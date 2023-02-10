Обломки российской ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева, - Кличко (обновлено)
В результате падения обломков российской ракеты повреждены авто и крыша частного дома в Голосеевском районе.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил глава города.
В то же время в КГВА заявили, что обломками повреждены два автомобиля, дом и электросети.
Информация о пострадавших уточняется.
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Звідти і деякі мери беруть інфу, щоб похайпувати.
Как https://t.me/synegubov/5525 сообщает глава ХОВА в Telegram, всего было зафиксировано около десяти взрывов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk сообщил о последствиях ракетных ударов по Харькову.
«По нашей информации, это снова критическая инфраструктура электрогенерирующее и теплогенерирующее наше предприятие, - сообщил Синегубов о том, куда ударила ракета
около 10 утра 10 февраля.
- До этого мы имели в 4 часа утра в течение 12 минут 12 ракетных ударов. Это только критическая инфраструктура. Это Харьковский район, Чугуевский район, город Харьков».