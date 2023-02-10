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Новости Война
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Зеленский (19042) минские соглашения (3225)

Зеленский о Минских соглашениях: Они означали удовлетворение аппетитов России за счет Украины

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.

Об этом он сказал в интервью SPIEGEL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Граждане и их лидеры видят потенциальную угрозу стабильности своих стран, в том числе их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну. И лучший способ сделать это – за счет других. Ни в коем случае не за счет жертв в их собственной стране. Самый простой способ закончить войну – отдать России территории. Вернуть им то влияние на Украину и внутри Украины, которое они имели в течение многих лет. Именно поэтому существовали Минские соглашения…. Я думаю, что Минские соглашения были такой уступкой", - сказал Зеленский.

На вопрос, пытался ли он сам выполнять Минское соглашение, Зеленский ответил, что он "вскочил в этот вагон, который уже катился в пропасть". Президент сказал, что в Минских соглашениях все было построено так, что "одна сторона не может что-то выполнить, а другая замораживает конфликт".

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"Я не увидел в соглашениях никакого желания дать Украине независимость! Я понимаю их так, что они означают, что аппетиты России должны были быть немного удовлетворены за счет Украины. В дипломатии отсрочка – это совершенно нормально. Никогда не знаешь, не умрет ли человек, принимающий решения, и все вдруг станет проще", - отметил он.

Зеленский сказал, что видел в Минских соглашениях смысл только как в официальной площадке для переговоров, на которой можно было "решить хоть что-то", и он начал использовать ее для обмена пленными.

"Но что касается Минска в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не можем реализовать его таким образом", – признался украинский президент. По его словам, и на встрече в нормандском формате с участием Владимира Путина 2019 он сказал всем участникам: "То, что есть в соглашении, не может быть реализовано".

"Путин настаивал на быстром выводе войск. Я объяснил ему, как это делается в настоящее время, и подсчитал, что при нынешних темпах нам потребуется еще 20 лет. Я сказал ему: мой отец – профессор математики, я хорошо знаю арифметику", – сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что, несмотря на предупреждения о возможном вторжении России в 2022 году почти никто из партнеров не дал Украине оружия. Он сказал, что и после полномасштабного наступления РФ "многие хотели закончить войну очень быстро", но "через несколько недель это мнение изменилось" благодаря энергии украинцев и зверствам российской армии.
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Топ комментарии
+65
Запхните его обратно в бункер. Пусть читает на камеру написанные тексты дальше, а то он щас намелет пурги..
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10.02.2023 01:14
+64
Лучше плохой мир, чем хорошая война... И как раз "минские соглашение", дали нам этот плохой мир, дали нам время на подготовку к хорошей войне. Но наш "мудрий нарід", уставший от войны и веривший всем этим бениным пропагандонам, сделал свой выбор. Хорошая война наступила, правда мы потеряли время на подготовку. А теперь все вокруг виноваты, кроме этого "не лоха". Который прятался от повесток, а теперь рассказывает что он бы ни за что не сдал бы Крым, при этом легко сдал почти весь юг Украины.
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10.02.2023 01:35
+58
Кто верит в то что это лайно читало минские соглашения?
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10.02.2023 01:14
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що він плете?
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10.02.2023 08:56 Ответить
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10.02.2023 09:16 Ответить
Тупе бидло
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10.02.2023 09:19 Ответить
Дебил так и не понял, что бы было с нами если бы не "минские".....
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10.02.2023 09:19 Ответить
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10.02.2023 09:27 Ответить
Для України таки найбезпечніше, коли то чмо в бунукері і лише відосіки знімає. На люди того придурка випускати не можна. Воно ж перед війною вже такого нагородило і натворило, а тепер знову за своє взялось. Очевидно, від нього оманский договорняк вимагають виконати, от воно й поперло.
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10.02.2023 09:49 Ответить
Зеленський , а де ви були з 2014 по 2019 рр. з *********** паличками?
https://www.youtube.com/watch?v=EA3uwEpnWJo


https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk
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10.02.2023 09:49 Ответить
Идиоты ванючие!
Если бы Путин полномасштабно попёр в 2014 году - чем бы это кончилось для Украины?
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10.02.2023 11:25 Ответить
Він не міг цього зробити у 2014 спонтанно за першого бажання.
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10.02.2023 12:43 Ответить
Ты уверен, что Дебальцево он захватил спонтанно?
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10.02.2023 13:38 Ответить
Дебальцево Україна передала москалям за мінськими договорняками
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11.02.2023 00:24 Ответить
Да ты, Ваня, дурак или провокатор?
НУ-ка, покажи карту, где Дебальцево отходило Расии!
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11.02.2023 10:04 Ответить
А повернути у Київ "законного" президента Януковича вони не могли? Він ж просив їх про це. Чи не проковтнув би це Захід, як відновлення конституційного порядку?

А як же "спонтанне" захоплення Криму?

Дебальцева за Мінськими угодами мало залишатись неокупованим.
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11.02.2023 14:23 Ответить
Про окупацію і наступну анексію АРК було домовлено зі зрадниками заздалегідь. Рашистські медалі цьому підтвердження.
Дебальцево була команда вийти і залишити окупанту.
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12.02.2023 00:39 Ответить
"Про окупацію і наступну анексію АРК було домовлено зі зрадниками заздалегідь". З якими зрадниками було домовлено? Кого маєте на увазі?

Може ви знаєте скільки боєздатних військ було у України у 2014? Не треба було голосувати за Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ із партії якого була уся кримська "еліта".

Дата на медалі свідчить, що операцію Москва планувала заздалегідь.

Крим був зданий задовго до 2014. Його здали ті, хто голосував за комуністів (область стала автономною республікою, дозвіл базування російського флоту, дозвіл "атставникам" залишатись в Криму, розігрівання проросійських настроїв). Потім Крим здали ті, хто голосував за регіоналів (Харківські угоди, які дозволили збільшити присутність російських військ, свідомий розвал ЗСУ, кримська " "Альфа" "заточена" проти кримськотатарського сепаратизму, а не російського).

А часом не комуніст Сіманєнка з регіоналом Шуфрічєм не вилазили з концертів улюбленого вами 95 кварталу. Ну як же не захоплюватись тим кварталом. Там сам Басков і Кіркоров постійно виступали.
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12.02.2023 03:22 Ответить
Фактично кожну "українську" владу можна у цьому звинуватити і не помилитися. На найвищих державних посадах завжди перебували найбільші зрадники.
Не так критично скільки боєздатних військ було, як те, що ворожа окупація та анексія проходили за повного сприяння т.з. української влади.
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12.02.2023 08:02 Ответить
Чувствуется купленый диплом.
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10.02.2023 12:29 Ответить
Борислав Береза:

Зеленський: Простий спосіб закінчити війну - віддати РФ території, тому були Мінські угоди

https://www.pravda.com.ua/authors/620c137813133/ Олена Рощіна - Четвер, 9 лютого 2023, 23:48



Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.........

К сожалению, когда Зеленский говорит без текста, который подготовил спичрайтер, то получается вот так. И это беда...
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12.02.2023 06:47 Ответить
Дебіл зелений!!!
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28.06.2023 17:44 Ответить
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