Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света
Утром 10 февраля в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в некоторых регионах применены экстренные отключения света.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.
Также в компании призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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Валентина Саюн 3d182c14
показать весь комментарий10.02.2023 09:06 Ответить Мне нравится 1
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