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Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожены 5 "Калибров" и 5 дронов-камикадзе

ппо

10 февраля 2023 года противник нанес удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Применены семь дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – с российского фрегата в Черном море.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131".

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области).

По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что около 8.30 произведены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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Топ комментарии
+18
Россия потерпела сокрушительное поражение под Угледаром, и сегодня снова мстит ракетными ударами по гражданским за немощь собственной армии. Стрелков-Гиркин пишет, что ВС РФ угробили в Донецкой области несколько рот своей штурмовой пехоты и десятки единиц бронетехники
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10.02.2023 09:29
+8
Тут с Гиркиным я согласен. И будем надеется что врожденная тупость российского командования будет продолжатся до разгрома параши.
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10.02.2023 09:51
+6
"Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області)."

Джерело:

*
Чому ці установки не були виявлені і знищені ще до ударів?
Супер-розвідник Буданов та супер-супутник Притули все ж таки фейки?
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10.02.2023 09:47
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Россия потерпела сокрушительное поражение под Угледаром, и сегодня снова мстит ракетными ударами по гражданским за немощь собственной армии. Стрелков-Гиркин пишет, что ВС РФ угробили в Донецкой области несколько рот своей штурмовой пехоты и десятки единиц бронетехники
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10.02.2023 09:29 Ответить
Мене зацікавило оте ''дронами кієвсіх партнєров''-Що це таке!!! Куди СБУ дивиться? Митників ''щіпає'' на гроші?
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10.02.2023 09:40 Ответить
А что тут может сделать СБУ? Попросить у Гиркина не называть ВСУ "партнерами"?
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10.02.2023 09:49 Ответить
І що повинна робити СБУ у цьому випадку? Які у вас пропозиції?
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10.02.2023 10:14 Ответить
Тут с Гиркиным я согласен. И будем надеется что врожденная тупость российского командования будет продолжатся до разгрома параши.
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10.02.2023 09:51 Ответить
Наклепали суки ракет! Пора кацаський ВПК бомбити, бо в них ракети хрєн закінчаться..
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10.02.2023 09:35 Ответить
Щиро дякуємо вам пане Капітан очевидність, добре що ви на нащій стороні і даєте такі гарні поради. Чим бомбити не підкажете заразом?
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10.02.2023 09:42 Ответить
він вже бомбить. невже не видно?
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10.02.2023 09:47 Ответить
Чем скажи пожалуйста .Stormshadow если и придут сюда то в сторону раши точно не полетят.Не факт ,что и в сторону крыма тоже
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10.02.2023 09:52 Ответить
"Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області)."

Джерело:

*
Чому ці установки не були виявлені і знищені ще до ударів?
Супер-розвідник Буданов та супер-супутник Притули все ж таки фейки?
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10.02.2023 09:47 Ответить
Я поставила конкретні питання про реальність.
Буданов та його підлеглі постійно роздають інтерв'ю про хвороби ху@ла, про можливі бунти на паРаші та іншу ахінею.
Але мають зараз займатись ВІЙНОЮ, безпекою українців.
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10.02.2023 09:59 Ответить
В якій воюючій країні голова розвідки роздає стільки інтерв'ю, як Буданов?
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10.02.2023 10:15 Ответить
"В реальной жизни не все складывается как тебе хочется. "
это точно
https://www.youtube.com/watch?v=HifsvwGLyFE&t=1s «Дружочки» президента: секретний будинок, українська розвідка і російський паспорт
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10.02.2023 10:01 Ответить
В реалі, це уже давно має бути знищеним, війна іде уже рік
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10.02.2023 10:04 Ответить
"Супер-розвідник Буданов ..."
этот что ли?
https://crime-ua.com/node/29308 Главный военный разведчик сожительствует с гражданином России с судимостями (+видео)
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10.02.2023 10:04 Ответить
Як ви собі уявляєте роботу супутника? Напишіть, будь ласка в детялях (де літає, які часові вікна, яку площу покривають знімки).
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10.02.2023 12:32 Ответить
Є різні типи супутників із різним періодом обертання навколо Землі і з різними траєкторіями.
Розкажіть про супутник від Притули.
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10.02.2023 12:46 Ответить
У запорізській области виїзд С300 рашистів на позицію зафіксували десь опівночі.

Період обертання супутника менш 2 годин, безпосередньо над Україною пролітає десь 2-3 рази на добу, безпосередньо над Україною за кілька хвилин (8 км/год), десь година-дві треба для обробки знимків, знятих у микрохвильовому диапазоні, яких ще треба поєднати, це вам не "фоточкі для інстаграма".

Так навіщо ви повторюєте ІПСО рашистів про "фейковий спутнік Прітули" ?
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10.02.2023 13:04 Ответить
Я не читаю рашистів, тому не знаю що вони пишуть про супутник Притули.
Де ви їх читали?
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10.02.2023 13:35 Ответить
Не знаєте що вони пишуть, але наратив щось дуже співпадає з тим, що розганяють пригожинські боти. Або ви брешете, або використовуєте дуже ненадійні джерела або канали з відверто рашистским ІПСО, навіть того не розуміючи.
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10.02.2023 14:14 Ответить
Ви не відповіли на питання "Де ви їх читали?".
А якщо ще й покажите приклад, буде взагалі чудово.
А то зараз взяли моду називати ІПСО будь-які питання до влади та наближених до неї осіб.
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10.02.2023 14:23 Ответить
*Будь-які некомпетентні, цитуючі міських божевільних та конспірологів накшталт Тараса Чорновіла.
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10.02.2023 14:37 Ответить
каZапи цитують Чорновала? Дуууже цікаво.
Приклади будуть?
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10.02.2023 14:39 Ответить
Як ви дійшли висновку з мої коментарів, що рашисти цитують Чорновіла, а не навпаки, наприклад?

Чорновіл постійно розказує про "договорнякі" Херсону, Лимана, Київщини, хоча ЗСУ і Генштаб заперечують це.
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10.02.2023 14:52 Ответить
Приклади саме каZапських вкидів коли будуть?
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10.02.2023 15:01 Ответить
Я не пишу, що мали знищити установку прямо в момент обстрілу. Розвідка має постійно відстежувати їхній рух по окупованій території і до, і після обстрілів підконтрольної нам території.
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10.02.2023 13:40 Ответить
Тобто, ви вважаєте що рашисти зовсім-зовсім тупі, зовсім нічому не навчились, щоб заважати відстежуванню їх техніки? Ви, мабуть, слухаєте Арестовича?
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10.02.2023 14:17 Ответить
Так-так, саме Люсю я і слухаю.
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10.02.2023 14:24 Ответить
Доречі "Люся" теж ********** використовувати саме рашисти.
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10.02.2023 14:36 Ответить
Та з Люською все зрозуміло. Чекаю приклади саме рашистського ІПСО про супутник Притули.
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10.02.2023 14:40 Ответить
Ліл. Вони обзивають його "Люсею", як ви.
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10.02.2023 14:49 Ответить
Українці почали називати Люську Люською значно раніше за каZапів.
Малороси та немало раZєян обожнюють його.
Зайдіть на його сторінки у соцмережах. Найбільше компліментів та лайків він отримує саме від запорєбріків.
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10.02.2023 14:56 Ответить
Ті 5 відсотків росіян, що проти війни? Ну то таке.

"найбільше компліметів та лайків від запорєбріків" - у вас є статистика?
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10.02.2023 14:59 Ответить
Я заходила до нього у твіттер і дивилась.
Те ж саме можете зробити і ви. Там суцільний одобрямс його маячні іде або від раZєян із роZії, або від нє_такіх_узкіх, які виїхали з роZії.
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10.02.2023 15:06 Ответить
Підтверджені пригожинські боти розганяли на ютубі брехню про супутник Притули.
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10.02.2023 15:00 Ответить
Ну покажіть ці "творіння" в ютубі.
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10.02.2023 15:09 Ответить
як щось! впало в Шепетівці в 4.00, коли не було оголошено тривоги?!!! чи я дурна? звідки летіло і як, що навіть тривоги не було?. я розумію,що в прифронтових містах може і не бути,можуть не встигнути ..а як долетіло до Шепетівки? цікаво,як пояснювати будуть
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10.02.2023 10:28 Ответить
 
 