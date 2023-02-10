Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям, - "Укрэнерго"
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.
Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.
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Ви ж самі повідомили окупантів, що вже можна бомбити.
Вірити цьому ?
Кацапи такі обізнані і всевидющі ?
Пробуй.
То можна все публікувати і викладати ? Какая разніца, все одно ж раз на 2 тижні нас обстрілюють.
Він б'є вже по пошкодженому ? Чи по відремонтованому ?
Не треба тримати всіх за дурнів.
Невже окупант не знає куди летить ? Він же по цьому цілеспрямовано стріляє.
Все можна писати. Як запевняє кьютиберрі.
Те саме потрібно робити з рф та "об'єктами" на її території які вона цінує..