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Новости Война
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крылатые ракеты (865) ракеты (3468) Ким Виталий (241)

Первые ракеты уже над Украиной, россияне запустили уже вторую волну, - Ким

ракета,ракети

В воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ракеты.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Первые ракеты над Украиной. Береги себя, спускаемся в укрытие", - отметил он.

Также Ким сообщил, что запустили вторую волну ракет.

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Топ комментарии
+20
Віталій Кім-мер міста Миколаїва, який в тяжку для міста годину не з"їбався, а організував захист міста від загарбника. А хто ви такий?
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10.02.2023 09:43
+16
****** падли! Щоб вони повиздихали собаки московські!
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10.02.2023 09:39
+16
И где наши дроны на 1000км которых анонсировали запуск еще пару месяцев назад? Нужно бить по рашистским нефтеперерабатывающим заводам и нефте/газодобыче. Вся война держится на рашистских нефтедолларах.
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10.02.2023 09:41
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10.02.2023 09:35 Ответить
О, робота для Кіма знайшлась…
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10.02.2023 09:36 Ответить
Кривий Ріг пролунало два вибухи
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10.02.2023 09:36 Ответить
спасибо,кеп
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10.02.2023 09:37 Ответить
****** падли! Щоб вони повиздихали собаки московські!
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10.02.2023 09:39 Ответить
Пора і по моSSтоквашино ...банути, щоб фашистошакали відчули.
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10.02.2023 09:53 Ответить
Хто такий цей кім аби коментувати скільки ракет коли було випущено. Вже заїпали ці експерди. Краще б своїми справами займалися, а не хайпували.
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10.02.2023 09:40 Ответить
Віталій Кім-мер міста Миколаїва, який в тяжку для міста годину не з"їбався, а організував захист міста від загарбника. А хто ви такий?
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10.02.2023 09:43 Ответить
То хай захищає своє місто. А не писдить всяку хєрню заради хайпа.
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10.02.2023 09:50 Ответить
Влучно
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10.02.2023 09:54 Ответить
Поки ця вся ця херня від Кіма завжди підтверджувалася, тому незрозуміло ваше обурення. Яка вам різниця - хто озвучує поточну ситуацію? Вам шашечки чи їхати?
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10.02.2023 10:07 Ответить
Та не мер, а глава Миколаївської ВЦА
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10.02.2023 10:05 Ответить
По-перше - Кім не мер, а голова військової обладміністрації, по-друге - організував захист Миколаєва генерал Марченко. І так, Кім не втік, за що отримав нагороду.
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10.02.2023 10:17 Ответить
идиот, Николаев спас Марченко, Ким его сдавал, задрав ноги на стол
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10.02.2023 10:27 Ответить
захисник? Ні пи...бол!!!
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10.02.2023 10:35 Ответить
И где наши дроны на 1000км которых анонсировали запуск еще пару месяцев назад? Нужно бить по рашистским нефтеперерабатывающим заводам и нефте/газодобыче. Вся война держится на рашистских нефтедолларах.
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10.02.2023 09:41 Ответить
Этот вопрос к зеленожопому примату по кличке Агрохимия!
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10.02.2023 09:43 Ответить
Наклепали сукі ракет. Пора бомбити кацапський ВПК бо так ракети ніколи не закінчаться..
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10.02.2023 09:42 Ответить
Кацапи ще в перший місяць війни весь наш ВПК розбомбили, тому ми й змушені були зброю у країн Заходу просити
А чому ми не можемо у відповідь по військових заводах удар нанести?
Напевно, тому що вони дуже далеко (Сибір, Урал) і добититудм немає зброї ні у нас ні у Заходу
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10.02.2023 09:49 Ответить
Ракеты недалеко от москвы производят
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10.02.2023 09:52 Ответить
Та хрен там що вони розбомбили. Просто ніхто нічого не робив на тих підприємствах ВПК. Робили асфальтоукладачі.
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10.02.2023 09:52 Ответить
Скоро хлебные карточки "клепать" будут.
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10.02.2023 09:50 Ответить
Дол@еп?
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10.02.2023 10:13 Ответить
І чим ти збираєшся бомбити рашку? Спермою з зеленого ***? Чи випорожненнями з зеленого піддувала нашого " фізіологічєскі другого"?
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10.02.2023 10:25 Ответить
💯
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10.02.2023 11:01 Ответить
Тут бачу і коZломордих вистачає
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10.02.2023 10:14 Ответить
Щоб їх там порозривало вже!
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10.02.2023 10:19 Ответить
Если американцев волнует, что мы будем шмалять по России -
пусть сами точечно уничтожат российские военные заводы.
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10.02.2023 10:20 Ответить
 
 