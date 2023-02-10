РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6343 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
493 1
жертвы (1985) Донецкая область (8719) Кириленко Павел (636)

За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 9 февраля, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 9 февраля россияне убили 2 жителей Донбасса - в Плещеевке.

Еще 11 жителей области получили ранения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.02.2023 08:33 Ответить
 
 