Буданов станет руководителем Минобороны, Резников возглавит Минстратегпром, а Малюк и Клименко возглавят СБУ и МВД, - Арахамия
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал результаты заседания фракции по кадровым вопросам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Арахамия отметил: "Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем.
Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше.
Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени.
МВД – Игорь Клименко.
СБУ – Василий Малюк.
Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики.
Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое".
Пожалуйста, подождите...
ЗЄля хоче Перемоги?
не смішіть !
У Зеленського мізки зовсім висохли?!
Давайте тоді вже Януковича повернемо
1. Якщо протягом місяця почнуться арешти в МО та укроборонпромі - він дійсно почав працювати.
2. Якщо першого не буде, а він буде а-ля резніков коментувати дії та плани ЗСУ - означає, що він зробив собі пластичну операцію по зміні статі, і з бойового військового перетворився на резнікова.
Тобто, у Вас таке уявлення про обов'язки міністра оборони? Він повинен арештовувати своїх же підлеглих?
Дивно... навіщо тоді СБУ, та всі інші антикорупційні органи?
Я розумію, звільнити він може, як міністр, когось зі своїх підлеглих, але робити слідство та арештовувати , може ще вирок виносити замість суду?)
Наведіть приклади, хто з міністрів оборони світу колись так робив)
Міністр має доступ до всіх документів. Передати потрібні матеріали до СБУ/НАБУ - як два пальця об.
І то будуть матеріали від міністра, а не від Ткача з УП - хто після цього спробує спустити справу на гальмах?
"будуть матеріали від міністра"
Отож, Ви мабуть не працювали в крупних державних організаціях.
Там все візується всіма, є бумага, підписав там інспектор, далі начальник сектору, потім відділу, потім пішло в юридичний на реєстрацію, далі до заступника, і кінцева підпис самого міністра.
Звісно є простіші справи, там, рівня завхозу, ну і корупція там така ж, спер додому пачку бумаги.
Корупцію виявляти в таких організаціх великих мають спеціальні відділи, вони там знаходяться, але якби незалежні, хоча по факту залежні, і корупцію в них виявляють "за планом" , як це не дивно)
А от справжню корупцію велику на мільярди то вже спец органи, а не міністр, виявляє
Міністр чи наводить порядок в своєму відомстві, чи не наводить.
Чи починає як попередник брати свою долю, чи здає кожного спійманого на гарячому крадія.
Я багато де робив.
У Вашому розумінні порядок це
"Якщо протягом місяця почнуться арешти в МО та укроборонпромі "
ще раз кажу, міністр це не слідчий орган, це взагалі цивільна особа, немає він можливості, законом не надано йому когось арештовувати.
А якщо міністр "стукач" буде на своїх же підлеглих, то робота міністерства взагалі стане неможлива, бо кожен з підлеглих просто не буде виконувати вказівки, та ставити підписи, замість того ж міністра.
Тож, порядок - так, але це організація, контроль, можливо зробити звільненням когось, але ніяк не арештами, які Ви так чекаєте від нового міністра оборони)
Чи новий міністр наведе порядок, чи ні.
Навести порядок в цьому гадюшнику - відправити за грати велику кількість крадіїв та саботажників.
Хочеться почути імбИцилів, які "зробили Україну разом, ще раз". Як вам узурпація влади зеленим моностадом, подобається? Вибір не з найкращих, а відданих дерьмаку-ВАЗеленському?
Хламідія, таран з хомчаком теж були професійними військовими, начебто. Що не завадило їм, за вашою вказівкою, розвалити обороноздатність країни.
Тарана забезпечили тихим, безбідним проживанням , за рахунок мудрого наріТу в Словенії, подалі від правосуддя, а де хомчак і лейтенат ванятка бакланов?
А хто по Вашему не такий?
Наведіть конкретні приклади з посиланнями на прогнози
Доречі, я навожу нижче конкретні приклади з посиланнями, з яких видно, що Буданов не балабол , а його прогнози виправдовуватися почали ще влітку.
Начальник https://lb.ua/tag/873_rozvidka_.html військової розвідки https://lb.ua/tag/19811_kirilo_budanov.html Кирило Буданов вважає, що в серпні настане переломний момент у повномасштабній https://lb.ua/tag/13406_viyna_z_rosiieyu.html війні Росії проти України,
Так воно потім і сталося
"Українці повинні побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2086727-guj-police-take-activist-teesta-setalvad-in-custody-over-fir-accusing-her-of-fabricating-evidence-in-2002-riots-cases Reuters ."
Так воно і сталося
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.
Так воно і сталося
14 листопада Зеленский вже в Херсон приїхав, а ця дата, і є "до кінця листопада"
працював по корупції і оргзлочиності, чим займався в зоні АТО скоро стане ясно.
Щодо Рєзнікова і Буданова то це "бійці Зе влади", свою красу вони вже показали на всі 100
то тепер цім нарідом
як циган сонцем крутять
єрмак та ара-хамська!!!
......
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
За цією логікою може ще й Верховного головнокомандувача на кдрового силовика поміняти?
Буданов викликає сумніви в звязку з якоюсь темною історією в Криму,де він ,нібити,був героєм,але якщо це операцію ФСБ,що цілком імовірно,то Україна отримає російського "троянського коня",а не справжнього міністра МО,
Це не кадрова політика,це шулерські ігри з кадрами,а особливо коли на чолі цих ігор стоїть Арахамія-головний у підкупу депутатів,тобто він злочинець по визначенню!
Посада міністра оборони нивельована, це за законом цивільна людина, то що ви хочете від Резнікова, знання дронів та стратегічних наступів планування? Для цього є генштаб.
Резніков не контролював закупки, це погано, коли в рази вищі ціни, коли якість погана, тож хтось думає Буданов профі в бухгалтерії та аудиті? А саме ці навички треба для такого контролю в міністерстві оборони.
Буданов має бути або Президентом, з часом, після війни, якщо люди проголосують, або тим ким він є, або головою СБУ, якщо там буде необхідно новий керівник.
06.02.2023
В ВР України парламентська більшість ("Слуга народу") почали процедурні заходи по призначенню нового міністра оборони.
Олексій Резніков заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, однак він відмовився б, якби така пропозиція надійшла.
На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.