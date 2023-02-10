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Молдова (1831) ПВО (2483) ракеты (3468) Румыния (1041) Воздушные силы (1990) Игнат (575)

Украинская ПВО могла сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией, но не сделала это из-за угрозы населению, - Воздушные силы

юрій,ігнат

Воздушные силы Украины могли сбить вражеские ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Румынии и Молдовы.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Игнат добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове.

Напомним, ранее стало известно, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы. Эту информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подтвердили и в министерстве обороны Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздушном пространстве Молдовы зафиксирована российская ракета, - Ким
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Топ комментарии
+14
Хватит вилять. У нас эти ракеты сбили? Или нашему населению гибнуть можна за других?
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10.02.2023 12:26
+13
А румини повітряний коридор для рашистських ракет надали чи як це розуміти? Країна НАТО.
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10.02.2023 12:30
+13
сумніваюсь. кацапи скажуть. ми нє хатєлі, німці скажуть, ну ладно.
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10.02.2023 12:38
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Румыны уже заявили, что их там нет. Ждем, что скажет Байден
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10.02.2023 12:26 Ответить
уже сказал
ракеты не пустили с плохой целью на те страны, так что ничего срашного.
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10.02.2023 22:26 Ответить
Хватит вилять. У нас эти ракеты сбили? Или нашему населению гибнуть можна за других?
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10.02.2023 12:26 Ответить
А зачем нужно было их сбивать, тратить свои ракеты, пусть летели бы дальше, в НАТО.. )
А там посмотрели бы, что будет.. )
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10.02.2023 13:45 Ответить
пусть над румынией падает там американская база )
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10.02.2023 12:26 Ответить
А Румунія в НАТО7
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10.02.2023 12:29 Ответить
З 29 березня 2004 року Румунія - член НАТО. Вона увійшла до складу Альянсу в рамках наймасштабнішого його розширення Північноатлантичного союзу, яке відбулося напередодні Стамбульського саміту.
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10.02.2023 12:30 Ответить
Румыния (2004)
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10.02.2023 12:37 Ответить
цікаво б було зважити хто навалив більшу купу лайна в результаті - в молдаван чи румунів
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10.02.2023 12:29 Ответить
От тільки що налив наш речник Ігнат. Над Румунією і Молдовою могли збити, а, як кордон перетнули, вже не змогли. Якщо ці ракети вели ще на суміжній території і вони були під прицілом, то що сталось?, що завадило?
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10.02.2023 12:37 Ответить
Вы б статью прочли. Или не розумієте українською? Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу. Джерело: https://censor.net/ua/n3398997
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10.02.2023 12:42 Ответить
Добре я все прочитав. Про те що ті ракети принесли нашому населенню, там ні слова. Збивати треба над територією інших країн, якщо вони самі не збивають, а пропускають до нас. Нехай охороняють свої кордони не тільки з боку України, а не стурбованість висловлюють.
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10.02.2023 13:46 Ответить
Понятно, українська вам не рідна, тому і не зрозуміли про що в дописі йдеться. "Не зробили одразу" на русском в исполнении некоторых яко бы украинцев это "папизже". А распоряжается что делать на чужой территории чужим гражданам, вы эту ********** привычку бросьте. Хотя скандал о не соответствие тезиса о защите каждого дюйма НАТО реальности и фактическому пособнечеству *****, тут вы абсолютно правы, раздувать надо.
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10.02.2023 14:48 Ответить
Что ты крутишь туда сюда,скажи нормально где те ракеты сбили?
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10.02.2023 21:58 Ответить
Вивчі українську мову і одразу зрозумієш що збили, де збили то що. А то ідіотом на все життя залишишся.
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11.02.2023 00:28 Ответить
Когда идиотам нечего ответить,они начинают предлогать мову выучить,попробуй Ахметова научить,так как Авакова,ты так и не отважился научить.
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11.02.2023 17:09 Ответить
Если не можешь выучить мову то ты идиот клинический, это не зависимо от Ахметова и Авакова.
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11.02.2023 17:27 Ответить
Ахметов и Аваков граждане Украины и они возможно обязаны знать мову,тем более Аваков который сидел в кресле министра МВД,но у тебя кишка тонка подойти и научить Авакова мовы,зато ты пытаешься навязать мову гражданам других стран,я конечно не против знать и сто языков и на данном этапе я мову понимаю,возможно со временнем буду и размовляти,знаю семь языков,читаю нв девяти языках и стараюсь никому не указывать на какой мове разговаривать,русский тоже не мой родной язык.
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11.02.2023 18:57 Ответить
Шо вы мелете? Самое интересное что и в русскоязычном варианте статьи однозначно написано то что вас интересует. У вас невосприятие печатного текста? Так учитесь или к врачам обращайтесь, это лично ваша проблема, а не Ахметова или Авакова. И если лезете что то обсуждать в чужей стране, то вам не навязуют что то, а здесь так живут, это правила страны, а вы лезете что то навязывать. И перестаньте прятаться за спинами других, отвечайте за себя, тем более что знает Ахметов или Аваков известно только им и больше никому. И если вы так собой пишаетесь, то можете слепить собственную скульптуру из чего хотите и целуйте ее в зад или в пупок, или куда хотите, это будет более приятно вашему эго. А то через тот маразм что вы пишите, просто выглядите идиотом, как себя вы не нахваливайте. Учи мову, если собралися на украинских сайтах что то обсуждать.
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11.02.2023 19:56 Ответить
Выглядаешь идиотом ты,упрекаешь иноземцев в незнание мовы а своих пастухов не хочешь выучить,из за таких как ты которые упрекают продавщиц в магазине в незнание украинской мовы,но не могут целых министров в этом упрекнуть и процветает корупция.Федя попробуй научить мовы граждан Украины которые занимают руководящие должности а не иноземных читателей,тогда и не будешь выглядить бараном.
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11.02.2023 22:59 Ответить
Где написано,я спросил где их сбили?Где в статье написанно где их сбили?
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11.02.2023 23:17 Ответить
Шо вы там мелете про пастухов и тд этот бред вообще не понятно о чем. Если у вас проблемы с выпасом свиней или ещё чего или кого, это ваши проблемы, занимайтесь или, а в чужей стране нех указания раздавать, а если влезли с на чужие сайты, то учите мову что б понимать о чем речь, а не берегите шо вы до о знаете что знаете Ахметов, Аваков, продавщицы в магазине и тд. Раз вы уж хватались что что то понимаете по украински, то переведите что в этой цитате написано. Внимание повторяю цитату: Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу. Джерело:
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12.02.2023 08:19 Ответить
Поэтому я тебя и спросил где и когда,якщо не зробили одразу то где и колы?
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12.02.2023 21:07 Ответить
Ну вы гений логики если не одразу, что означает по времени, до пролета над Румынией или после? И если над Румынией не сбивали то где сбивали? Неужели над Беларусью?
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13.02.2023 07:44 Ответить
Вивчі
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11.02.2023 21:37 Ответить
Я зрозумів головне, що ти української не знаєш і на русском нє очєнь. Про ясність викладення думки мови взагалі не веду, бо чого нема - того нема.
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11.02.2023 21:31 Ответить
Да пофиг шо вы там зрозумили про головне. С ракетой наконец до вас дошло уже достижение.
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12.02.2023 08:07 Ответить
все залежить від траекторії ракети, можливо було ризиковано шмаляти ПВО , могли більше шкоди наробити
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10.02.2023 12:42 Ответить
А румини повітряний коридор для рашистських ракет надали чи як це розуміти? Країна НАТО.
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10.02.2023 12:30 Ответить
Кацапи тестують, чи огризнетьсяч НАТа чи ні. Ну не хоче НАТа воювати з кацапами, так хочаб зброї тої шо треба дала б...
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10.02.2023 12:34 Ответить
То справа НАТО і кацапів, а ми повинні збивати ракети, які до нас летять з НАТО, ***** хто їх запустив. Нехай НАТО охороняє свої кордони не тільки з боку України.
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10.02.2023 13:53 Ответить
А без НАТО у нас є чим збивати? Ну хіба шо асХВальтом...
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10.02.2023 14:23 Ответить
Пишуть скрізь, що НАТО нам нічого не дає. Допомогають багато різних країн, у т.ч. учасники НАТО.
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10.02.2023 15:03 Ответить
Ну так я ж про це й кажу...
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10.02.2023 15:05 Ответить
Є чи нема - мова не про це. Мова про неприйнятність атак на Україну через територію НАТО або інших країн. Так можна і бульбофюрера виправдати, він же не винуватий, він тільки дозволяє кацапам літати над Бульбостаном. До речі подивись статистику скільки назбивали в перші дні вторгнення тим що в нас було, Стінгери передані до вторгнення не були розподілені по військових частинах, а десь заникані на складах.
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11.02.2023 21:55 Ответить
в Польщі впала,над Румунією пролетіла..що має статися,щоб НАТО нарешті зарухало булками...
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10.02.2023 12:31 Ответить
в берлін або париж
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10.02.2023 12:35 Ответить
сумніваюсь. кацапи скажуть. ми нє хатєлі, німці скажуть, ну ладно.
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10.02.2023 12:38 Ответить
зброя в них чудова а самі-нато=говнато
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10.02.2023 12:43 Ответить
В будівлю ООН під час засідання
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10.02.2023 12:43 Ответить
Першими відписались під новиною кремлівські боти... Фу як не професійно... Без премії залишитись) І взагалі я б порекомендував працівникам ботоферм працювати тільки по передплаті)
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10.02.2023 12:31 Ответить
Ну і молодці. А то знову б та вундервафля впала десь в Румунії, а ті б сказали, що то українське ППО винне, а ніякої ракети русні і не було, Польща збрехати не дасть.
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10.02.2023 12:32 Ответить
На базе ВВС Румынии размещены отряд беспилотников и около 90 военных США
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10.02.2023 12:33 Ответить
правильно сказал. Румыния и Молдлва - не территория Украины. кацапоботы и зеботы вопят из-за тупых мозгов
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10.02.2023 12:40 Ответить
З території Румунії та Молдови,за фактом,було здійснено акт агресії проти України! Послів на "килим",нота,заява МЗС! А ,далі,хай Румунія й Молдова розбираються чия ракета й як атакувала Україну з їх територій,чому це стало можливим і як вони це пояснять! Цікаво було б послухати пояснення члена НАТО Румунії!
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10.02.2023 12:46 Ответить
дєрьмак не дозволив таки.
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10.02.2023 12:47 Ответить
Российская ракета залетела на терриорию НАТО и взорвалась (Польша).
Российские ракеты пролетелеи над территорией страны-члена НАТО (Румыния).
Вы здесь.
Российская ракета упала на военную базу НАТО и взоравалсь. Жертвы среди военных страны НАТО.
Российская ракета пролетела над Бундестагом (Германия).
Российская ракета взорвалась в Бундестаге во время заседания по поводу установления мирных отношений с россией. Массовая гибель параламентариев.
Ядерная российская ракета пролетела над Парижем.
Ядерная российская ракета упала на площадь в Милане.
Ядерная российская ракета взорвалась в Ницце. Средиземноморское побережье Франции заражено радиацией и непригодно для жизни.

А теперь вопрос. Когда НАТО поймет, что с бешеным психопатом переговоров не ведут? На каком пункте?
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10.02.2023 12:51 Ответить
За його словами, Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу. саме тому мабуть і по тій же причині ""Є влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.

Галущенко зазначив, що завдяки успішній роботі ППО ....
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10.02.2023 12:54 Ответить
галущенко - это мэм) не вспоминай этого вредителя
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10.02.2023 13:42 Ответить
Коли кацапи спробували провокувати Турцію, там збили рос літак одразу.
Більше кацапи до турків не лізуть.
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10.02.2023 12:56 Ответить
Українська ППО могла збити російські ракети над Молдовою і Румунією, та не надо сбивать путь летят на берлин париж будапешт .
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10.02.2023 13:15 Ответить
В Польше вы уже "сбили", так чуть виноваты не сделали Украину... Так что не надо, пусть летают где хотят. Главное в небе над Украиной сбивайте. А еще лучше в небе над РФ.
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10.02.2023 13:20 Ответить
НАТО ТУПО ЗЛИЛО Руминію! ЗРОЗУМІЛО? Питання, чи зрозуміли це румуни? Ракета випускається з акваторії Чорного моря -- її ВИДНО ВСІМ !, і летить в сторону Румунії -- НАТО І Румунія МОВЧИТЬ!, ЗАЛІТАЄ в ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР РУМУНІЇ І НАТО, а румуни і НАТО МОВЧАТЬ! НАПРОШУЄТЬСЯ ДУЖЕ ПРОСТИЙ ВИСНОВОК-- і НАТО і румуни були попереджені кацапами і тупо спостерігали, як кацапи ******** УКРАЇНУ! Тобто НАТО і кацапи ДОМОВИЛИСЯ!
ВДУМАЙТЕСЯ--НАТО і КАЦА ДОМОВИЛИСЯ!

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10.02.2023 14:22 Ответить
То что пролетело ракеты над Молдовой все в курсе
а откуда засланы и куда упали - один молчок!!!!
ракеты могли прийти только с Чёрного моря
тогда вопрос ?
почему не были сбиты на подлете на территории Украины???
ведь если выпущены с кораблей в Черном море их можно было запросто засечь пролетая несколько сот километров над украинскими территориями!!!
и далее
молчок - а куда упали они?????
или испарились в атмосферы!!
какая то комбинация как и в предыдущих случаях когда упали ракеты на севере Молдовы и никто толко не ответил откуда и куда и кто и почему??
так же с ракетой в Польше!!!
все темно
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10.02.2023 14:24 Ответить
Если летела на Румынией- румыны легко приземлили ракету!!
там ПВО в норме и работает четко и все под наблюдением!
в Девеселу стоят Пэтриоты которые без проблем уничтожит любую воздушную цель
какп то комбина темная происходит
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10.02.2023 14:26 Ответить
Що за маячня.Чого це раптом ракети над Румунією і Молдовою має збивати ППО ЗСУ.А їх ППО де?Наскільки розумію ППО Румунії не збиває ракети над Україною
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10.02.2023 15:00 Ответить
Да не надо ЗСУ сбиватьнад Молдовой или Румынией,надо сбивать над Украиной,до Молдовы или после.
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10.02.2023 22:03 Ответить
І де ноти нашого МЗС що нас обстрілюють з території Молдови та Румунії?
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10.02.2023 15:15 Ответить
Це забов'язання Румунії та Молдови, збивати кацапськи ракети у своєму просторі
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10.02.2023 15:17 Ответить
От дивлюся я на мапу і не можу зрозуміти - яким чином ті ракети долетіли до Молдови з Румунією?
В будь якому випадку вони повинні були пролетіти над теріторією України, бо про Польщу, Словаччину та Угорщину, в повідомленні, ні слова.

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10.02.2023 15:21 Ответить
Ага. Здається зрозумів... Зовсім вилетіло з голови, що з Чорного моря ще можна пуляти тими ракетами по західних областях України.
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10.02.2023 15:25 Ответить
Зачем на них тратится? Они обязаны сами позаботится о безопасности своих граждан.
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10.02.2023 15:39 Ответить
 
 