Общие боевые потери РФ с начала войны - около 135 740 человек (+730 в сутки), 3258 танков, 2251 артсистема, 6471 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 135 740 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 135 740 (+730) человек ликвидировано,

танков - 3258 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6471 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2251 (+7) ед,

РСЗО - 463 (+0) ед,

средства ПВО - 233 (+1) ед,

самолетов - 295 (+0) ед,

вертолетов - 286 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1970 (+3),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5126 (+5) ед,

специальная техника – 211 (+0).

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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