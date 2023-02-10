За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки, 9 февраля, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 9 февраля россияне убили 2 жителей Донбасса - в Плещеевке.
Еще 11 жителей области получили ранения", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий10.02.2023 08:33 Ответить Мне нравится 1
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