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Генштаб ВС (5752) ликвидация (3117) россия (92987) уничтожение (6217) техника (1709) потери (4266)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 135 740 человек (+730 в сутки), 3258 танков, 2251 артсистема, 6471 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 135 740 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 135 740 (+730) человек ликвидировано,
  • танков - 3258 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6471 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2251 (+7) ед,
  • РСЗО - 463 (+0) ед,
  • средства ПВО - 233 (+1) ед,
  • самолетов - 295 (+0) ед,
  • вертолетов - 286 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1970 (+3),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли/катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5126 (+5) ед,
  • специальная техника – 211 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 135 740 человек (+730 в сутки), 3258 танков, 2251 артсистема, 6471 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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Та нехай би вони всі повиздихали ,суки.
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10.02.2023 07:59 Ответить
Єдине місце це Гряніківка де орки мають частково успіх. Усі атаки на Бахмут відбито. Вугледар, Авдіївка, Мар'їнка тримаються. ЗСУ тримає Україну на своїх плечах.
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10.02.2023 08:16 Ответить
Господи, допоможи нашiм захистникам, спаси та захисти iх!
Ми молимо та благаемо Тебе Спасителю наш! 🙏🙏🙏
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10.02.2023 21:06 Ответить
Через месяц будет 150 000 парнокопытных.
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10.02.2023 08:24 Ответить
І ще якась там кількість вже непарнокопитних.
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10.02.2023 12:08 Ответить
Мабуть нi, бо шойгу зажал призывать своих соплеменников.
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10.02.2023 12:18 Ответить
А дехто і взагалі безкопитні ...
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10.02.2023 12:55 Ответить
19 одиниць техніки, один пєпєлац та більше 700 чумардосів. Знову трупами закидують. Слава ЗСУ, переможемо!
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10.02.2023 12:59 Ответить
 
 