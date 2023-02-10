СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генпрокурора проводят обыски на таможне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что обыски производятся по всей вертикали таможни.
"В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ривненской и Закарпатской региональных таможнях Украины".
Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью приостановки незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что после завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.
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Просто нічого іншого вони робити не вміють, от і контролюють, щоб копійочка повз їхні кішені не пройшла
Не відомо, який фронт зараз важливіше...
Виглядає так, що ворог саме тут, і тут кується перемога!
Або вони такі голодні, або підсилено удають бурхливу діяльність!
Такий цирк на митницях триває з 1991 року...
Прийшли до нього з податкової, кажуть "50% - нам, 50% - тобі".
А ви кажете "війна"...
Если цифры близки, то проще закрыть. Это гнилая на 99% система. Туда кого не поставь, все сгниет.
Походите по деревням вокруг таможенных пунктов - они все там живут - и всех таможенников, у кого хатынки больше двух этажей - сажайте сразу!
Бо інакше з тим зеленим слизом ми хрін розберемося, а хлопці гинуть..
І це тільки на митниці.