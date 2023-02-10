РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5837 посетителей онлайн
Новости
9 540 88
ВР (27371) депутат (3277) законопроект (3202) свобода слова (1167) Слуга народа (2620) Безуглая (280)

"Слуги" хотят наказывать депутатов, которые быстро рассказывают о решениях Рады. (дополнено)

депутат,вр,рада,верховна

"Слуги народа" зарегистрировали в Раде законопроект о наказании народных депутатов за распространение информации о пленарных заседаниях раньше, чем через один час после их закрытия.

Карточка законопроекта №9005 опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сделали законопроект для лечения синдрома острого недержания информации у нардепов", - написала в фейсбуке "слуга народа" Марьяна Безуглая.

Читайте также: Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток

Авторы законопроекта предлагают утвердить, что во время действия военного положения в Украине народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через один час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

Соответствующие изменения должны быть также внесены в регламент Рады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это экономическая диверсия": Бутусов на ВСК ВР касательно схемы незаконной блокировки налоговых накладных. ВИДЕО

Если депутат нарушит это требование, Рада может лишить его права участвовать в пленарных заседаниях сроком до 5 дней.

За эти дни такому народному депутату не выплачивается заработная плата и не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

Также такой депутат обязан будет покинуть пленарное заседание, если это поддержит не менее 1/3 его коллег.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ заседания Верховной Рады проходят в закрытом режиме. Некоторые депутаты сообщают о решении парламента в социальных сетях.

Также читайте: Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о запрете Московского патриархата

Предложение "слуг" прокомментировали нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, обычно оперативно сообщающие о решении парламента в социальных сетях.

"По сути, запрещается публикация информации о том, какие законопроекты приняты, кто голосовал и как, кого куда назначили и так далее. Это делают два депутата: я и Железняк. Мы информируем общество и рассказываем, что происходит в Раде. В законе пишется, что можно публиковать через час после окончания заседания, так мы так и делаем уже. Но COMRAD Безуглая хочет запретить нам это делать", – написал Гончаренко.

Он призвал не забывать, что украинское общество – демократическое, и закрыться от избирателя у депутатов не получится. "Полусокровенная работа парламента без общественного обсуждения грозит принятием законов, разбалансирующих систему сдерживаний и противовесов. А также это может отвергнуть развитие демократии в Украине на годы назад", - считает Гончаренко.

Его коллега Ярослав Железняк отметил, что из уважения авторов законопроекта воздержится от резких комментариев. Иронически заметил, что именно такие первоочередные инициативы и возникают во время войны.

"Я готов и дальше не критиковать инициативу, не блокировать его, не забросать правками, даже (!!!) поддержать в первом чтении, при одном условии….. докладчиком назначить в Парламенте нашу уважаемую коллегу – соавтора законопроекта Марьяну Безуглу) Тем более , это вопрос национальной безопасности! Уверен, что эти 2 минуты стоят любых ограничений", - иронизирует Железняк.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+65
Дорого. 17 грн./штука.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:51
+62
Почему Безумную еще никто яйцами не закидал?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:49
+43
А хіба парламент не має звітувати виборцям про рішення. А де публічне обговорення законопроектів ?
В нас уже росія чи що ?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему Безумную еще никто яйцами не закидал?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:49 Ответить
Дорого. 17 грн./штука.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:51 Ответить
ради такого дела я бы скинулся)
показать весь комментарий
10.02.2023 11:55 Ответить
Обтече. Треба традиційно - камінням.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:24 Ответить
а я б у резнікова відрізав і теж кинувся
показать весь комментарий
10.02.2023 16:35 Ответить

Так це за кг. Кілограмом в голову!
показать весь комментарий
10.02.2023 11:57 Ответить
ніт, 170 грн за кг, це вони викручувалися
показать весь комментарий
10.02.2023 12:21 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 12:45 Ответить
ЗЄленский мне не друг, але
пропозиція слушна, нам ще не вистачало позбутись парламенту, хоч і кривого. ЗЄ-лю тодуі вообще роздує до Мугабе
показать весь комментарий
10.02.2023 12:11 Ответить
А інформація про результати засідання не дасть їм поїхати із засідання?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:35 Ответить
Так безмозглая и арахламидия , ещё больше имеют недержание , когда растрезвонили о перестановке в борделе - Резникова на буданова
показать весь комментарий
10.02.2023 14:09 Ответить
Так безмозглая и арахламидия ....

із явищами природи боротися не можна
їх треба знищувати...
показать весь комментарий
10.02.2023 16:33 Ответить
а без цього так званого парламента життя зникне?
показать весь комментарий
10.02.2023 16:36 Ответить
Теоретично, у нас парламентсько- президентська республіка. Парламент головний.
показать весь комментарий
10.02.2023 17:07 Ответить
Вот вы не понимаете, ведь могли и на гогилашвили поменять! На его фоне буданов почти герой!
показать весь комментарий
10.02.2023 17:13 Ответить
На эту шавку «чего изволите д'ерьмак» и куриный помет сойдёт , ПУСТЬ ОТВЕТЯТ по 111 ст. ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕРРОРИСТАМИ « Вагнер» , освобождёнными ,благодаря предательству крота «козыря»
показать весь комментарий
10.02.2023 14:06 Ответить
а цій кизді ні хто не сказав що народ має знати про законопроект який має голосуватися ще до його розглядання в комітеті
**** плоскоморда...
показать весь комментарий
10.02.2023 16:40 Ответить
довбойоби
показать весь комментарий
10.02.2023 11:51 Ответить
Доречі, про довбайобів. За розголошення перехвату вагнерівців довбайобів карати не будуть? Сенс тоді карати за тещо знає кожна собака?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:55 Ответить
Вы серьезно обсуждаете законоляпы безуглой? Это как в науч обществе обсуждать словестный понос шизоф-ка....,
слуги все больше напоминают депутатов рашки.... причем некоторые их законы точно оттуда.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:42 Ответить
Або обговорювати дисертацію Ківи
показать весь комментарий
10.02.2023 16:30 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 19:33 Ответить
Якщо це не таємна інформація то який в цьому сенс. Все рівно буде публікація. Що дає ця одна година, можливість відіграти назад якесь рішення?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:52 Ответить
за життя своє дорогоцінне трясуться... можливо, ще пару годин теревенять по барах Ради, а тут прильот (бо інфо є, що засідають)...
показать весь комментарий
10.02.2023 11:54 Ответить
Логічно.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:56 Ответить
Хай сидят в укритях.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:41 Ответить
всі прекрасно знають, коли в ВР засідають депутати. Це важко не помітити.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:25 Ответить
Вы не понимаете Тогда успеют попиариться Зеля, Ермак и Стефанчук. На крайний случай Корниенко, Арахамия и Венпславский. Остальным табу.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:25 Ответить
Першим повинен бути агрохамия. Піарасти
показать весь комментарий
10.02.2023 12:47 Ответить
Можливість, що не прилетить доки в Раді хтось ще є. Наче ж очевидно. Гончаренко щось викручує на свій лад.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:22 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 11:53 Ответить
То для того, щоб першими пропатякати на марахвоні.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:54 Ответить
Именно так. Подоляк не успеет что-то накрапать и в экран залезть.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:26 Ответить
"законопроєкт" Безумної - і цим все сказано.
А якщо депутати ПОВІЛЬНО розповідають про рішення Ради (ну, дикція в них така), то їх каратимуть, чи ні?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:54 Ответить
Дебіл шоу від влади нема чим займатися сн ще рідкий збір даунів
показать весь комментарий
10.02.2023 11:54 Ответить
Це Безугла для себе законопроект робить? Та для свого корєша Арахамії? Ось у кого нетримання інформації. Рада ще навіть не голосувала, а президент навіть у Раду не вносив нічого, а вони про перестанови у Кабміні триндять.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:55 Ответить
Они переживают не за информацию, а за свои жизни. Боятся что РФ узнает что они там заседают и нанесет удар. Хотя на хрен они ему надо, тратить еще ракеты на них...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:12 Ответить
А рашка может в течении менее часа организовать и провести удар?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:44 Ответить
Теоретически может. Тот же Кинжал или Искандер до Киева легко долетит.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:26 Ответить
Долететь может. А организовать может?
показать весь комментарий
11.02.2023 00:27 Ответить
А хіба парламент не має звітувати виборцям про рішення. А де публічне обговорення законопроектів ?
В нас уже росія чи що ?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:55 Ответить
Вообще-то парламент не место для дискуссий , у нас зелостан, !!!!!
показать весь комментарий
10.02.2023 16:24 Ответить
С зеленими тварями саме так. За кого голосувала в 2019 році?
показать весь комментарий
10.02.2023 17:23 Ответить
Бачив сотні разів, як начебто поважні люди ображаються на інших лише за те, що вони оприлюднили якусь новину першими.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:55 Ответить
Срані лєнінці зі своєю палітікай партіі.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:55 Ответить
Синдром безуглой лечится пинком под зад самой безуглой. Конечно, это будет менее эстетично чем танец ракообразного, но эффект будет не менее впечатляющим.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:56 Ответить
"Это будет менее эстетично чем танец ракообразного"-да Вы гурман,однако,если увидели хоть какую-то эстетику в новульсиях этого членистоногого.
Я подозреваю,что это был не танец,а банальная чистка жабр.
З.Ы.
Это не отменяет необходимости животворящего пинка.
показать весь комментарий
10.02.2023 14:16 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 11:56 Ответить
Ну, теоретично сенс в тому може бути, оскільки зараз є градація по розміру яєць. В жодному разі не захищаю цього підараса. Мені кілограм яєць обходиться десь в 100грн
показать весь комментарий
10.02.2023 16:35 Ответить
пипец мудрое решение... Вот что нам надо для победы! Вы хотите за этот час разбежаться из ВР по своим коттеджам чтобы вас не закидали тухлыми яйцами?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:56 Ответить
почнуть з Хламідії? )
показать весь комментарий
10.02.2023 11:56 Ответить
В слугах зібралися всі недоумки країни?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:57 Ответить
якби всі, то їх би ніхто не вибрав
показать весь комментарий
10.02.2023 11:59 Ответить
недоумки 73% вибрали таких же
показать весь комментарий
10.02.2023 11:59 Ответить
от довбойопи..ми повинні знати все одразу, це, мля, демократія
показать весь комментарий
10.02.2023 11:57 Ответить
Галя де білка?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:59 Ответить
Зелений тоталітаризм крокує впевненою ходою: приховати, секретити, карати, "тащіть і нє пущать".
показать весь комментарий
10.02.2023 12:00 Ответить
не рада а якісь Тамплієри
показать весь комментарий
10.02.2023 12:01 Ответить
Вороги у ВРУ починають тихариться та ничкуватися від Українського Народу!!
Моновоші, чим породили вас, привладні, тим і знищать!!
Які ж вони і кончені, моно дегенерати!
Слава Захисникам України та смерть агентурі *****!
показать весь комментарий
10.02.2023 12:02 Ответить
Я вони не хочуть УСІМ НАМ- повернути пряму трансляцію з ВР. Не ми маємо прикусити язик - а ВИ ( народні депутати ). Таїланд, дачі, дома, машини,взятики...Мама рідна, про що ми?!!
показать весь комментарий
10.02.2023 12:03 Ответить
Та хоч би через годину після засідання показували у запису. Оце так слуги! Хазяїн почекає, а, можливо, й зовсім не отримає інформації. Ми ж СЛУГИ, а не аби хто!
показать весь комментарий
10.02.2023 12:41 Ответить
час форы - это шоб успеть добежать до канадской границы?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:06 Ответить
*** страшна ,тупа руда чоловічоподібна брехлива баба, випадково це не сестра юльки латиніной?це ж **** близнюки як зовні так і всередині
показать весь комментарий
10.02.2023 12:06 Ответить
от йо@ань наобирали, просто капець, суцільна "вата" з менталітетом вбогих "совків" - все засекретити, нє пущать, рота всім позакривать, "найвеличнішого лідОра" лише вихваляти та цьомати в сраку, а ті хто цього не робить то все "плахіє", врагі...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:09 Ответить
О, закон против Ермака
показать весь комментарий
10.02.2023 12:16 Ответить
Навпаки, він доповідає кремлю одразу, а ми узнаємо на час пізніше.
показать весь комментарий
10.02.2023 17:17 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 12:30 Ответить
Ха-ха, что за цирк? Прикольная схема искусственно накручивать себе голоса и одновременно монополизировать информационное пространство. И что это за форма ответственности такая за нарушение в виде ограничения права на выполнение его РАБОЧИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. Это типа как наказать в виде отправки в отпуск за свой счет...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:36 Ответить
весь пиар бубе портят
показать весь комментарий
10.02.2023 12:45 Ответить
рашистська диктатура імені клоуна володії в дії.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:29 Ответить
Наша самая демократичная в мире власть основана исключительно на засекречивании и максимальной непрозрачности.
показать весь комментарий
10.02.2023 14:18 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 14:23 Ответить
Дві держави в одной країні !
показать весь комментарий
10.02.2023 15:32 Ответить
Не знаю чому цього не зробили раніше. Балістичні ракети з Білорусі прилітають раніше ніж включають режим тривоги. В одну мить можна залишитись без Верховної Ради у період війни коли будь-які вибори заборонені.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:16 Ответить
Маю надію, що ті 75(33%) зебілофанів назавжди віїхали, і голосування по приколу і за наркоманів вже не буде!
Але ніколи не кажи ніколи...
показать весь комментарий
10.02.2023 16:25 Ответить
Депутатка Безмозглая настільки, що навіть не зна, що ії ініціативи суперечать Конституції України, а от в рашці ії ініціативи підуть на ура.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:28 Ответить
А ещё надо карать тех, кто не сбрасывается в общак, кто не поёт оды преЗеденту и кто называет Безумную дурой !
показать весь комментарий
10.02.2023 16:28 Ответить
..а дермаків-татарових та інших зрадників України слуги урода покарати не готові й досі?
показать весь комментарий
10.02.2023 16:29 Ответить
ЯКОГО БІСА зрада взагалі приймає якісь закони окрім необхідних для оборони?
показать весь комментарий
10.02.2023 16:36 Ответить
А в законі зовсім друге. Спеціально створений канал "Рада", який в прямому етері має показувати не тільки прийняття законів, а і їхнє обговорення. Але це для зельоних першочергова небезпека! Тому канал "Рада" тепер в прямому етері облизує зельоним дупу, а не показує їхні схематози та списання олігархам боргів на мільярди длярів.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:38 Ответить
З каналу Стерненка:
16.15 Зараз буде тривога по країні. Знов над білоруссю літають чмирі
16.26 Вже другий блохоліт злетів. І де тривога?🤔
16.32 О, тривога❗️

Тобто з моменту зльоту носія ракети Кинджал до тривоги пройшло 17 хвилин. Щоб долетіти до Києва ракеті потрібно 2 хвилини.

Судячи з настроїв у коментарях більшість абсолютно не проти віддати всю повноту влади Зеленському.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:42 Ответить
Депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла, Георгій Мазурашу, а також Олександр Федієнко внесли до парламенту https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39562 законопроект №7351 від 5 травня, який пропонував дозволити розстрілювати військовослужбовців ЗСУ при вчиненні ними низки правопорушень, серед яких дезертирство та непокора командирам. - все, що треба знати про безуглу
показать весь комментарий
10.02.2023 16:48 Ответить
Это, что бы в случае чего за час успеть из Рады ноги сделать.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:57 Ответить
що таке, стає ссикотно?
показать весь комментарий
10.02.2023 16:57 Ответить
це щоб встегли втекти після прийняття рішення?
показать весь комментарий
10.02.2023 17:29 Ответить
Поддерживаю
И сразу - на фронт
Чтобы потом по борделям не искать
показать весь комментарий
10.02.2023 17:51 Ответить
Слуги урода
показать весь комментарий
10.02.2023 19:59 Ответить
 
 