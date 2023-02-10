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обыск (1882) СБУ (19456) таможня (1925) ГБР (2812)

СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генпрокурора проводят обыски на таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что обыски производятся по всей вертикали таможни.

"В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ривненской и Закарпатской региональных таможнях Украины".

Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью приостановки незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

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СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 01
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 02
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 03
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 04
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 05
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 06
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 07
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 08
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 09
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 10
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Топ комментарии
+16
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10.02.2023 09:20
+12
Не там шукаєте. Потрібно вдома проводити обшуки і вигрібати бабло з диванів.
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10.02.2023 09:15
+11
В мене один знайомий допомогу - гаджети для ЗСУ завозить: планшети, ноутбуки і т.п.
Прийшли до нього з податкової, кажуть "50% - нам, 50% - тобі".
А ви кажете "війна"...
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10.02.2023 09:36
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СБУ сидить на контрабасі набагато більше, ніж митники, хто їх зіб'є?
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10.02.2023 09:11 Ответить
А СБУшники контролерами працюють, чи всетаки митники?
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10.02.2023 09:13 Ответить
Звичайно, контролерами працюють есбеушники, контролюють митників!
Просто нічого іншого вони робити не вміють, от і контролюють, щоб копійочка повз їхні кішені не пройшла
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10.02.2023 09:20 Ответить
Ну, якщо митник чесний та порядний то як може непорядний сбушник заставити його піти на якісь махінації? Значить вмісті мутять?
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10.02.2023 09:24 Ответить
риба гниє з голови ....цю істину придумали до тебе .так що сиди і не тявкай....якщо забрати як вимагає цивілізований світ в сбу відділ К тоді може і твої слова б були б доречні....сбу-це і є сама схема контрабанди де митники прості роботяги які є також злочинцями .але не більшими ніж сбушники
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10.02.2023 09:47 Ответить
все верно , любая силовая и контролирующая система не сидит на зарплате , а все потому что нужно заносить на верх , скажу больше - некоторые военные , которые сейчас перешли на контроль, очень плотно сливаются с мафиозными структурами ,
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10.02.2023 12:14 Ответить
На митниці порядним робити нічого. Якщо ти там працюєш, повинен збирати «калим» з проїжджаючих, та частину з того віддавати керівництву. Такі умови працевлаштування. Я
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10.02.2023 11:16 Ответить
В нас воєнний стан чи ні?! Всіх цих підарасів розстріляти!
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10.02.2023 09:12 Ответить
Ну, ну, адвокати вже готують по 500 тис гривень на суддівські рішення про залог...
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10.02.2023 09:19 Ответить
Суддів теж в расход!
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10.02.2023 09:25 Ответить
Обидві пропозиції підтримую. Майно конфіскувати на потреби ЗСУ
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10.02.2023 12:48 Ответить
СБУ на митниці? Може краще шукати в Хмельницькому хто наводив дрони на критичну інфраструктуру.
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10.02.2023 09:14 Ответить
Ага, союзники і партнери подивляться, подивляться і скажуть краще лапайте диверсантів, а гроші ми вам не дамо, у вас є митники- мільярдери....
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10.02.2023 09:21 Ответить
Валечка, у нас половина іноземної допомоги, у т.ч для ЗСУ, "осідає" на митницях. Квадрікі, пікапи б/у, тепловізори, планшети...
Не відомо, який фронт зараз важливіше...
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10.02.2023 09:47 Ответить
Тож бо і воно, тож бо і воно
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10.02.2023 10:06 Ответить
Можу тільки уявити, скільки лікфв й медичних товарів осіло ...на ОЛХ повно засобів гігієни за півціни, на упаковках ні наліпок ні перекладу
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10.02.2023 12:50 Ответить
Не там шукаєте. Потрібно вдома проводити обшуки і вигрібати бабло з диванів.
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10.02.2023 09:15 Ответить
...аякже, тепер будь-який обшук починається з диванів
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10.02.2023 09:20 Ответить
Це проізвол і дискримінація зп диванною ознакою!! Прецедент для продажних судів
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10.02.2023 12:51 Ответить
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10.02.2023 09:20 Ответить
Не можу зрозуміти, це кострубатий сарказм чи прогресуючий кретинізм?
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10.02.2023 11:24 Ответить
это зе-********* .
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10.02.2023 12:04 Ответить
Зебанизм головного мозку..я реально не доганяю, чи вони настільки тупі, чи гроші їм реально не пахнуть?? І будуть подихати, а відпрацьовуватимуть свої 30 копійок
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10.02.2023 12:54 Ответить
Добрі справи роблять тихо і непомітно, а не розраховуючи на публіку і аплодисменти. Навіть будучи президентом, поганим, але президентом, якому підпорядковувались ЗСУ, він піарився на їх забезпеченні, все робилось аби для параду і відсоків на 20, щоб дійсно вирішити проблеми - "дірки прикрив".
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10.02.2023 13:21 Ответить
Нещодавно повертався в Україну через Устилуг. На пару автівок в зоні митного контролю вештається зо два десятки мутних типів, у формі та цивільному, щось виглядають, нишпорять, комусь дзвонять, чуть, ****, не роздягають очима! У мене раз п'ять різні штемпи спитали «що везете».
Виглядає так, що ворог саме тут, і тут кується перемога!
Або вони такі голодні, або підсилено удають бурхливу діяльність!
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10.02.2023 09:28 Ответить
Напевне ділитися з ''верхами'' перестали, або у ''верхів'' апетит подвоївся
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10.02.2023 09:30 Ответить
Зараз спіймають чувака на мінібусі із 50 блоками контрабасних цигарок і скажуть, що мета спецоперації досягнута.
Такий цирк на митницях триває з 1991 року...
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10.02.2023 09:33 Ответить
Дбр - це така сама клоунська контора, як і квартал95, бо всі їхні обшуки завершуються одним - пшиком, а не судовими справами
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10.02.2023 09:36 Ответить
В мене один знайомий допомогу - гаджети для ЗСУ завозить: планшети, ноутбуки і т.п.
Прийшли до нього з податкової, кажуть "50% - нам, 50% - тобі".
А ви кажете "війна"...
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10.02.2023 09:36 Ответить
От такі вони податкові пільги по зеленівські..
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10.02.2023 12:57 Ответить
Під час війни СБУ повино ловити шпигунів , диверсантів , наводчиків , а вони знову взялися кошмарити бізнесменів "типу боротьба з корупцією на митниці" і пускати туман в очі. Зверніть увагу обшуки на постах митниць з невеликим пасажиропотоком , або які займаються оформленням порожніх вантажних автомобілей , або вагою до 10т (були створені для зменьшення черг на кордонах ) . Наприклад "Красноїльськ" . Які там зловживання ? Пост недавно відкрився , оформляє порожні транспортні засоби . Це звичайна профанація , чи злочин.
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10.02.2023 10:09 Ответить
Знизіть на третину митні платежі, за ввіз, бо Заготконтора працює як в останній день Помпеї.
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10.02.2023 10:58 Ответить
Це добре, треба не зупинятись👍🇺🇦
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10.02.2023 10:38 Ответить
та невже вийшли на самих себе ?
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10.02.2023 11:01 Ответить
Всегда было узнать мнение именно экономистов. Не проще ли вообще расформировать все эти митниці, кроме портов и границ с парашей и белорусами? Т.е. что будет больше, потеря бюджета от прекращения поступлений налогов и сборов, или прибавка в экономике из-за значительно увеличившегося товарооборота?
Если цифры близки, то проще закрыть. Это гнилая на 99% система. Туда кого не поставь, все сгниет.
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10.02.2023 11:12 Ответить
10 млрд на місяць...Якось не зрозуміло.Краще в безпілотниках,тепловізорах,генераторах,раціях,старлінках,автівках,хімічних грілках...Волонтерам би такі "донати" на місяць!
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10.02.2023 11:26 Ответить
То другоє, на те, що Ви назвали, ми д самі й скидаємось
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10.02.2023 12:59 Ответить
Судячи по статкам митників, СБУшників, прокурорів та судей, ці схеми працюють роками і переходять як спадок від попередників до наступників, це не ноухау діючий влади. Ці схеми, як і податкова система аля кровосісі, влаштовувала і влаштовує всі гілки влади. З часів Революції Гідості Ради і Уряди займаються чим завгодно, тільки не зміною законодавства! Звідси і стан армії і відношення до неї. Волонтери ні на мить не зупиняються з 2014 року!
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10.02.2023 11:27 Ответить
НЕ там ищите, млять!
Походите по деревням вокруг таможенных пунктов - они все там живут - и всех таможенников, у кого хатынки больше двух этажей - сажайте сразу!
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10.02.2023 11:30 Ответить
-Цей злодійський шабаш ЗЕ--мародерів час жорстокої війни--- чергове свідчення: влада у нас чужинська..В той час.як українці мають єдину прирогативу: віддавати своїх синів і доньок у всепожираюче горнило війни... НЕприглядно це виглядає на тлі тріумфальної поїздки та виступах очільника України по Європейських форумах... Та водночас. рупор ЗЕ--влади Мосійчучка видала всім нам новину. що політичний авторитет нашого ЗЕ-керманича --сягнув рівня славетного Прем*єра Великобританії Черчеля...А завершила тим. що потрібно левову частку відповідальності Президента. врешті--решт--перекласти і на плечі української ЕЛІТИ.../Чи бува НЕ отої .що так вправно доє таможні ???/
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10.02.2023 11:41 Ответить
в УК должна быть статья специально для таможенников с большим сроком отсидки без залога в военное время полевой суд и трибунал...
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10.02.2023 11:59 Ответить
Під час дії воєного стану - тільки смертна кара. Похрін на умови того ЄС, бо хз ще коли примуть. Треба спочатку виконати інші умови, а вілміну смерної кари залишити на останок.

Бо інакше з тим зеленим слизом ми хрін розберемося, а хлопці гинуть..
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10.02.2023 13:02 Ответить
Знову повилучають докази, щоб не дісталися НАБУ
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10.02.2023 12:13 Ответить
Ця зе-камарілья погубить Україну навіть без "допомоги" москалів. Думаю, що вже час сказати своє слово нашим військовим: поки вони гинуть і мерзнуть у шанцях, за їхніми спинами гарячково все розкрадають знизу до верху.
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10.02.2023 12:33 Ответить
Не хвилюйтеся, панове! Все нормально! Ситуація під контролем!Збитки для бюджету залишаться, тільки перейдуть до кишень сбу-шників і дбр-вців!)))
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10.02.2023 13:20 Ответить
120 млрд. гривень збитків на рік, або 3 млрд доларів 🤬🤬🤬
І це тільки на митниці.
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10.02.2023 15:04 Ответить
 
 