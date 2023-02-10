РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6550 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 431 70
Запорожье (2561) обстрел (25728) инфраструктура (247)

Военные РФ совершили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Запорожья, за час зафиксировано 17 прилетов

вибух,обстріл

Сегодня ночью, 10 февраля, россияне за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Путинские ублюдки устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов - это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли центр Херсона зажигательными боеприпасами. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Щасти Вашому синові. Хай Бог береже його і всіх наших захисників.
показать весь комментарий
10.02.2023 07:27
+23
А ведь кто-то, ****, продолжает наводить!
показать весь комментарий
10.02.2023 06:46
+22
В заголовку помилка.
Правильно не "військові рф", а кацапські терористи, або москальські терористи.
Військові не воюють з цивільними.
показать весь комментарий
10.02.2023 07:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ведь кто-то, ****, продолжает наводить!
показать весь комментарий
10.02.2023 06:46 Ответить
Мені син сказав, що під Запоріжжям воює, що спочатку було 10 прильотів, а потім ще 10, бахало так ґрунтовно.
показать весь комментарий
10.02.2023 06:58 Ответить
Щасти Вашому синові. Хай Бог береже його і всіх наших захисників.
показать весь комментарий
10.02.2023 07:27 Ответить
Дякую вам.
показать весь комментарий
10.02.2023 08:34 Ответить
Дай то Бог ему здоровья и удачи!
показать весь комментарий
10.02.2023 07:58 Ответить
Дякую вам.
показать весь комментарий
10.02.2023 08:36 Ответить
В заголовку помилка.
Правильно не "військові рф", а кацапські терористи, або москальські терористи.
Військові не воюють з цивільними.
показать весь комментарий
10.02.2023 07:26 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 07:28 Ответить
Ой, я вас умоляю... Не нужно бочку катить на монголо-татар. Бо это толерантные гопники, настойчиво предлагали свое крышевание за 10 процентов налога от прибыли - десятину... Был бы сегодня такой налог, да это была бы самая богатая и любящая своих граждан страна. Еще и церковь охраняли. Вон, кацапы до сих пор благодарят монголо-татар. На крестах их церквей до сих пор красуется полумесяц.
показать весь комментарий
10.02.2023 08:00 Ответить
Та ні, то я про генетику.
показать весь комментарий
10.02.2023 08:04 Ответить
По генетике... Что обнаружил кацап Клесов: у ааленей есть гаплогруппы спутницы, первая , которую вы нарисовали, монголоидная О-гаплогруппа и которую вы не нарисовали: угрофиннская N-гаплогруппа. Украинцы их не имеют. Как кацапы не имеют и украинской гаплогруппы-спутницы I2 (трипольская), которая родилась в Карпатах около 6 000 лет назавд... Тобто, кацапы нам - не братья, бо минимум 6 000 лет они шифровались в каких-то епенях, не контактируя с трипольской цивилизацией. Потому они получились такими дыкунами, шо тырят БУ-шные унитазы на гостинец. И этому есть объяснение от советских ученых.Типо, 12 000 лет назад над московией возвышался ледник с его знаменитыми ледяными Рипейными горами - от Польши и до Урала. территория будущей московии была ледяной пустошью. 12 000лет назад ледник начал таять. Образовалось большущее пресноводное море, которое тянулось от приильменья до Каспийского моря Вилайет. Таким образом московские земли сменили свой статус с ледяной пустоши на водяную гладь, Со временем болотистую, где до прорыва дамбы этого озера не могла ступать человеческая нога. А прорыв свершился в преддверии Новой эры, за пару столетий. Вода пошла Днепром разлившись на три русла 1 - современное пусло. 2 - русло в сторону Крыма. 3 - русло от запорожья на запад, до слияния с Бугом. Территории мокшинских болот начали потихоньку подсыхать... и к средине первого тысячелетия новой эри на мокшандию начали проникать угрофинны, словене с кассубами полабья... Но все последние 12 000 лет на будущих украинских землях кипела жизнь... По крайней мере - это трипольская цивилизация, зародившаяся у нас 7 000 лет назад.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:12 Ответить
Тут є ще ньюанс. В савєцкам саюзє забороненою темою була "Кельти на території України". Зараз вже трошки відв'язуються і пошепки кажуть, що Західна Україна має древню, кельтську основу.
Кельти-гали-Галич.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:48 Ответить
Вы у пани Софии проконсультируйтесь... Она по тем артефактам пiшки ходить, ще й на них будуеться...аж до Словакii включно... Цiкаво, що до цих пiр, вона, як спецiалiст по цiй темi, ще не пiдключилася до бесiди... Упущения в работе...
показать весь комментарий
10.02.2023 13:00 Ответить
Кельты - это наши(рутены) с нашей гаплогруппой, тока с германским уклоном. Ведь всем известно, шо до определенного этапа у нас с германцами была общая R-гаплогруппа. Это позже она мутировала(18 000 лет назад) сначала в праславянско-скифско-киммерийскую гаплогруппыR1a1, затем(около 16 000 лет назад) в германскую R1b
показать весь комментарий
10.02.2023 13:05 Ответить
пардоньте, R1a1 =R1a, бо R1a мутировала в R1a1 в Карпатах около 4500 лет тому назад. А на пару тысячелетий позже из нее выделилась, на наших территориях(лугандония) группа сепаратистов, гаплогруппа которых в Средней Азии(аркаимные места и времена) мутирует из R1a1 Z93 в R1a1Z94(гаплогруппа АРИЕВ. Эти люди по приходу в Индию и Иран, самоназовутся в АРИЕВ, а через в 700 годах до н.э. пересамоназовутся в индусо-иранцев. Больше эта гаплогруппа к нам не возвратилась. Только дальние их родственники в составе орды пришли к нам как захватчики(скифы+татары).
показать весь комментарий
10.02.2023 13:16 Ответить
«Взяли татары Киев и храм святой Софии разграбили и монастыри все. А иконы, и честные кресты, и все церковные украшения забрали и избили мечом всех людей от мала до велика»
показать весь комментарий
10.02.2023 08:15 Ответить
Не нужно здесь распространять кацапнаратив, бо перед монголо-татарами Киев разворовывали и сжигали несколько раз кацапы. Последнее такое нашестие было за 3 года до монголо-татар. Кацапы убивали всех от мала до велика. Даже в совковремя можно было нарыт официальную инфу, шо на каазлабадии хранятся археологические артефакти - черепы киевских женщин, стариков, детей с отверстиями в черепе, а внутри черепа сохранившиеся наконечники стрел, изготавливаемых в северных княжествах. Кацапы то привели кратчайшим путем в Киев монголо-татар, но перед татарами все разграбили. Так что татарам остались только перебiрки. Вот если гипотетически представить сегодня, что если после кацапов запусти монголо-татар в Украину, то на земле куда ступил кацап, монголо-татары не увидят даже бэу-шного унитаза.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:27 Ответить
К слову, за три года до вторжения монголо-татар, Даниил Галицкий отбил Киев у кацапов и поставил в Киеве своего наместника. Но сам не мог присутствовать в Киеве, бо отбыл закрыть угрозу на Западе. Венгры были проблемой, как и германские рыцари. Так вот Даниилу удалось сосватать для сына венгерскую юную королевну и Даниил тогда отбыл в Венгрию.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:35 Ответить
Междоусобные войны и стали причиной поражения, Русь не могла выставить объединенное войско.
По одному всех и перебили.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:39 Ответить
Ну не всех, многие просто не воевали, а некоторые и дань не платили.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:40 Ответить
Русь з'єдналась у Великому Князівстві Литовському, воно і перемогло моголів.
Звісно, це ніяк не стосується ординців москалів.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:03 Ответить
Ни кто Монголов не побеждал, развалилась сама.
Утратила былое величие и все потянули одеяло обратно.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:09 Ответить
Ще не розвалились. Осіли у моцковії.
Інакше ви мені скажете куди ті полчища всі ділись.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:10 Ответить
Татары, Башкиры и прочие на прежних местах живут.
Половцы с Булгарами ушли в нынешнюю Румынию и Болгарию.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:21 Ответить
Тобто фактично росія це країна татаро-монголів.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:27 Ответить
Те татары, произошли от скифов, у них схожие гаплогруппы. Вот такая незадача

А вот на Юге Украине жили другие "татары", они ближе к Тюркам.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:32 Ответить
не спорьте. рассея-паРаша - это анти-Русь с момента первого прото-кацапа адрейки богомерзкого, бастарда и получурки.

а, вообще, рассея-московия- это выкидыш и продолжение Орды.

показать весь комментарий
10.02.2023 10:37 Ответить
А де ділись не ті татари - іго, тобто ?
В Монголію вони не приходили, там про них не чули. В Китаї теж не появлялись.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:39 Ответить
ПАНЕ, не несите пургу. Разного рода татары( с разных мест обитания), с разными тюрками и скифами имеют такую же гаплогруппу, что и славяне. Мы отличемся алельно: у нас от Z280 до Z285 (европейский маркер). У них же чисто азийский случай - Z94.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:04 Ответить
Хорошо, запомню.
Читал давно, пересказал как помню.

Но мне казалось, Тюрки имеет больше различий.
Надо будет почитать исследования на эту тему.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:36 Ответить
Калка показала кацапколлаборационистов, какие они защитнички РУси. Жажда к наживе погнала северных князей выступить в сражение раньше остальных князей , которые были на подходе. Из-за того от ордынцев и потерпели поражение, бо в том случае, как раз ордынцы разбили малые силы по очереди, по мере поступления каждой дружины. И это из-за предательской алчности кацапов.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:06 Ответить
То есть надо было сидеть и ждать, пока киевские подойдут ?
А они подходили ?

Учите историю сударь...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:11 Ответить
Задам вопрос по другому.
Почему киевский князь не помог, хотя бы Черниговскому или Переяславскому, они же близко!
показать весь комментарий
10.02.2023 10:17 Ответить
Нужно быть дурбыцалом , чтобы утверждать, что киевско-южные князья не приняли участие в сражении на Калке. Кацапы, чтобы не делиться добычей, не стали дожидаться киевлян, решили зафортунить самотужки. А в итоге все огребли из-за кацапской жадности. Карл, слышишь, за трофеи кацап продаст и мать родную. В наше время трофей кацапа-дыкуна - обос.аный унитаз.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:24 Ответить
Главпосы: русь не могла выставить войско из-за коллаборационизма северных княжеств. Южные княжества сопротивлялись...

В летописях говорится о 14 покоренных татарами городах. А городов на Руси было около 200. Так что силой оружия подавляли тех, кто сопротивлялся орде. Отец же Александра Невского, Ярослав, вообще не участвовал в защите земли Русской, как, впрочем, и его сыновья. И едва орды Батыя пошли на юг, Ярослав остался править во Владимире. А до этого князем был там Юрий, брат Ярослава, погибший вместе с сыновьями, защищая Русь от татар. Как видим, хитрый Ярослав, а равно и его сын Александр извлекли из нашествия ощутимую выгоду. Уже в 1242 году Ярослав едет в Орду, где Батый делает его старшим над всеми князьями Руси.
Таков вот родитель у Александра. А при чем здесь Александр, спросите вы. Да притом, что счел своим долгом поехать в Орду на поклон хану Батыю. И получил от этого изрядную пользу. Учебники истории и "Житие святых" упорно твердят, что у Александра не было сил для отпора. Но ведь с 1240 по 1243 годы южнорусские князья отказывались и упорно сопротивлялись ехать на поклон в Орду. На севере Новгородские земли, Полоцкое, Турово-Пинское и Смоленское княжества избежали татарских погромов и сохранили людские ресурсы. Вот бы великому воину Александру да и объединить русские силы в один кулак, да и нанести удар по татарам. Он этого не сделал, а вместо того встал на путь прямого предательства.

В 1249 году Александр и его брат Андрей, в очередной раз вернувшись из Каракорума, привезли выпрошенные у татар ярлыки на княжества. Андрей получил Владимирское, а Александр, как приемный сын Бату-хана, - Киев и всю Русь. Кстати, его отец Ярослав умер еще в 1246 году, успев погубить своим доносом в Орду Михаила Черниговского и прибрав затем его земли себе. В1250 году Даниил Галицкий выдал замуж свою дочь за великого князя Владимирского Андрея (брата Александра), скрепив, таким образом, тайный военный союз против татар, к которому присоединился еще и Ярослав тверской. В 1252 году Андрей предложил и своему брату Александру присоединиться к союзу против татар, но Александр донес на него хану. Вот вам и святой! За верную службу хан наградил Александра Владимирским княжеством Андрея. А сам Александр повел на Московию орду Неврюя для расправы над Андреем, но тот успел бежать в Швецию. Александр донес и на Даниила Галицкого, после чего хан послал орду Куремсы в Русь на Даниила.

Князь Александр Невский показал себя не героем и защитником Руси, а беспринципным интриганом, предателем и палачом, который ради личной корысти не брезговал кровью братьев и сестер по вере. За что же канонизировала церковь его? За преданность хану татарскому, который освободил Московскую Церковь от налогов, который в своем ярлыке, выданном в 1279 году запретил хулить и оскорблять православие, запретил убивать и грабить московских священников. Ведь еще в 1261 году в Орде основано епископство, а церковь пропагандировала покорность татарскому игу. Александр Ярославович, предатель и палач Руси, стал примером подлости и беспринципности для Иоанна Грозного, Петра I Великого и других "великих героев-палачей" России.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:55 Ответить
Хватит портянки копировать, своими словами написать можете ?
показать весь комментарий
10.02.2023 09:57 Ответить
кацапа, там же ссыль на житие и множество фактов, которые вам - в пику, то ли по незнанию то ли по вашей тенденциозности. таким образом я отшил ваше, мол, а ты докажи....
показать весь комментарий
10.02.2023 10:02 Ответить
Я про это и писал, разобщенность Руси на княжества.
Каждый был в своём княжестве хозяином и решал как поступить.

Собственно говоря, мне кажется даже объединенное войско бы проиграло.

Вспомните Булгар, которые в итоге оказались на западном побережье Черного моря.
Бегать по миру или умерить или смириться, тут вопрос сложный.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:06 Ответить
Кацапские если да каьы здесь не проходят. Южные князья ходили отбить Крым(в союзе с Литвой) в союзе с северными княжествами и москали дань не платили бы. Так что не разобщенность причина, а конкретный сепаратизм кацапов - отказ защищать Русь и стольный город Киев КРАПКА.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:09 Ответить
И с болгарами вы попали в просак. Болгары на западном побережье Черного моря - это не смириться. Те кто остался в Поволжье, был изничтожен кацапами путем ассимиляции. Болгары ВЫШЛИ из-под Памира, там была Болгария. Затем поселились на севере кавказа, не потеряв свое имя, затем болгары освоили черноморское побережь, уйдя в Поволжье и здесь свое имя не потеряли. Нокромя тех, кто смирился и решил сделать вась-вась с кацапами. Ушедшия,из поволжья до сих пор - Болгаре.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:15 Ответить
Изучите историю.
Булгары сначала от Монголов ушли к Половцам, но когда Монголы пришли и туда, ушли еще западнее.
Уже вместе с половцами.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:24 Ответить
Ареал проживания Половцев от Каспия до Черного моря.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:26 Ответить
Половцы -это 700-1300 годы новой эры... Булгары пришли намного ранее. Практически с гуннско-сербским родственным потоком - это рубеж Новой Эры, тобто время рождения Иисуса... Начнем с племени сяньби (звучало как «Sirbi», «Sirvi», «Saärbi» - звук «р» в китайском передавался как «нь», как не вспомнить европейских сербов), о жизни и верованиях которого мы знаем мало, как правило, из китайских хроник. Язык и обычаи сяньбийцев были сходны с ухуаньскими, которые почитали духов, приносили жертвы небу, земле, солнцу, луне звездам и покойным старейшинам, прославившихся своими подвигами. В жертву приносят быков ( обратим внимание - не лошадей) и баранов. Войну ставяли важным делом. «Дом Ухуань есть продолжение Дома Татар-Ханова, Дома Дун-ху, в прямой линии; Дом Сяньби составлял боковую линию его» [5].
Известно, что древние дун-ху почитали «покойных старейшин, которые прославились своими подвигами». Но самое главное - они сжигали покойников. Покойников они клали в гроб и оплакивали его, но гроб несли с песнями и плясками. Гроб сжигали вместе с вещами покойного, его собакой и конём. Как мы знаем трупосожжение было свойственно славянам. Более того, обряд трупосожжения появился почти одновременно с обособлением праславян от общего индоевропейского массива в XV в. до н. э. и, сосуществуя в той или иной мере с ингумацией, он бытовал y славян двадцать семь столетий вплоть до эпохи Владимира Мономаха, когда для окраин Руси современники отмечали, что так "творят вятичи и ныне".Со временем это племя стало многоэтническим. В 93 г. н.э. коалиция Китая, сяньби, динлинов и чешисцев (жителей оазиса Турфан) разбили хуннов в битве при Их-Баян. После этого многие роды хуннов сами приняли народное название Сяньби.Как считают некоторые историки, часть «белого племени» сяньбийцев в середине II века пришла на Волгу и поселилась в ее низовьях. Так, Бариев Риза Халирахманович(доктор философских наук, профессор, занимается философскими проблемами этногенеза, истории и культуры булгарского народа) считает [4], что «Гунны Агарджи Дуло были потомками северокитайских булгар - сяньбийцев. Они называли идельских булгар булярами (билярами), последние же называли своих азиатских родственников сербийцами.»В этом же 2-м столетии н. э. сербы впервые упомянуты Плинием Старшим (хотя есть различные мнения по поводу перевода), а также Птолемеем в его «Географии» и причислены к сарматским племенам, проживавшим на Северном Кавказе и Нижней Волге. Уже в 4-м веке эти «сарматские» сербы под натиском гуннов и аланов двинулись в Центральную Европу, где обосновались в Белой Сербии - области, располагающейся в современных восточногерманских и западнопольских районах.Итак, возникло предположение, что предками сербов и татар является одно племя.Если кратко, то сяньби - сербы, а татары из Татур, как имени вождя племени сяньби.Возник вопрос, а распространение гаплогруппы I2a, к которой принадлежат сербы, и названия татары совпадает?Используя сайт http://www.geographic.org/geographic_names/oGeojgraphical%20names/t_blank Geojgraphical names я составил карту распространения названий городов, населенных пунктов, гор, горных хребтов, рек, ручейков, родников, возвышенностей, имеющих в своем составе слово tatar (татар), в разном произношении.Удивительно, но еще в 19 веке, изучая топонимы вокруг Тибета, историк и этнограф серба Милоевич М.С. [4] сделал следующие выводы:1.Сербы (славяне) в древности проживали около Гималайских гор на огромной территории как к западу, так и к востоку;2.Теснимые эфиопско-монголоидной расой сербы через Гибралтар и Малую Азию расселились по Европе, а также около Каспийского, Азовского и Чёрного морей, а также вдоль Волги.Вот что он писал:«От Тибета двинемся дальше на восток и скоро увидим возвышенность - гору Ярлин - и прилегающие к ней горные цепи: Манька, Корчуга, Лишан.Здесь же города: Поляча, Керун, Шибан, Аца, Лаертан, Сареб (Салеб-Алогонта), Мили, Драгор, Ядигол, Коньчак, Поляча.Гора Лука.Реки Банму, Малин, Зобана, Куна, Банчана.Возвышенности Банча, Сарбилин, Бачун, Божан.Города Бачур, Ланан.Реки Цича, Баго.Возвышенности Сабие, Самба или Сарба, Срби, Маро, Сила, Лагун, Янда, Сямбраили Србица, Омча.Реки Ривуча, Рунель, Юйбела. Возвышенности Сочуйла, Моба, Беда, Чун, Богун, Чая.Реки Ванка, Каки, Идар. Возвышения Чуила, Теватан, Самча.Река Додон и гора Додон.Город Конча.Реки Давоская Яма, Буйча, Манадин, Шар.Гора Лацо.Озёра Сеган, Камча.Река Себандо или Србандо.Города Тан и Бушала.Горы Лацо, Чакля, Барилан, Тарчун.Города Бучиндо и Мутич.Озеро Мутич.Реки Укча, Рудник, Чулакан, Цян.Горы: Речен, Бигун, Кона, Женчила, Лумари, Кемидатан, Шума, Темо, Конанч Реки Немда или Неда, Чадо, Колеба, Чулакан.Гора Ценила Село.Реки Бегутан, Класа.Города Самье, Чедан, Яра, Тонкар, Белбун, Сера или Серба, Неданвар, Камбача, Белам, Тала, Жунча.Реки Немча, Нагорчун, Контен, Зорян, Омилин, Хонтен, Молин.Города Тарден, Санярин, Яра, Чанбуча.Реки Племе, Горкинца, Нелама, Литан, Симача, Дуйё, Бабуши.Селения: Ридак, Драгоян, Тир, Данаши, Гора, Луч, Батан, Сисун, Даля, Гуша, Водуни, Дати, Богун, Яадо, Сербандо, Борилан, Банбара, *******, Мечогуни, Куси, Бенама, Лей, Желюн, Момин, Секарчуп, Самака, Чунгор, Сажун, Ниш, Чуво, Пуванлун, Ладина, Жея, Пинша, Лаю, Часун, Сека, Дулин, Яла, Чедан, Нимучин, Лева, Пелун, Неман, Ладичудо, Бая, Храгор, Хор, Кука, Чайки, Сирахабу, Байин, Ходода, Дубумри, Секча, Шака, Рало, Ингора, Мучи, Сирака, Чоногора, Цумле, Балуна. Шибанора, Думиня, Секар, Гуча, Облая, Серби, Гусьё, Несярба, Тогуцела. Горы Ягарла, Сенба, Ладин (Серба), Личу, Бечу, Момин.Реки Лечу, Сечу, Дугайла.Горы Добула, Дангуба, Богун, Бади, Надо, Сябандо или Србандо.Области Србандо, Чила, Бутила.Горы Бидала, Батича.Реки Кокча, Деча, Дечан, Санчи, Закуча, Будила.Реки Србидун, Сункала, Гола, Цела, Гогала, Керуша, Живакула, Сенби.Горы Бача и Сенби.Реки Тунла, Лоба, Ненан, Сенба или Серба, Ларба, Ява, Сечен, Бодуни, Римуча, Чуба, Самье, Речан, Речье, Дичан.Народы: Сенбо, Секар, Часат, Сябри или Цябри-Цябрици, Ламиста, Андип, Анга, Ба.Область Бачу.Округ Багуан.Реки Байши, Бая, Баосян, Баохан, Ван, Вудин, Видин, Булан, Вуян, Гучан.Области Дамомин, Далига.Река Дася.Все эти топонимы чисто сербские и должны быть сохранены в истории.» (выделено мною)Чен (Chen) до сих пор есть в Пакистане, там же гора Boza Sar, река Ban, река Melan Manda, пересыхающая река Melawa Nala, селения Ludowala, пруд Ludin Kul, пик Jar, река Jara, река Chuan Wah, река Tata Jhal, гора Tata Koh, гора Serban, высыхающая река Drawi (река Драва - приток Дуная), селение в Пакистане Bigar (река в Сербии Bigar Reka), гора в Пакистане Bela Sar (Bela Reka в Сербии), селение в Пакистане Sundar Beli (Sundari в Сербии) и т.д. Анализу этих совпадений будет посвящена отдельная статья.К этому следует добавить, что рядом с этой территорией была восточно-иранская сатрапия Персидской империи Хараватия (Harauvatti, Harauvatiyã), которая читается на Бехустунской надписи, так же известная по древнегреческим источникам как Арахоносия (Αραχωσια), располагающаяся в бассейне рек Аргандаб, Аргастан и Газни с главным центром в районе современного Кандагара. Вот и Афганистан. Некоторые историки считают, что это есть прародина хорватов. Они так же, как и сербы, в основном, имеют гаплогруппу I2a.В последней четверти II века до н. э. Арахозию завоевали племена саков (скифов), которые переселились сюда под нажимом юэчжей из Средней Азии. Помимо Арахозии пришельцы расселились в древней Дрангиане, которая с этого момента стала именоваться Сакастаном (современный Систан - географическая область на юго-востоке Ирана и юго-западе Афганистана. Западный Систан является частью иранской провинции Систан и Белуджистан, тогда как восточный - афганской провинции Нимроз.). В провинции Белуджистан до сих пор есть шахрестаны Сераван (Saravan) и Сербаз (Sarbaz).
показать весь комментарий
10.02.2023 12:50 Ответить
Тыць та й розвиднилось. Ваши половцы - это недобитые киевлянами-антами остготов, которые растворились в тюрках. Не смешите мои капцi, шо около 3000 лет назад были половцы, когда китайцы погнали азиатов на Запад. Нажав на предков гуннов, те нажали на всех остальных, в том числе и болгар Памира... Те болгары оставили за собой шлейф славянски географических названий , прежде чем добраться до сев Кавказа.... Булгары пришли с Памира на Северный Кавказ и в северное Причерноморье. Далее в 745 году кавказские булгары-буржане переселяются вместе с сабанами (печенегами+половцы) на земли изгнанных гуннами мурдасов. Оставшиеся к тому времени мурдасы были ассимилированы гуннами и звались уже утигами (позже - булгаре). В средине 9-го века в Заволжье мигрируют кара-булгары ( из Северного Причерноморья). Затем булгары переселились на нижний Дунай, где и основали государство Болгарию.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:35 Ответить
Для начала изучите историю от самих болгар: Petyr_Dobrev_-_Saga_za_drevnite_bylgari_-_Prarodina_i_stranstvanija-2085-b
показать весь комментарий
10.02.2023 12:54 Ответить
разобщенность Руси на княжества

валадимер, рязань, суздаль и прочие е@еня в Залесье никогда Русью не были. это коллонизированные земли, но ни разу не Русь.

Русь- это Киев прежде всего, земли вокруг Киева, а позже еще и Галицко-Княжество(королевство).

позже Русь продолжилась в ВКЛ.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:41 Ответить
Они тупо были сепаратистами, как лугандонцы.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:36 Ответить
Главпосы+л
показать весь комментарий
10.02.2023 09:59 Ответить
У вас какая то альтернативная история.
Войны между княжествами были, но с монголами воевали до Киева еще в Рязани и Владимире.
Затем Переяславле и Чернигове.

А уж потом Киев.
-------
Сообщение было к посту, что ничего страшного, мол десятинку платили и всего.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:37 Ответить
читайте выше
показать весь комментарий
10.02.2023 10:00 Ответить
.

ага, а перед цим вони все рiвняли з землею...розкажи нам ще про позитивну роль монголо-татар для цивiлiзацiйного розвитку, iх високий культурний розвиток, науковi досягнення))

а особливо iх важливу роль для становлення рассеi та москви...

однознано монuоло-татари - це майже Вiдродження для людства)

покажи нам iх мiста. шедеври. iх досягнення в мистецтвi, в науцi, в архiтектурi, взагалi в культурi.
показать весь комментарий
10.02.2023 08:44 Ответить
Уважаемая панночко. Обратите внимание на посыл - толерантные гопники(нужно понимать в сравнении с кацапами). Бо во-первых: монголо-татары к нам пришли из северо-востока, тобтос москальских хащоб. И их, по наколке и кратчайшим путем, привели каазламордые... Монголо-татары были в ступоре, шо нечего было жечь и воровать. Продолжение - у пана Бензона...
показать весь комментарий
10.02.2023 09:17 Ответить
Они пришли бы и с ЮГА, но там они разграбили и победили половцев, до этого.
По выжженной земле идти не имело смысла.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:50 Ответить
Тем более, шо кацапы сами сдались, кто тока их за изыг тянул клясться на полумесяце, как и потом на красной звезде, мумию членина... а ща клянутся букве Z. В данном случае прослеживается дебилизация кацапа, но я нахожусь в ступоре. если ранее кацапы были какими-то фетишистами, то как назвать кацапов нынче, ведь заре они почитают не предмет, а букву?
показать весь комментарий
10.02.2023 13:29 Ответить
К слову, монголо-татары ровняли с землей тех, кто сопротивлялся. Кто соглашался принять протекцию под десятину, к примеру кацапы, тех ордынцы ревностно охраняли. Изредка давали по сусалам, если какой кацап осмелится нарушить договор. Но кацапы и сами в этом преуспевали: когда коллаборант Руси No1 алексашка невский уехал с прогибью к главхану в Монголию( на 3 года), кацапы в его отсутствие взбрыкнулись, начали посылать подальше ханских баскаков - собирателей дани. По возвращении в свои епеня, алексашка бунтовщикам, кому голову отрубил, кому глаза повыколол... - тобто, надавал своим соплеменникам по сусалам, чтобы не токмо бунтовать, но и думать об этом не смели (против монголо-татар).
показать весь комментарий
10.02.2023 09:49 Ответить
Російські військові злочинці. Зоб вони всі здохли
показать весь комментарий
10.02.2023 07:39 Ответить
Ну, тоже не совсем соответствует действительности. Правильно так: "Стадо диких *********.." и далее по тексту.
показать весь комментарий
10.02.2023 07:58 Ответить
Так вся рашка и есть самая большая помилка.
показать весь комментарий
10.02.2023 08:00 Ответить
Дав же Бог сусідів. Те ще й кинув.
показать весь комментарий
10.02.2023 08:08 Ответить
Досить кумедне формулювання "підступно"! Типу "нікагда такова нє била, і вот апять"! Закінчується рік війни, кацапами удари по критичній інфраструктурі, в тому числі й енергетичній, наносяться регулярно! Яка, бл@дь, підступність?? Де гур-чмо буданова, де контррозвідка малюка, де ці всі дебеери і прокуратури??? Доречі, Запоріжжя - один з найпроблемніших регіонів в плані латентного (а інколи і відкритого) сепаратизму і корупції, тобто тих чинників, які призвели до втрати Донбасу! І, судячи з усього, кацапська агентура почуває себе там, як риба у воді!!
показать весь комментарий
10.02.2023 08:43 Ответить
Валя, моя учительница по физике, лет 25 назад сказала одну запомнившуюся на всю жизнь фразу "Если не знаешь что сказать, лучше промолчи"
Судя по твоему высеру, Запорожье ты видел в лучшем случае на карте. Говорю тебе как человек, родившийся здесь и пос сей день проживающий в нем все свои 39 годочков. Это первый из "восточных городов", в котором в свое время голосовали против коммуняк, потом против Кучмы, потом простив чивакуни и на площади которого было наиболее массовое (конечно за исключением Киева) избиение демонстрантов в поддержку Майдана. По проспекту которого на день вишиванки выходит треть города. Да, здесь живет много рабочих людей, т.к. много пром. предприятий. Но это далеко не значит, что они тупые обезьяны. Да, они суровые ребята, но тем хуже кацапам. Уверен, что именно в нашей области свинособаки ощутят самый настоящей и последний для них "Welcome To Ukraine с.ка"
Рекомендую прислушаться к совету моей "физички". Жизнь станет проще и веселее.
показать весь комментарий
10.02.2023 09:45 Ответить
Орки, а як же обіцяні удари по ФРН, Англії та США? Чи слабо?
показать весь комментарий
10.02.2023 09:26 Ответить
Це боти подяка тут чи що, бачу велику кількість абсолютно неадекватних коментарів захищаюших цих дебілів
показать весь комментарий
10.02.2023 11:13 Ответить
 
 