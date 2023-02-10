Обломки российской ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева, - Кличко (обновлено)

В результате падения обломков российской ракеты повреждены авто и крыша частного дома в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил глава города.

В то же время в КГВА заявили, что обломками повреждены два автомобиля, дом и электросети.

Информация о пострадавших уточняется.

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