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Пентагон (1414) США (24834)

Украина использует данные Пентагона для ударов из HIMARS, - The Washington Post

himars

По данным The Washington Post, украинские военные получают координаты или их подтверждение от США для подавляющего большинства ударов по объектам российских войск с использованием ракетных систем HIMARS и M270.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Один из украинских собеседников рассказал, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты с современных вооружений без конкретных координат от американских военных, дислоцированных на одной из баз в стране Европы. Собеседник из США это подтвердил, объяснив, что целью такой поддержки является обеспечение точности и максимально эффективного использования ограниченных запасов боеприпасов.

При этом он отметил, что Украина не должна ждать одобрения Штатов для атак на российские объекты и постоянно самостоятельно поражает оккупационные войска с помощью другого оружия. Американцы же передают ВСУ координаты и точную информацию для таргетинга исключительно как консультанты.

Пентагон в течение нескольких дней отказывался от комментариев The Washington Post из-за беспокойства по поводу оперативной безопасности. В конце концов, спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер признал предоставление украинской армии разведывательной информации для поддержки ударов по объектам РФ, но не рассказал о согласовании координат.

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"Мы давно подтвердили, что делимся разведывательными данными с Украиной, чтобы помочь им (военным – ред.) защитить свою страну от российской агрессии, и со временем мы оптимизировали способ обмена информацией, чтобы поддерживать их запросы и процессы нацеливания с большей скоростью и Украинцы ответственны за поиск целей, их приоритетизацию и принятие окончательных решений относительно того, какие из них поражать. США не только не утверждают цели, но и не участвуют в выборе или поражении целей", - заявил Райдер.

В то же время украинский чиновник описал процесс координации ударов из США. По его словам, сначала наши бойцы определяют цели, которые хотят атаковать, посылают эти данные старшим командирам, а те уже передают запрос американским партнерам для получения более точных координат. По словам другого источника, процесс происходит "очень быстро". Если ответ не поступает, то ВСУ не открывают огонь.
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Топ комментарии
+18
А де ж супутники притули? Які 24/7 бачать кожен метр землі через дощь і хмари?) Це якийсь сюр... Я дуже сподіваюсь що нам колись дадуть відповідь на це питання. Або у вигляді нормального пояснення, або у вигляді довічного ув'язнення цього чергового факіра...
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10.02.2023 02:12
+14
А ещё русских в Украине часто показывают по тепловизору.

14
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10.02.2023 02:22
+12
Газета The Washington Post всегда была дебильным левым изданием.
Вот и в этой статье она де факто заявила, что США участвует в войне.
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10.02.2023 01:54
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"американські військові не завжди надають запитані координати" - цікаво чому? Щоб не підсмажити випадково якогось герасима, який випадково намалюється десь в найближчих тилах?
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10.02.2023 01:49 Ответить
А где же спутники Сутулы.
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10.02.2023 10:11 Ответить
Газета The Washington Post всегда была дебильным левым изданием.
Вот и в этой статье она де факто заявила, что США участвует в войне.
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10.02.2023 01:54 Ответить
тобишь химарсы можно, а координаты для них участие в войне!?
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10.02.2023 02:05 Ответить
Ну а про кого каждый день новости?
Про корректировщиков огня! Их каждый день ловят в качестве представителей врага.
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10.02.2023 02:14 Ответить
Це інформація, яка має належати до категорії "військова иаємниця"
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10.02.2023 07:18 Ответить
Ну да, участвуют. Расиюшка всегда может пожаловатся в Спортлото...
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10.02.2023 03:55 Ответить
И копию жалобы в лигу секс меньшинств
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10.02.2023 05:56 Ответить
Washington Post is a cesspit. Nothing to add.
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10.02.2023 02:03 Ответить
Ще одне свідчення що найкращим є наслідувати Ізраїльський досвід - ніколи не коментувати пресі нічого що стосуєт сектору оборони.
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10.02.2023 06:43 Ответить
В Ізраїлі уряд вболіває за свою країну. І там люди не обирають зрадників і кротів.
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10.02.2023 07:20 Ответить
А де ж супутники притули? Які 24/7 бачать кожен метр землі через дощь і хмари?) Це якийсь сюр... Я дуже сподіваюсь що нам колись дадуть відповідь на це питання. Або у вигляді нормального пояснення, або у вигляді довічного ув'язнення цього чергового факіра...
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10.02.2023 02:12 Ответить
Супутник в самому центрі між "Спартанами". Точно посередині.
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10.02.2023 04:38 Ответить
А ещё русских в Украине часто показывают по тепловизору.

14
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10.02.2023 02:22 Ответить
на крейсере мацква привезут? ой, забыл
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10.02.2023 02:29 Ответить
Чучело иди кацапов дохлых считай под Бахмутом на полях
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10.02.2023 02:31 Ответить
Что в этом плохого?Русня вон у китайцев спутниковые снимки покупает.Это ж не значит что Украина воюет с Китаем.
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10.02.2023 02:30 Ответить
Что здесь такого особенного, газете больше не о чем написать.
Американцы и не скрывают что данные разведки дают, правильно делают.
За ракеты их деньги плочены, им лучше знать куда по русликам пулять.
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10.02.2023 02:36 Ответить
Деньги будут" плоченны" когда заработает Ленд-лиз , а пока дают безвозмездно , то есть даром.
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10.02.2023 05:57 Ответить
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10.02.2023 02:50 Ответить
а ты ***** с окопа пишешь небось?
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10.02.2023 03:10 Ответить
Узкіє своїх нє брасают


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10.02.2023 03:20 Ответить
Они любят кучковаться. Стадный инстинкт очень силён. Логика проста. Да, сдохну, как собака, но НЕ ОДИН!
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10.02.2023 03:32 Ответить
"Шлі брать Кієв за трі дня, но рєшілі прілєчЪ адахнуть" ©
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10.02.2023 12:45 Ответить
Я б отим писакам гвіздок двохсотку в голову вбив. Їх воно іпе?
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10.02.2023 04:26 Ответить
Военная разведка, которую нам предоставляет НАТО это вероятно самое главное преимущество перед Россией. Без него потери и ошибки у наших были бы намного больше. А так можно гордиться нашей армией.
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10.02.2023 04:44 Ответить
Координати пускових с-300 схоже в Запоріжжі зараз ніхто не затвердив, бо вони півгодини вели обстріл, мабуть з двох пускових, бо одні ракети десь в парі секунд від мене розривалися, а інші десь за 25 км.
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10.02.2023 05:28 Ответить
Мені син написав, який воює під Запоріжжям, моїм рідним містом, що спочатку було 10 прильотів а потім ще 10.Так що Запоріжжю сьогодні дісталося.
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10.02.2023 06:00 Ответить
так, десь біля 20 вибухів було.
і зараз тривога і пишуть що ворожа стратегічка у небі - не спимо і чекаємо ще порцію 😐
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10.02.2023 06:04 Ответить
от і мені цікаво чому і хто дозволяє обстрілювати Запоріжжя. де хаймарси, чи гаубиці що на 40-57км луплять? сьогодні самий масований обстріл на моєї пам'яті. і ще на підході 😖
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10.02.2023 06:03 Ответить
Схоже HIMARS займалися іншими цілями. І С300 ніхто не заважав довбашити по нам стільки, скільки їм хотілося.
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10.02.2023 06:21 Ответить
злить що це ж далеко не вперше
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10.02.2023 06:27 Ответить
Балістичні С300 перехоплювати нема чим поки Патріоти не під'їхали.
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10.02.2023 06:39 Ответить
Петріот не панацея від обстрілів С-300. Ніхто цього робити не буде. Потрібно знищувати самі ЗРК перед залпом.
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10.02.2023 12:54 Ответить
А хто вам сказав, що С-300 рашистів розташовані в зоні досяжності для нашої арти? Вони можуть бити і з дальших позицій- 100,150,200 км.
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10.02.2023 06:45 Ответить
з самого початку війни зазвичай вони б'ють з Токмаку. крім арти є ще й авіація, хоч і набагато 😐
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10.02.2023 07:51 Ответить
Не знаю.Мені відомо про бойові позиції с 300 у Воловій балці,що в Бердянському районі.
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10.02.2023 08:14 Ответить
Біля якого населеного пункту ця балка? Якщо далі ніж HIMARS може дістати, то питань немає. Ближче 10 км він все одно не наблизиться мабуть до лінії фронту. Відповідно на 75 км тільки зможе дістати
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10.02.2023 12:51 Ответить
доречі, більше години обстріл був. перший вибух 04:00, останній у 05:03
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10.02.2023 06:06 Ответить
В Харькове тоже в 04.00 начались прилеты.
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10.02.2023 12:30 Ответить
дуже добре.
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10.02.2023 06:07 Ответить
The disclosure, confirmed by three senior Ukrainian officials and a senior U.S. official,

Бажано було б знати, хто є ті три першорядні українські офіційні особи, щоб набити їм їх п*здливий писок.
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10.02.2023 06:37 Ответить
спочатку наші бійці визначають цілі, які хочуть атакувати, надсилають ці дані старшим командирам, а ті вже передають запит американським партнерам для отримання більш точних координат. За словами іншого джерела, процес відбувається "дуже швидко". Якщо відповідь не надходить, то ЗСУ не відкривають вогонь.

Тобто ми не можемо самі ними користуватися повноцінно. І якщо, наприклад, надішлемо координати якоїсь цілі, яка американцям не сподобається, то вдарити по ній без їхнього дозволу не зможемо. Вони нам просто не нададуть точних координатів, а без цього ефективність HIMARS, по суті, зводиться нанівець.
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10.02.2023 07:12 Ответить
так и есть. Наши выследили герасимова, а амеры сказали - низя, а то эскалация. И хрен ушел живой((
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10.02.2023 23:10 Ответить
Теж мені сенсація.
Вже в березні було відомо,що НАТО оперативно надсилає нам супутникові дані.Переважно,з центру супутникового контролю ,щона базі Торрехон,Іспанія.
І так,шахрай-мародер Притула краде гроші вкраїнчиків.
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10.02.2023 07:56 Ответить
Навряд чи все саме так як описали відбувається.
Останній масштабний залп Himars, коли випустили до 100 ракет перед заходом в Херсон очевидно, що відбувався без такого узгодження цілей. Результатів влучань із витрати такої значної кількості дорогих *********** ніхто не показав.
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10.02.2023 13:00 Ответить
 
 