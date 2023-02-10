Зеленский о Минских соглашениях: Они означали удовлетворение аппетитов России за счет Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России и что их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий.

Об этом он сказал в интервью SPIEGEL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Граждане и их лидеры видят потенциальную угрозу стабильности своих стран, в том числе их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну. И лучший способ сделать это – за счет других. Ни в коем случае не за счет жертв в их собственной стране. Самый простой способ закончить войну – отдать России территории. Вернуть им то влияние на Украину и внутри Украины, которое они имели в течение многих лет. Именно поэтому существовали Минские соглашения…. Я думаю, что Минские соглашения были такой уступкой", - сказал Зеленский.

На вопрос, пытался ли он сам выполнять Минское соглашение, Зеленский ответил, что он "вскочил в этот вагон, который уже катился в пропасть". Президент сказал, что в Минских соглашениях все было построено так, что "одна сторона не может что-то выполнить, а другая замораживает конфликт".

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"Я не увидел в соглашениях никакого желания дать Украине независимость! Я понимаю их так, что они означают, что аппетиты России должны были быть немного удовлетворены за счет Украины. В дипломатии отсрочка – это совершенно нормально. Никогда не знаешь, не умрет ли человек, принимающий решения, и все вдруг станет проще", - отметил он.

Зеленский сказал, что видел в Минских соглашениях смысл только как в официальной площадке для переговоров, на которой можно было "решить хоть что-то", и он начал использовать ее для обмена пленными.

"Но что касается Минска в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не можем реализовать его таким образом", – признался украинский президент. По его словам, и на встрече в нормандском формате с участием Владимира Путина 2019 он сказал всем участникам: "То, что есть в соглашении, не может быть реализовано".

"Путин настаивал на быстром выводе войск. Я объяснил ему, как это делается в настоящее время, и подсчитал, что при нынешних темпах нам потребуется еще 20 лет. Я сказал ему: мой отец – профессор математики, я хорошо знаю арифметику", – сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что, несмотря на предупреждения о возможном вторжении России в 2022 году почти никто из партнеров не дал Украине оружия. Он сказал, что и после полномасштабного наступления РФ "многие хотели закончить войну очень быстро", но "через несколько недель это мнение изменилось" благодаря энергии украинцев и зверствам российской армии.