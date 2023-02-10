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Новости Война
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Китай (2792) Евросоюз (16686)

Китай требует от ЕС отказаться от призывов к победе Украины на поле боя

фу,цун

Представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что помощь Запада Украине ведет к эскалации войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

На мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе Фу Цун заявил, что Китай "весьма обеспокоен возможной эскалацией конфликта". Он также подчеркнул, что в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему вторжения России.

"Мы очень обеспокоены тем, что говорится о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильное место будет за столом переговоров", – сказал Фу Цун.

Дипломат также раскритиковал позицию Евросоюза по отношению к Тайваню. Посол считает, что, защищая Тайвань, Евросоюз "провоцирует сепаратизм". Фу Цун заявил, что в случае подписания инвестиционного соглашения между ЕС и Тайванем, которое находится в процессе подготовки, отношения между Евросоюзом и Пекином значительно ухудшатся.

Фу также отверг сравнения между Украиной и Тайванем, которые сталкиваются с военной угрозой со стороны соседа с ядерным оружием.

"Должен сразу сказать, что украинский кризис и тайваньская проблема – это две совершенно разные вещи. Украина – независимое государство, а Тайвань – часть Китая", – сказал китайский дипломат. "Поєтому, эти две проблемы нельзя сравнить".

Высказывания Фу Цуна прозвучали на фоне подготовки визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

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Напомним, Китай заявляет о своей нейтральной позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". При этом в КНР не раз повторяли клише российской пропаганды о том, что Россию на войну спровоцировали НАТО и США. Одновременно представители Китая заявляют о приверженности принципу территориальной целостности и незыблемости установленных границ, а также призывают к переговорам.
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Топ комментарии
+91
Навпаки, китайське отродьє вже чітко зрозуміло, що нароссія програла. а після падіння наросссії китайози залишаться один на один із США. а це не в їхніх інтересах
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10.02.2023 00:42
+88
Якщо кітай упевнений,що Україна не переможе,то чого він так хвілюецца.
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10.02.2023 00:38
+58
" Ми вважаємо, що правильне місце буде за столом переговорів", - сказав Фу Цун. Цікаво, про які переговори патякав би пан Фу Цун, якби раша вторглася в Китай та загарбала частину китайських територій?
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10.02.2023 01:24
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Правильно сказав Кіплінг- Захід є захід, а Схід є схід і ніколи їм не зійтись.
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10.02.2023 13:51 Ответить
Фу який Цун
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10.02.2023 14:16 Ответить
китай=росія=іран - одного поля бур`ян (виродки). Українська держава повинна була вже давно ввести обмеження проти цих людожерів, але наша корумпована безпринципна влада усіх часів не спроможна на щось достойне.
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10.02.2023 14:31 Ответить
kosoglazyie - PNX !!!!
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10.02.2023 15:00 Ответить
Жовтенький зараз має реальний шанс тихенько повернути свої території. А така поведінка,- це ...великі сумніви щодо ... третьої армії (друга ...не так давно була сруська) світу. Сцить китайоза.
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10.02.2023 15:17 Ответить
Китайози це тварини
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10.02.2023 18:14 Ответить
Червоні жовтопики комуняки - наші екзестаційні вороги.
Завжди будуть гадити зпідтишка.
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10.02.2023 18:45 Ответить
Тут питання до "нашої" влади - чому у нас досі не заборонений імпорт всякого лайна з Китаю?
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10.02.2023 19:18 Ответить
ОН ХОТЕЛ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО ИХ КОРОВА И ОНИ ЕЁ ДОЯТ !) НО КОРОВА БЗБЕСИЛАСЬ И ЕЁ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ !!!
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10.02.2023 22:32 Ответить
ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО КИТАЙ СЦЫТ НАХОДИТСЯ В КОМПАНИИ С ЕС И США !)
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10.02.2023 22:44 Ответить
цун фу ,фу китайська собака
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11.02.2023 21:11 Ответить
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