. Тому очевидно,що він завлить роботу і в цьому міністерстві.

Буданов викликає сумніви в звязку з якоюсь темною історією в Криму,де він ,нібити,був героєм,але якщо це операцію ФСБ,що цілком імовірно,то Україна отримає російського "троянського коня",а не справжнього міністра МО,

Це не кадрова політика,це шулерські ігри з кадрами,а особливо коли на чолі цих ігор стоїть Арахамія-головний у підкупу депутатів,тобто він злочинець по визначенню!
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06.02.2023 09:13 Ответить
Решать, конечно, украинцам, но не думаю, что К. Буданов подходящая кандидатура для этой должности.
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06.02.2023 09:19 Ответить
Ну що ж, вирішили переставити ліжка в борделі...
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06.02.2023 09:27 Ответить
Ні абхазька абізьян ти постав міністром оборони безуглу а сам ставай в развєдку
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06.02.2023 09:57 Ответить
Клоун ********** а шашличнік з абахазького пляжу в развєдку ,безумна курва міністр оборони ,а керує всім цим кацапський агент єрмак ,картина маслом все як хотіли в 2019 73 відсотки дегенератів
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06.02.2023 10:03 Ответить
не заважайте працювати головним розвідником, він професійний військовий та на своєму місці, Буданов.
Посада міністра оборони нивельована, це за законом цивільна людина, то що ви хочете від Резнікова, знання дронів та стратегічних наступів планування? Для цього є генштаб.
Резніков не контролював закупки, це погано, коли в рази вищі ціни, коли якість погана, тож хтось думає Буданов профі в бухгалтерії та аудиті? А саме ці навички треба для такого контролю в міністерстві оборони.

Буданов має бути або Президентом, з часом, після війни, якщо люди проголосують, або тим ким він є, або головою СБУ, якщо там буде необхідно новий керівник.
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06.02.2023 10:32 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎‎

06.‎02.‎2023

В ВР України парламентська більшість ("Слуга народу") почали процедурні заходи по призначенню нового міністра оборони.

Олексій Резніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, однак він відмовився б, якби така пропозиція надійшла.
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06.02.2023 10:39 Ответить
05.‎02.‎2023

На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
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06.02.2023 10:51 Ответить
А это точно будет хорошо, когда проф.разведчик будет заниматься менеджментом и снабжением? Может, лучше бы ему заниматься тем, что он знает и может?
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06.02.2023 10:47 Ответить
Когда то мы смеялись над номенклатурой КПСС.а теперь что номенклатура слуг народа.Как похоже мало разумных в партии похоже они сами показывают что у них больше балбесов среди слуг. и выбор мал тасуют старые карты пардон кадры А как тогда с этими балбесами иди на выборы....
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06.02.2023 11:25 Ответить
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