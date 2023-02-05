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Зеленский (19011) Донбасс (26950)

Очень тяжело на Донетчине - ожесточенные бои. Оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое, - Зеленский

зеленський

На Донбассе пока очень тяжело - продолжаются ожесточенные бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 347-го дня полномасштабной войны сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: "Отдельно по поводу фронта. Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле.

Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время.

У нас нет другой альтернативы, как защититься и победить".

Смотрите также: Украина ввела санкции против атомной отрасли России, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+38
Цікаво, хто йому сказав, що робота презедента полягає у випуску двох-трьох відосиків на день? Чи він просто зайнявся тим єдиним, що вміє. Повторяти тексти перед знімальною групою.
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05.02.2023 22:36
+26
А у вас,бо з такими клоунади не до Перемоги ідуть, а до корита. Замість покарання за грабунок надають іншу посаду. Тільки зелене болото може приписувати правдиві слова кацапам,а собі Перемоги
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05.02.2023 22:47
+17
Как легко отличить ждуна хрюського мира от украинца. По приоритетам - Главным приоритетом ждунов является свержение Зеленского. У патриотов приритетом является победа Украины.
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05.02.2023 22:39
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Цікаво, хто йому сказав, що робота презедента полягає у випуску двох-трьох відосиків на день? Чи він просто зайнявся тим єдиним, що вміє. Повторяти тексти перед знімальною групою.
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05.02.2023 22:36 Ответить
Хай виступає, щоб усі бачили - Щоневтік!
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05.02.2023 22:38 Ответить
Как легко отличить ждуна хрюського мира от украинца. По приоритетам - Главным приоритетом ждунов является свержение Зеленского. У патриотов приритетом является победа Украины.
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05.02.2023 22:39 Ответить
А у вас,бо з такими клоунади не до Перемоги ідуть, а до корита. Замість покарання за грабунок надають іншу посаду. Тільки зелене болото може приписувати правдиві слова кацапам,а собі Перемоги
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05.02.2023 22:47 Ответить
А я вже вирок?
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05.02.2023 22:48 Ответить
Кому? Міністру оборони за мілліардні грабунки? Його переведуть на ще доходніше місце.
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05.02.2023 22:54 Ответить
В нас НАБУ наче незалежний орган? Якщо є за що, мала б бути хоча б підозра.
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05.02.2023 23:21 Ответить
Нужно закон принимать об уголовной ответственности за вредительство в развитии государственных приоритетов. Ведь ничего не мешает ************* ФСБ дать команду какому нибудь чиновнику, а лучше десяткам чиновникам чтобы создавать видимость коррупции?

Ведь ничего не мешает ФСБ через продажных чиновников создавать для Украины условия срывающие прохождение страны в НАТО и ЕС. И этот закон должен подкрепляться соответствующими силовыми структурами для контроля за деятельностью чиновников. Это было бы двойным ударом по коррупции.
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05.02.2023 23:00 Ответить
Про що ви? Умови слуги самі собі зробили, хоча,вони може і є тими агентами.
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05.02.2023 23:47 Ответить
💯так ! Менеджер Ермак и его подопечный с прожорливыми «слугами» , МАРАДЕРЯЩИМИ ГУМАНИТАРКУ У ОБЕЗДОЛЕННЫХ ! Во времена всех ВОЙН ТАКИХ МРАЗОТ РАССТРЕЛИВАЛИ‼️
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06.02.2023 00:51 Ответить
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
Ху@ню какую затевал !.
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05.02.2023 23:13 Ответить
100%, шкода, що орчою мовою.
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05.02.2023 22:53 Ответить
Русскій язьік як не який інший підходить за для облизування сраки зеленої шобли.
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05.02.2023 23:02 Ответить
Ну когда на странице 80% ваты - то иного языка эти не понимают.
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05.02.2023 23:40 Ответить
Головна відмінність ждуна хрюського миру,то не здібність усвідомити,що зелене лайно та перемога України речі не сумісні.
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05.02.2023 22:57 Ответить
🤢При твоих гнидах у корыта без совести грабивших в течении года кровавой войны ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ - Тимошенко ‼️факт ‼️авто для вывоза пострадавших с территории боевых действий 50 Авто Резниченко , старух -МИЛЛИАРДЫ ‼️Факт под крышей Ермака!
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06.02.2023 00:57 Ответить
Головним з пріоритетів ждунів, було обезцінити все, добре що було зроблено при Порошенку і привести до влади прокремлівського клоуна-малороса. Маєте кінець епохи бідності і зупинення війни? Сидіть-насолоджуйтесь, ущербні!
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06.02.2023 06:54 Ответить
От як зєлєБобіки заговорили ,ви напевно в окопі як і повинно бути істинному адепту клоуна 🤡, галасавалі отримуйте
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06.02.2023 09:55 Ответить
Цікаво, відколи це зе"патріоти" перевзулись, і почали вчити українців, що Ненька не проститутка, що домовленості з Пуйлом це погано, що відвід військ це вже не таке мудре рішення, що потрібно не роззброюватись, а озброюватись? Та ще й на кацапському!
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06.02.2023 12:48 Ответить
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
***** какую затевал!.
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05.02.2023 23:08 Ответить
Ну не может он ничего большего. Работает пресс-секретарем у главы ОП.))
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06.02.2023 00:34 Ответить
Може воно то спеціально робить, щоб його вже всі зненавиділи і замайданили після перемоги? Бєня ж буде його штовхати на другий термін, а віслюку, думаю, вже не хочеться.
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06.02.2023 10:25 Ответить
Мда .Маркус каже що ми втрачаєм тереторію кожень день бо їх як саранчі а танки потрібні були ще в 2022
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05.02.2023 22:37 Ответить
Ну, схоже ***** таки знайшло виграшну тактику - тупо завалювати трупами. А кацапський скот не проти. Треба зброю масового ураження проти цієї пошесті.
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05.02.2023 22:43 Ответить
Так, а дехто з того сміявся. Тож ми запізнилися з підготовкою резервів, починати треба було також восени…
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05.02.2023 23:11 Ответить
От в чому бів правий Аферистович, в тому, що на війні головне - темпи. Хто первий підготувався - того й тапки. Ми повністю залежимо від поставок Заходу, і це не добре, бо постійно відстаємо від кацапів, які практично самодостатні.
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05.02.2023 23:44 Ответить
"Всьо ідьот па плану" оманських домовленостей.
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06.02.2023 06:02 Ответить
Нема у нього виграшної тактики. Потягти час може, створити нам додаткові проблеми - теж, але врешті-решт програє. Це як у шахах, коли в дебюті втратив ферзя за легку фігуру - можна ще довго грати, але результат вже визначено.
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05.02.2023 23:14 Ответить
Ну, про це ще афєрістовіч казав опісля 24.02, що ми шапками москалів закидаємо за 2-3 тижні. А коли вже, нарешті, почнемо тверезо дивитися на ситуацію, як Маркус?
Вже більше 5 років військові високопосадовці (й не тільки військові) тринділи, що армію переводимо на рейки НАТО. Послухайте, що кажуть рядові бійці з фронту. Де ті "рейки"? Хто іх бачив чи відчув? А пану рєзнікову навіть дрони не дуже потрібні. Йому асфальтовими шляхами зручніше та ефективніше з пуйлом воювати.
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06.02.2023 06:21 Ответить
Ви нє конь, свєтлана! Ви - кобила!
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05.02.2023 23:25 Ответить
Шатали і в 18-19 роках.
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05.02.2023 22:39 Ответить
Шось дата твоєї реєстрації підозріла.
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05.02.2023 22:46 Ответить
А я не вірю в клоуна який робить все щоб нас не взяли ні в ЄС, ні в НАТУ, а ******** ***** кажучи що ми йдемо в Європу.
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05.02.2023 22:58 Ответить
И именно поэтому ему стоя аплодируют в конгрессе
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05.02.2023 23:12 Ответить
Аплодують Україні, а не йому.
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05.02.2023 23:16 Ответить
И ему в том числе.Не видела ни одного пока западного политика который бы скривил рожу в его присутствии
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05.02.2023 23:18 Ответить
Ну піаритись він вміє. Професіонал.
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05.02.2023 23:20 Ответить
понимать надо могла видеть⁉️Его , наняла мафия- каламой Пинчук Кучмо, и прочая срань ОПЗЖопников ,батальенов Вены и Монако , как артиста разговорного жанра
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06.02.2023 01:05 Ответить
Ви, зєлєбобіки, будете весь термін каденціі піаніста лакшину з вух згрібати та істи іі прицьмакуючи? Скільки вже можна свій рожевий сон за реальність приймати? Чи вам з Іспаніі видніше, що тут робиться у НАС в краіні?
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06.02.2023 06:30 Ответить
Віримо в Україну! Віримо у ЗСУ! Не віримо у нахабну пропагаганду ОПЗе. І досить часто!
Не все казати під час війни - не значить брехати можна.
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05.02.2023 23:23 Ответить
Сталкер @ValBodin https://twitter.com/ValBodin/status/1622328799718146056 21 мин
Мобилизованные нынче впечатлительные пошли, конечно. Увидели Воронеж и никакой войны не надо. На ходу выпрыгнули из поезда. Как им теперь объяснить, что его никто не бомбил, что это его нормальное состояние, непонятно.
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05.02.2023 22:41 Ответить
Це і без тебе відомо. Що пропонуєш?
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05.02.2023 22:43 Ответить
дєрьмак: "ну а кому из нас сегодня тяжело? всем легко"
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05.02.2023 22:45 Ответить
ТАК ЗАСТРЕЛИСЬ Й ВОНИ ПОПУСТЯТЬЦЯ !)
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05.02.2023 22:48 Ответить
Я скажу что они хотят - Перетянуть военную инициативу которую они потеряли во время удачного контр-наступления ЗСУ на свою сторону. Они не смогут нормально произвести мобилизацию до тех пор пока не будет существенных побед. Поэтому они так усердно стираются о ЗСУ как картошка о терку.
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05.02.2023 22:49 Ответить
а вове пох) пуйло пообещал его не убивать).
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05.02.2023 22:51 Ответить
Багато ботів від пенька часів януковича на захист оп. А де ж слова, що Бахмут не здадуть,що сьогодні уже інше. Напишу раз і те,що думає Європа. Зеленський винний у війні. Він не іде до Перемоги, а тормоз усіх військових рішень. Те, як ішли закази на зброю язиком, а не документами, тому доказ. Та і перевірка з Америки говорить ,що болото гниє і усе сильніше
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05.02.2023 22:52 Ответить
з бахмута вже треба забиратися
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05.02.2023 22:58 Ответить
Чому це? Ситуація дуже важка, але орки уже були і на Лулумби і біля центра. Викинули. Вірю тільки ЗСУ
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05.02.2023 23:53 Ответить
бо вони дороги перерізають...з півдня московити до часового яру на днях доповзуть, дорога вже під вогневим контролем а скоро буде перерізана
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05.02.2023 23:56 Ответить
На сьогодні поле перейти,як життя прожити,а ваше на днях може мати термін до безкінечності.
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06.02.2023 00:00 Ответить
не треба нам пісень
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06.02.2023 00:02 Ответить
я дивлюся карту, вони сунуть повільно але впевнено, цього тижня дорога буде втрачена
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06.02.2023 00:04 Ответить
Скільки раз в день/тиждень Європа розповідає тобі про те, що вона думає?
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05.02.2023 23:04 Ответить
Я працюю з людьми,які пройшли свою війну. Хто в Косово,хто в Сербії, хто в Сирії чи Афганістан. І хто є що вони можуть бачити і давати оцінку. Перестаньте вибілювати людину, якій ваша доля не цікава.
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05.02.2023 23:44 Ответить
Испания и Германия так не думают.Читаю местные новости
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05.02.2023 23:14 Ответить
Це я легко написала,його залежність не може закрити ні один екран. До речі, так що пишуть про?
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05.02.2023 23:39 Ответить
Читати мєсниє новасті для розуміння ситуаціі в Украіні--гарна річ , а донатити на користь ЗСУ, то є корисніше для Украіни.
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06.02.2023 06:45 Ответить
А кто вам сказал что я не делаю донаты?Или не помогаю беженцам?Абы ляпнуть
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06.02.2023 23:01 Ответить
В зелі явно проблеми зі сприйняттям. Людина вже четвертий рік знаходиться на пості президента, але судячи з усьго думає що він відеоблогер на ютубі.
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05.02.2023 22:53 Ответить
Він і є відеоблогер. За своєю спеціальністю (юрист) не працював жодного дня.
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05.02.2023 23:03 Ответить
Не забувайте, президент зараз просто голова в телевізорі. При повному фінансуванні країни ззовні, вона працює рівно так, як цього хочуть спонсори.
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05.02.2023 23:04 Ответить
бахмут не здамо...сьогодні!
як буде завтра? вже як буде...
можете мене знову в бан ....
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05.02.2023 22:57 Ответить
зеля! Самое символичное в феврале делаешь ты сам - просираешь страну! Ты чужой для нее !
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05.02.2023 22:59 Ответить
Люди- хто ви? Іде бійня, а ви глузуєте...висміюєте...вимагаєте...Невже людяність покинула вас? Чи ви вже забули хто ви? Чи взагалі ніколи не були українцями, а тільки прикидались ними, надівши вишиванки? Чи покинувши Україну відріклися від неї і насміхаєтесь із нашої біди? Вилупки і іуди...Чим ви кращі за рашистів?
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05.02.2023 22:59 Ответить
США наш головний партнер і завдяки їм ми ще живі.
Їхня допомога нам залежить від дій ЗЄ або бездіяльності.
Так як Зє не збирається видворяти зєрмака то танки будутьне скоро, літаки ще пізніше...
правильно тут кажуть Зє і перемога несумісні.
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05.02.2023 23:04 Ответить
Ми або наводимо в тилу порядок, чим забезпечимо наведення порядку в забезпеченні передової, або от так як ви, мовчки будемо терпіти і нехай воно все якось саме, владі ж видніше правда?
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05.02.2023 23:07 Ответить
Генадій, зрадофіли - це діагноз...
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05.02.2023 23:08 Ответить

Насміхаються тут тільки з блазня зеленого. Бо всім вже набридли його безглузді і нікому непотрібні звернення. Спочатку просрав Україну а тепер відосики записує. Ось він і є справжній вилупок і іуда...
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05.02.2023 23:11 Ответить
ну..він може все змінити...міг би якби видворив зєрмака! в кінець кінців мутрий наріт голосував за зє а не зермака.
але зє швидше Україну продасть ніж зєрмака
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05.02.2023 23:15 Ответить
🤢уже отвечал на этот вопрос :»Ермак потужний , я с ним пришёл и с ни уйду» , так, что надежды напрасны Жаль , что ЗСУ терпят за своей спиной ГНИД -МАРОДЕРОВ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО , со стороны мафии Ермака Оманского Безмозглой Арахламидии ,
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06.02.2023 01:28 Ответить
Ви насправді думаєте, що справа в одному лише єрмакові? Ха-ха...
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06.02.2023 06:52 Ответить
Цікаво, ви цей пост у 2019 році теж писали? Коли українці, як зазомбовані імбіцили йшли на вибори і проголосували за "проста пєрєстать стрєлять і зустрітись па-сєрідінє"?
Поки українці не усвідомлять якої біди наробили своїми руками, діла не буде. Без роботи над помилками - країну не побудувати!
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06.02.2023 07:01 Ответить
зеля зміняє резнікова, резніков зміняє бубу це і є єдининий марафон.
не розумію чому на Цензорі теж, але багато хто не розуміє чому саме вони і звідки вони взагалі впали на Україну? - ну то таке....
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05.02.2023 23:13 Ответить
Яка буде мотивація у ЗСУ ,коли дізнались що кг яєць коштує 17 грн ?І втой же час прої...ти мобілізацію ворога восени .А тепер воєнкомати гребуть усіх і вигрібають .В наше село приїхали роздавать повістки і люди дали їм по ї...лу ...
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05.02.2023 23:29 Ответить
Озвуч адресу "в наше село" або погоджуйся з тим, що ти = 3,14.д.бол звичайний.
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05.02.2023 23:42 Ответить
не нагнітай , нам не потрібно паніки - бери приклад з твого призначенця Резнікова

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06.02.2023 01:02 Ответить
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06.02.2023 01:06 Ответить
А сами , тем временем вывозили своих , спасали награбленные миллиарды , как когда- то ,Янукович паковал грузовики и самолёты перед побегом - Баканов& Наумов , портнов , …………
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06.02.2023 01:20 Ответить
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06.02.2023 01:08 Ответить
Це зелайно довно вже "напрацювало" на 111-ту статтю. Ми ретельно записуємо УСІ його "роботи".
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06.02.2023 07:00 Ответить
Цинічна підла скотиняка, В Омані клоун 🤡 все порядку з кацапами а зараз робить плакатів відосики, і його ж ставленики мародерять по чорному як німі.зєлєнскій сцить в очі а адепти кажуть що це роса .
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06.02.2023 09:52 Ответить
Розтолкуйте зєльоному клоуну що в новинах ********** працює а він ********** а не диктор новин на відосиках
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06.02.2023 10:21 Ответить
Оксана Забужко: "Це не його країна, він тут на гастролях"
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06.02.2023 10:27 Ответить
що значить "хочуть"? та вони вже роблять! що той диктор сповіщає нам те, що ми і так бачимо і знаємо!
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06.02.2023 10:37 Ответить
 
 