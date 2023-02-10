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Макрон хочет забрать у Путина главную французскую награду – орден Почетного легиона

макрон,путін

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить российского диктатора Владимира Путина высшей награды Франции, но ждет "подходящего момента" для этого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Путин получил орден Почетного легиона, высшую награду французской системы наград, в 2006 году, когда у Москвы улучшились отношения с Парижем и Западом.

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Макрон хочет забрать у Путина главную французскую награду – орден Почетного легиона 01

Путин получает Орден почетного легиона от тогдашнего президента Франции Жака Ширака

Но после того, как в прошлом году Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, связи практически разорвались.

France24 напоминает, что 8 февраля Макрон наградил орденом Почетного легиона президента Владимира Зеленского, теперь ему предстоит официально лишить Путина этой награды.

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Выступая после саммита ЕС, Макрон признал, что вопрос о награде Путина является "символическим, но важным".

И хотя Макрон сказал, что считает, что имеет право отозвать награду, он добавил: "Это не решение, которое я принял сегодня".

Такие решения, по его словам, "всегда имеют смысл, и я думаю, что вы должны найти правильный момент для их принятия".
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Топ комментарии
+10
орден Почесного легіону для куйла помножив на нуль всю цінність французьких нагород.
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10.02.2023 08:58
+9
Забирай відразу і у Зеленського,поки він далеко не від"їхав!Бо потім все одно це прийдеться робити! Найвища нагорода Франції точно не для зрадників,корупціонерів та мародерів!
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10.02.2023 09:03
+8
Хай ще у Януковича и забере. У них той орден почесного легіону, як у нас зірка героя України, який вручали у свій час всім підряд.
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10.02.2023 09:01
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Правила форума Совет форумчан
Прикольно гонять з *****, як зговорились! Ні ну правда шось сьогодні жестяк, китайці плачуть з самого ранку ,зеля прогнав сказав, що там у підерації влада ніхто для всього Світу, тепер Макрон, чекаємо на гон від США та ВБ
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10.02.2023 08:57 Ответить
У Сполученому Королівстві другим по старшинству є орден Бані. Цікаво, чи входить в ритуал нагородження намилювання нагородженому шиї?
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10.02.2023 09:37 Ответить
орден Почесного легіону для куйла помножив на нуль всю цінність французьких нагород.
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10.02.2023 08:58 Ответить
Швидше не сам Орден, який носили справді достойні люди, а ті, зто вирішив ним нагиродити такого негідника. Головним для збереження статусу Ордена власне і є розбавлення звання його кавалера цього *****. Ну і не нагородження тепер і в майбутньому ним в якості цяцьки тих, хто не заслуговує на це.
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10.02.2023 09:08 Ответить
Хочу зазначити, що кавалером ордену почесного легіону був також Чаушеско і і Асад.
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10.02.2023 09:17 Ответить
Ще Тігіпко з Кушнарьовим.
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10.02.2023 09:35 Ответить
цікаво в кого більше всіляких нагород - у хутлєра чи в гітлера.
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10.02.2023 09:00 Ответить
У дорогого Леоніда Ілліча (хто ще пам'ятає).
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10.02.2023 09:09 Ответить
Для тих, хто пам'ятає:

Дзвонить Громико Косигіну: "Льоша, ти знаєш, кого вибрали Папой Римськім?"
Косигіи: "Да ти што? Нє можєт бить!"
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10.02.2023 09:30 Ответить
У іліча був навіть орден "Лева і Сонця" від іранського шаха.
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10.02.2023 09:33 Ответить
Хай ще у Януковича и забере. У них той орден почесного легіону, як у нас зірка героя України, який вручали у свій час всім підряд.
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10.02.2023 09:01 Ответить
тобто сам факт початку повномасштабної війни - це ще не "правильний" момент, якого треба чекати (типу - а може і не треба відбирати, подивимось, як карта ляже)...
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10.02.2023 09:02 Ответить
Забирай відразу і у Зеленського,поки він далеко не від"їхав!Бо потім все одно це прийдеться робити! Найвища нагорода Франції точно не для зрадників,корупціонерів та мародерів!
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10.02.2023 09:03 Ответить
Напеанн такі нпгииди, як Оден Рочесного Легіону не варто вручати політикам, жоки аони живі, а лише після їхньої сметі, коли точно відомо, що вручений оден не доведеться відбирати, бо кавалер ордену вже не вчинить нічого такого, що зробить цого негвдником. Яскравий приклад перетворення героя у негідника бачимоу самій Францвї, до того ж це відносно не такі далекі події. Герой Першої Світової маршал Петен став негідником під час Другої Світової, перетворившись на колаборанта, за що не лише був позбавлениц звання і нагород, але ц заскджениі до смертної кари, яку правда замінили на пожиттєве ув'язнення через поважний вік.
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10.02.2023 09:03 Ответить
О!!! То ЗЄ покищо, як *****.
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10.02.2023 09:59 Ответить
Макрон, межд. суди, Гаага... Всі чекають... Чого? Коли рахунок жертв луб'янського вибл*дка дійде до 1млн.?
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10.02.2023 10:05 Ответить
Французские танки - лучший способ.
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10.02.2023 10:23 Ответить
Франузи, які читали Апокаліпсис Іоанна, зрозуміли, що справжне ім'я Путіна - це Легіон
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10.02.2023 10:24 Ответить
Ждем когда Папа Римский отберет у бункерного маньяка свою медальку.
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10.02.2023 10:55 Ответить
рік війни а воно лише ХОЧЕ. ще рік і воно скаже що ПОДУМАЄ.
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10.02.2023 15:24 Ответить
 
 