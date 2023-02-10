Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожены 5 "Калибров" и 5 дронов-камикадзе

10 февраля 2023 года противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Применены семь дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131".

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области).

По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что около 8.30 произведены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Читайте также: Россия вывела в Черное море три ракетоносителя, - ОК "Південь"