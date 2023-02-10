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крылатые ракеты (865) ПВО (2483) Хмельнитчина (895) Хмельницький (466) дроны (3552)

Силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 "шахед" над Хмельнитчиной, есть попадание в объект критической инфраструктуры

ппо

Сегодня, 10 февраля, оккупанты атаковали Хмельнитчину.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахед.

Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", - говорится в сообщении.

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Данілов , твій вихід...
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10.02.2023 12:02 Ответить
Ну, тобто, перемога...
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10.02.2023 12:04 Ответить
Ну нарешті на Хмельниччині почали збивати, а то кожного обстрілу прильоти.
І сьогодні на жаль теж
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10.02.2023 14:02 Ответить
 
 