Очень тяжело на Донетчине - ожесточенные бои. Оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое, - Зеленский
На Донбассе пока очень тяжело - продолжаются ожесточенные бои.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 347-го дня полномасштабной войны сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил: "Отдельно по поводу фронта. Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле.
Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время.
У нас нет другой альтернативы, как защититься и победить".
Пожалуйста, подождите...
Ведь ничего не мешает ФСБ через продажных чиновников создавать для Украины условия срывающие прохождение страны в НАТО и ЕС. И этот закон должен подкрепляться соответствующими силовыми структурами для контроля за деятельностью чиновников. Это было бы двойным ударом по коррупции.
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
Ху@ню какую затевал !.
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
***** какую затевал!.
Вже більше 5 років військові високопосадовці (й не тільки військові) тринділи, що армію переводимо на рейки НАТО. Послухайте, що кажуть рядові бійці з фронту. Де ті "рейки"? Хто іх бачив чи відчув? А пану рєзнікову навіть дрони не дуже потрібні. Йому асфальтовими шляхами зручніше та ефективніше з пуйлом воювати.
Не все казати під час війни - не значить брехати можна.
Мобилизованные нынче впечатлительные пошли, конечно. Увидели Воронеж и никакой войны не надо. На ходу выпрыгнули из поезда. Как им теперь объяснить, что его никто не бомбил, что это его нормальное состояние, непонятно.
як буде завтра? вже як буде...
можете мене знову в бан ....
Їхня допомога нам залежить від дій ЗЄ або бездіяльності.
Так як Зє не збирається видворяти зєрмака то танки будутьне скоро, літаки ще пізніше...
правильно тут кажуть Зє і перемога несумісні.
Насміхаються тут тільки з блазня зеленого. Бо всім вже набридли його безглузді і нікому непотрібні звернення. Спочатку просрав Україну а тепер відосики записує. Ось він і є справжній вилупок і іуда...
але зє швидше Україну продасть ніж зєрмака
Поки українці не усвідомлять якої біди наробили своїми руками, діла не буде. Без роботи над помилками - країну не побудувати!
не розумію чому на Цензорі теж, але багато хто не розуміє чому саме вони і звідки вони взагалі впали на Україну? - ну то таке....