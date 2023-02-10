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Киев (24762) Кличко (4455)

Обломки российской ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева, - Кличко (обновлено)

ракета,уламки

В результате падения обломков российской ракеты повреждены авто и крыша частного дома в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил глава города.

В то же время в КГВА заявили, что обломками повреждены два автомобиля, дом и электросети.

Информация о пострадавших уточняется.

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Кто там рассказывал что рашисты по Киеву не стреляют? Куда же по вашему летела ета ракета
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10.02.2023 10:44 Ответить
Повно ракет летить на Київ. Дивіться "Моніторинг військовой активності" t.me/radar_ukr
Звідти і деякі мери беруть інфу, щоб похайпувати.
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10.02.2023 10:56 Ответить
Наразі у ворога нова тактика - пускають ракети по одній. Так що це надовго.
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10.02.2023 10:58 Ответить
Около 4-х утра 10 февраля российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре, сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов.

Как https://t.me/synegubov/5525 сообщает глава ХОВА в Telegram, всего было зафиксировано около десяти взрывов.
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10.02.2023 11:01 Ответить
10:49 10.02.2023

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk сообщил о последствиях ракетных ударов по Харькову.
«По нашей информации, это снова критическая инфраструктура электрогенерирующее и теплогенерирующее наше предприятие, - сообщил Синегубов о том, куда ударила ракета
около 10 утра 10 февраля.
- До этого мы имели в 4 часа утра в течение 12 минут 12 ракетных ударов. Это только критическая инфраструктура. Это Харьковский район, Чугуевский район, город Харьков».
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10.02.2023 11:04 Ответить
нацмарафон?) это эдыни зе-новыны, или бенины-новыны
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10.02.2023 12:30 Ответить
 
 