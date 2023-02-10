Первые ракеты уже над Украиной, россияне запустили уже вторую волну, - Ким

В воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ракеты.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Первые ракеты над Украиной. Береги себя, спускаемся в укрытие", - отметил он.

Также Ким сообщил, что запустили вторую волну ракет.

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