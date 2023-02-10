Украина использует данные Пентагона для ударов из HIMARS, - The Washington Post

По данным The Washington Post, украинские военные получают координаты или их подтверждение от США для подавляющего большинства ударов по объектам российских войск с использованием ракетных систем HIMARS и M270.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Один из украинских собеседников рассказал, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты с современных вооружений без конкретных координат от американских военных, дислоцированных на одной из баз в стране Европы. Собеседник из США это подтвердил, объяснив, что целью такой поддержки является обеспечение точности и максимально эффективного использования ограниченных запасов боеприпасов.

При этом он отметил, что Украина не должна ждать одобрения Штатов для атак на российские объекты и постоянно самостоятельно поражает оккупационные войска с помощью другого оружия. Американцы же передают ВСУ координаты и точную информацию для таргетинга исключительно как консультанты.

Пентагон в течение нескольких дней отказывался от комментариев The Washington Post из-за беспокойства по поводу оперативной безопасности. В конце концов, спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер признал предоставление украинской армии разведывательной информации для поддержки ударов по объектам РФ, но не рассказал о согласовании координат.

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"Мы давно подтвердили, что делимся разведывательными данными с Украиной, чтобы помочь им (военным – ред.) защитить свою страну от российской агрессии, и со временем мы оптимизировали способ обмена информацией, чтобы поддерживать их запросы и процессы нацеливания с большей скоростью и Украинцы ответственны за поиск целей, их приоритетизацию и принятие окончательных решений относительно того, какие из них поражать. США не только не утверждают цели, но и не участвуют в выборе или поражении целей", - заявил Райдер.

В то же время украинский чиновник описал процесс координации ударов из США. По его словам, сначала наши бойцы определяют цели, которые хотят атаковать, посылают эти данные старшим командирам, а те уже передают запрос американским партнерам для получения более точных координат. По словам другого источника, процесс происходит "очень быстро". Если ответ не поступает, то ВСУ не открывают огонь.