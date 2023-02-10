Китай требует от ЕС отказаться от призывов к победе Украины на поле боя

Представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун заявил, что помощь Запада Украине ведет к эскалации войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

На мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе Фу Цун заявил, что Китай "весьма обеспокоен возможной эскалацией конфликта". Он также подчеркнул, что в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему вторжения России.

"Мы очень обеспокоены тем, что говорится о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильное место будет за столом переговоров", – сказал Фу Цун.

Дипломат также раскритиковал позицию Евросоюза по отношению к Тайваню. Посол считает, что, защищая Тайвань, Евросоюз "провоцирует сепаратизм". Фу Цун заявил, что в случае подписания инвестиционного соглашения между ЕС и Тайванем, которое находится в процессе подготовки, отношения между Евросоюзом и Пекином значительно ухудшатся.

Фу также отверг сравнения между Украиной и Тайванем, которые сталкиваются с военной угрозой со стороны соседа с ядерным оружием.

"Должен сразу сказать, что украинский кризис и тайваньская проблема – это две совершенно разные вещи. Украина – независимое государство, а Тайвань – часть Китая", – сказал китайский дипломат. "Поєтому, эти две проблемы нельзя сравнить".

Высказывания Фу Цуна прозвучали на фоне подготовки визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

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Напомним, Китай заявляет о своей нейтральной позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". При этом в КНР не раз повторяли клише российской пропаганды о том, что Россию на войну спровоцировали НАТО и США. Одновременно представители Китая заявляют о приверженности принципу территориальной целостности и незыблемости установленных границ, а также призывают к переговорам.