Украинская ПВО могла сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией, но не сделала это из-за угрозы населению, - Воздушные силы
Воздушные силы Украины могли сбить вражеские ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Румынии и Молдовы.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.
Игнат добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове.
Напомним, ранее стало известно, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы. Эту информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подтвердили и в министерстве обороны Молдовы.
Пожалуйста, подождите...
ракеты не пустили с плохой целью на те страны, так что ничего срашного.
А там посмотрели бы, что будет.. )
Российские ракеты пролетелеи над территорией страны-члена НАТО (Румыния).
Вы здесь.
Российская ракета упала на военную базу НАТО и взоравалсь. Жертвы среди военных страны НАТО.
Российская ракета пролетела над Бундестагом (Германия).
Российская ракета взорвалась в Бундестаге во время заседания по поводу установления мирных отношений с россией. Массовая гибель параламентариев.
Ядерная российская ракета пролетела над Парижем.
Ядерная российская ракета упала на площадь в Милане.
Ядерная российская ракета взорвалась в Ницце. Средиземноморское побережье Франции заражено радиацией и непригодно для жизни.
А теперь вопрос. Когда НАТО поймет, что с бешеным психопатом переговоров не ведут? На каком пункте?
Галущенко зазначив, що завдяки успішній роботі ППО ....
Більше кацапи до турків не лізуть.
ВДУМАЙТЕСЯ--НАТО і КАЦА ДОМОВИЛИСЯ!
а откуда засланы и куда упали - один молчок!!!!
ракеты могли прийти только с Чёрного моря
тогда вопрос ?
почему не были сбиты на подлете на территории Украины???
ведь если выпущены с кораблей в Черном море их можно было запросто засечь пролетая несколько сот километров над украинскими территориями!!!
и далее
молчок - а куда упали они?????
или испарились в атмосферы!!
какая то комбинация как и в предыдущих случаях когда упали ракеты на севере Молдовы и никто толко не ответил откуда и куда и кто и почему??
так же с ракетой в Польше!!!
все темно
там ПВО в норме и работает четко и все под наблюдением!
в Девеселу стоят Пэтриоты которые без проблем уничтожит любую воздушную цель
какп то комбина темная происходит
В будь якому випадку вони повинні були пролетіти над теріторією України, бо про Польщу, Словаччину та Угорщину, в повідомленні, ні слова.