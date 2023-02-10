РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6102 посетителя онлайн
Новости Война
9 615 34
энергетика (2466) Тарифы на электроэнергию (2138) Укрэнерго (640)

Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям, - "Укрэнерго"

енергетика

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям, - Укрэнерго 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Повідомили? Взагалі-то йде війна і окупант бомбить кожну секунду, коли може це зробити. Для цього не повідомлення якісь читають, а ппо змальовують засобами електронної розвідки.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:20
+8
Они обстреливают каждые 10-14 дней независимо от того какая там ситуация и кто что говорит. Копят 40-50 ракет и высирают
показать весь комментарий
10.02.2023 10:34
+5
Возле каждого урода,который треплется про нормализацию в энергосистеме Украины надо приставить сбушника с пистолетом.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ясно. Все ясно.
Ви ж самі повідомили окупантів, що вже можна бомбити.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:01 Ответить
Повідомили? Взагалі-то йде війна і окупант бомбить кожну секунду, коли може це зробити. Для цього не повідомлення якісь читають, а ппо змальовують засобами електронної розвідки.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:20 Ответить
Дивовижне співпадіння просто.
Вірити цьому ?
Кацапи такі обізнані і всевидющі ?
показать весь комментарий
10.02.2023 10:28 Ответить
Ти тільки що пернула в калюжу і наші збили ракету. Може це й співпадіння, але на всяк випадок, можеш будь-ласочка повторити?
показать весь комментарий
10.02.2023 10:33 Ответить
А може то був ти.
Пробуй.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:34 Ответить
Щє одну збили!!
показать весь комментарий
10.02.2023 10:39 Ответить
как говорили великие философы: вам верить - себя *******
показать весь комментарий
10.02.2023 10:05 Ответить
Очень содержательная новость. Все понятно. Скоро перейдем на лексику хлопков.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:08 Ответить
Причем тут "лексика хлопков", ты б лучше написала, что тебе, болезной, непонятно - может мы б пояснили...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:10 Ответить
Возле каждого урода,который треплется про нормализацию в энергосистеме Украины надо приставить сбушника с пистолетом.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:12 Ответить
А что - уже и порадоваться нельзя тому, что москальские обстрелы все меньше и меньше долетают до обьектов инфраструктуры? Факт есть факт - кацапские обстрелы все слабее и слабее влияют на энергосистему. От того, что мы тут что-то утаим, они обстреливать, очевидно, не прекратят.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:14 Ответить
С самого утра видим как "всё меньше и меньше". Опять пойдёт по полдня без света.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:26 Ответить
Что ты с самого утра видишь, болезный? Поподробнее. А то я вижу, что свет есть и ппо отрабатывает.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:31 Ответить
Не груби,петух .
показать весь комментарий
10.02.2023 11:47 Ответить
Они обстреливают каждые 10-14 дней независимо от того какая там ситуация и кто что говорит. Копят 40-50 ракет и высирают
показать весь комментарий
10.02.2023 10:34 Ответить
А чого ж тоді кажуть менше повідомляти про те і про се, що окупант шукає інформацію в новинах і соцмережах ?
То можна все публікувати і викладати ? Какая разніца, все одно ж раз на 2 тижні нас обстрілюють.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:43 Ответить
Окупант шукає відео та фото наслідків влучання, та повідомлення про збиття із геоприв'язкою до адреси або селища.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:56 Ответить
Окупант не орієнтується на інформацію про відновлення електропостачання.
Він б'є вже по пошкодженому ? Чи по відремонтованому ?
Не треба тримати всіх за дурнів.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:00 Ответить
Просят не писати про КОНКРЕТНІ об'єкти по яких була атака та їх руйнування, не надавати фото ціх руйнувань, щоб не давати можливості коригувати удари, а не про те погано чи добре з подачею світла, це зовсім різні речі!!!
показать весь комментарий
10.02.2023 11:00 Ответить
А чого не писати ?
Невже окупант не знає куди летить ? Він же по цьому цілеспрямовано стріляє.
Все можна писати. Як запевняє кьютиберрі.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:01 Ответить
так хто щк бути стверджувати що не можна бити бо н.п. Расеї? За логикої кремлівськіх покадьків будь-який об'єкт є об'єктом війчькової інфраструктури, навіть криниця або туалет на дворі. Тому і орків треба ніщити всюди і постійно
показать весь комментарий
10.02.2023 10:13 Ответить
ЗСУ не займається криницями, нема ніякого сенсу на криниці посилатися.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:16 Ответить
Читати вмієш. А ось зміст прочитанного це не для тебе. Ну то я не винен, що Беримор, такий Берімор ...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:22 Ответить
Ну просто щодо знищення орків зсушниками, я впевнений, в тебе не може бути претензій, тому тільки про криницю і відповів.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:27 Ответить
Можеш вважати мене людожером, але я вітаю будь-яке влучання нашіх ЗСУ Навіть випадко навіть в умовний пологовий будинок десь у Курську, чи Самарі. Бо мене вчили - око за око.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:39 Ответить
Це не людожерство, це постріложерство. Ви просто не розумієте масштаби дісбалансу по кількості і коштовності пострілів зсу і ворога. Цю прірву ніяк не подолати, нажаль, тупо із-за концепціі: москалі клепають (при совку обобрали окуповані країни та наклепали військовоі техніки на награбоване, щоб відмити гроші таким чином і зміцнити війська для подальших пограбувань інших країн) неточну і неякісну зброю багато, а нато роблять високоякісну технологічну дорого і під запит ринку...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:48 Ответить
Тобто, щоб москалю влучити у криницю, достатньо викатити якусь Д-20 та лупанути у приблизному напрямку якимось гівном з-під себе, а влучання рандомно відбудеться. ЗСУ ж б'ють фактично по gps координатам (в залежності від типу зброї: від 1-2 метрів до 15-30 метрів розброс). Це треба щоб хтось пригнав з фронту батарею м777, розклав її на кордоні з білгородщиною і дав gps-координати криниці...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:51 Ответить
Не пиши маячні. Все зрозуміло про співвідношення. Але якщо перевага на боці ворога, то може відразу катітупювати? Не відповідай.. Я по темі виклав все і для мене вона вичерпана
показать весь комментарий
10.02.2023 10:54 Ответить
Перед ким капітулювати, перед криницею?)
показать весь комментарий
10.02.2023 10:57 Ответить
А чому не руйнувати критичну інфраструктуру на території ворога ці ж дрони копійчані а збитків завдають на мільярди ,в цьому плані Росія нас переграє, нажаль.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:09 Ответить
"Ми ж не терористи"...В.Зеленськiй..Шо маємо то маємо...
показать весь комментарий
10.02.2023 17:06 Ответить
Обама отримав нагороду тепер ще й Зе дадуть? Але якщо серйозно почитайте про "Військова концепція розв'язання кризи у Югославії .План операції мав характер ступінчастої ескалації з систематичним зростанням тиску на Белград та нищенням об'єктів із ключовим значенням для Югославії" .
Те саме потрібно робити з рф та "об'єктами" на її території які вона цінує..
показать весь комментарий
10.02.2023 17:42 Ответить
Било би чим бити по тилам росіяк то мабуть и били,а так тільки підраховуємо своі втрати,та зброю клянчимо
показать весь комментарий
10.02.2023 20:29 Ответить
 
 