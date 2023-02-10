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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью оккупанты выпустили до 35 ракет С-300 по Запорожской и Харьковской областях, - Воздушные силы

ракета

Ночью 10 февраля россияне нанесли удары ракетами С-300 по населенным пунктам Харьковской и Запорожской областей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Взрывы, которые звучали сегодня, — это последствия ракет зенитных ракетных комплексов С-300, которыми противник бил по Харьковской области из района Белгорода и из Запорожской области из района оккупированного Токмака. Это, вероятно, был рекордный удар. Потому что россияне выпустили до 35 зенитных по Запорожской и Харьковской областях. Они используют это оружие в качестве террора. В то время, когда мы с помощью С-300 сбиваем вражеские ракеты, Россия запускает их по густонаселенным городам. И чем дальше расположено место запуска этих ракет, тем более неточно они попадают по потенциальным целям врага, — отметил спикер Воздушных Сил.

Кроме того, представитель сообщил, что мы имеем полное право давать отпор и уничтожать пусковые установки, где бы они ни были.

"Ежедневно наши истребители бьют по этим зенитным ракетным комплексам противорадиолокационными ракетами HARM. Но пока этого мало, нужно более мощное оружие и адекватный ответ врагу, терроризирующему мирных жителей", — добавил Игнат.

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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.02.2023 11:16 Ответить
Поки що ми діємо як заповідав Христос - «підставити ліву щоку, коли вдарили у праву»
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10.02.2023 11:25 Ответить
С-300 летит до 150 км. А они уже переделывают С-400, с дальностью до 200 км. Количество ракет и пусковых установок значительное. Т.е. это очень серьезная проблема и угроза для нас. При этом, в нашем информационном поле (всевозможные эксперты) полностью отсутствует дискурс на эту тему: Что мы с этой проблемой собираемся делать? Как бороться?
Думаю, что в сегодняшних реалиях, единственным эффективным способом борьбы является уничтожение пусковых установок нашими ДРГ. И это огромная проблема, т.к. подобные ДРГ - это фактически камикадзе. У которых шансов не вернуться с задания намного больше, чем вернуться.
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10.02.2023 11:33 Ответить
Это вопрос к ГУР и его руководителю.ПУ россияк размещаются в пределах небольших районов и если он недоступен для РГ,ДРГ то агентурная разведка должна действовать на упреждение(ежели таковая у Буданова присутствует)...
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10.02.2023 17:17 Ответить
Я (да и вы тоже) не знаю к кому это вопросы. Может и к Буданову. А может и к Верховному, а может и к Залужному или Шептале. А может это и на уровне комбрига решается.
Это не так важно. Важно то, что подобные обстрелы продолжаются и усиливаются. Из чего можно сделать вывод, что проблема не решается.
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10.02.2023 18:03 Ответить
 
 