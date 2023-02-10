Первые ракеты уже над Украиной, россияне запустили уже вторую волну, - Ким
В воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ракеты.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Первые ракеты над Украиной. Береги себя, спускаемся в укрытие", - отметил он.
Также Ким сообщил, что запустили вторую волну ракет.
Топ комментарии
+20 Cazzag
показать весь комментарий10.02.2023 09:43
+16 Джон КРОУТЕР e20898b9
показать весь комментарий10.02.2023 09:39
+16 FT FT
показать весь комментарий10.02.2023 09:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А чому ми не можемо у відповідь по військових заводах удар нанести?
Напевно, тому що вони дуже далеко (Сибір, Урал) і добититудм немає зброї ні у нас ні у Заходу
пусть сами точечно уничтожат российские военные заводы.