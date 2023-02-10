Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожены 5 "Калибров" и 5 дронов-камикадзе
10 февраля 2023 года противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Применены семь дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море.
Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131".
Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области).
По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, что около 8.30 произведены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Пожалуйста, подождите...
Джерело:
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Чому ці установки не були виявлені і знищені ще до ударів?
Супер-розвідник Буданов та супер-супутник Притули все ж таки фейки?
Буданов та його підлеглі постійно роздають інтерв'ю про хвороби ху@ла, про можливі бунти на паРаші та іншу ахінею.
Але мають зараз займатись ВІЙНОЮ, безпекою українців.
это точно
https://www.youtube.com/watch?v=HifsvwGLyFE&t=1s «Дружочки» президента: секретний будинок, українська розвідка і російський паспорт
этот что ли?
https://crime-ua.com/node/29308 Главный военный разведчик сожительствует с гражданином России с судимостями (+видео)
Розкажіть про супутник від Притули.
Період обертання супутника менш 2 годин, безпосередньо над Україною пролітає десь 2-3 рази на добу, безпосередньо над Україною за кілька хвилин (8 км/год), десь година-дві треба для обробки знимків, знятих у микрохвильовому диапазоні, яких ще треба поєднати, це вам не "фоточкі для інстаграма".
Так навіщо ви повторюєте ІПСО рашистів про "фейковий спутнік Прітули" ?
Де ви їх читали?
А якщо ще й покажите приклад, буде взагалі чудово.
А то зараз взяли моду називати ІПСО будь-які питання до влади та наближених до неї осіб.
Приклади будуть?
Чорновіл постійно розказує про "договорнякі" Херсону, Лимана, Київщини, хоча ЗСУ і Генштаб заперечують це.
Малороси та немало раZєян обожнюють його.
Зайдіть на його сторінки у соцмережах. Найбільше компліментів та лайків він отримує саме від запорєбріків.
"найбільше компліметів та лайків від запорєбріків" - у вас є статистика?
Те ж саме можете зробити і ви. Там суцільний одобрямс його маячні іде або від раZєян із роZії, або від нє_такіх_узкіх, які виїхали з роZії.