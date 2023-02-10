Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям, - "Укрэнерго"

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.