Зеленский о Минских соглашениях: Они означали удовлетворение аппетитов России за счет Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.
Об этом он сказал в интервью SPIEGEL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Граждане и их лидеры видят потенциальную угрозу стабильности своих стран, в том числе их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну. И лучший способ сделать это – за счет других. Ни в коем случае не за счет жертв в их собственной стране. Самый простой способ закончить войну – отдать России территории. Вернуть им то влияние на Украину и внутри Украины, которое они имели в течение многих лет. Именно поэтому существовали Минские соглашения…. Я думаю, что Минские соглашения были такой уступкой", - сказал Зеленский.
На вопрос, пытался ли он сам выполнять Минское соглашение, Зеленский ответил, что он "вскочил в этот вагон, который уже катился в пропасть". Президент сказал, что в Минских соглашениях все было построено так, что "одна сторона не может что-то выполнить, а другая замораживает конфликт".
"Я не увидел в соглашениях никакого желания дать Украине независимость! Я понимаю их так, что они означают, что аппетиты России должны были быть немного удовлетворены за счет Украины. В дипломатии отсрочка – это совершенно нормально. Никогда не знаешь, не умрет ли человек, принимающий решения, и все вдруг станет проще", - отметил он.
Зеленский сказал, что видел в Минских соглашениях смысл только как в официальной площадке для переговоров, на которой можно было "решить хоть что-то", и он начал использовать ее для обмена пленными.
"Но что касается Минска в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не можем реализовать его таким образом", – признался украинский президент. По его словам, и на встрече в нормандском формате с участием Владимира Путина 2019 он сказал всем участникам: "То, что есть в соглашении, не может быть реализовано".
"Путин настаивал на быстром выводе войск. Я объяснил ему, как это делается в настоящее время, и подсчитал, что при нынешних темпах нам потребуется еще 20 лет. Я сказал ему: мой отец – профессор математики, я хорошо знаю арифметику", – сказал Зеленский.
Президент напомнил, что, несмотря на предупреждения о возможном вторжении России в 2022 году почти никто из партнеров не дал Украине оружия. Он сказал, что и после полномасштабного наступления РФ "многие хотели закончить войну очень быстро", но "через несколько недель это мнение изменилось" благодаря энергии украинцев и зверствам российской армии.
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https://www.youtube.com/watch?v=EA3uwEpnWJo
https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk
Если бы Путин полномасштабно попёр в 2014 году - чем бы это кончилось для Украины?
НУ-ка, покажи карту, где Дебальцево отходило Расии!
А як же "спонтанне" захоплення Криму?
Дебальцева за Мінськими угодами мало залишатись неокупованим.
Дебальцево була команда вийти і залишити окупанту.
Може ви знаєте скільки боєздатних військ було у України у 2014? Не треба було голосувати за Януковича, який дорозвалив ЗСУ і СБУ із партії якого була уся кримська "еліта".
Дата на медалі свідчить, що операцію Москва планувала заздалегідь.
Крим був зданий задовго до 2014. Його здали ті, хто голосував за комуністів (область стала автономною республікою, дозвіл базування російського флоту, дозвіл "атставникам" залишатись в Криму, розігрівання проросійських настроїв). Потім Крим здали ті, хто голосував за регіоналів (Харківські угоди, які дозволили збільшити присутність російських військ, свідомий розвал ЗСУ, кримська " "Альфа" "заточена" проти кримськотатарського сепаратизму, а не російського).
А часом не комуніст Сіманєнка з регіоналом Шуфрічєм не вилазили з концертів улюбленого вами 95 кварталу. Ну як же не захоплюватись тим кварталом. Там сам Басков і Кіркоров постійно виступали.
Не так критично скільки боєздатних військ було, як те, що ворожа окупація та анексія проходили за повного сприяння т.з. української влади.
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну - віддати РФ території, тому були Мінські угоди
https://www.pravda.com.ua/authors/620c137813133/ Олена Рощіна - Четвер, 9 лютого 2023, 23:48
Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.........
К сожалению, когда Зеленский говорит без текста, который подготовил спичрайтер, то получается вот так. И это беда...