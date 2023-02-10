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трибунал (259) Урсула фон дер Ляйен (463)

Фон дер Ляйен о трибунале для РФ: У нас есть политическая воля, осталось найти способ

фон,дер,ляєн

Евросоюз намерен привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого соответствующий трибунал.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе 9 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Она отметила, что для того чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов. Во-первых, это документирование преступлений, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего и создают соответствующий центр в Гааге.

"Дальше нужно будет создать трибунал. Сейчас продолжаются обсуждения того, какой будет структура этого трибунала. Однако уверяю вас, Владимир, у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в частности – за преступление агрессии. У нас есть политическая воля, осталось найти способ это сделать", – заявила она.

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...є такий спосіб
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10.02.2023 00:12 Ответить
Це якраз те, що заважає притягненню до відповідальності.
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10.02.2023 00:36 Ответить
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10.02.2023 00:13 Ответить
Пані президентка, трибунал, безумовно, необхідний, але це централізований, помпезний і дуже дорогий механізм судочинства. Засудіть уже якимось чином цю неспровоковану агресію, терор проти цивільного населення та інфраструктури, геноцид та мілітаристський імперіалізм пуйла і віддайте у децентралізоване виконання, як на Дикому Заході було колись "розшукується пуйло, дрібний, але говнистий". Хто перший дістанеться, того і тапки як трофей. Скласти повний список таких злочинців проти людяності та віддати у децентралізоване виконання на рфії, так і рівень зайнятості населення підвищиться, і доходи збільшаться, і злочинність зменшиться! Це ж win-win стратегія, як на мене, тобто безпрограшна!
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10.02.2023 02:46 Ответить
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10.02.2023 03:23 Ответить
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
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10.02.2023 05:12 Ответить
Как говорится , выпьем за сбытие наших мечт!
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10.02.2023 07:07 Ответить
Поки Зеля нічого з тими трібуналами не споплюжив !
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10.02.2023 09:42 Ответить
Цю фон дер ляйну треба відіслати назад в будинок терпимості знов на посаду мадам, де вона й була раніше.
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10.02.2023 09:55 Ответить
 
 