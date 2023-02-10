Макрон хочет забрать у Путина главную французскую награду – орден Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить российского диктатора Владимира Путина высшей награды Франции, но ждет "подходящего момента" для этого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Путин получил орден Почетного легиона, высшую награду французской системы наград, в 2006 году, когда у Москвы улучшились отношения с Парижем и Западом.

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Путин получает Орден почетного легиона от тогдашнего президента Франции Жака Ширака

Но после того, как в прошлом году Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, связи практически разорвались.

France24 напоминает, что 8 февраля Макрон наградил орденом Почетного легиона президента Владимира Зеленского, теперь ему предстоит официально лишить Путина этой награды.

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Выступая после саммита ЕС, Макрон признал, что вопрос о награде Путина является "символическим, но важным".

И хотя Макрон сказал, что считает, что имеет право отозвать награду, он добавил: "Это не решение, которое я принял сегодня".

Такие решения, по его словам, "всегда имеют смысл, и я думаю, что вы должны найти правильный момент для их принятия".