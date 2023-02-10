РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5733 посетителя онлайн
Новости Война
10 636 18
визит (2986) Зеленский (19005) обстрел (25728) Матти Маасикас (98)

Пятничный обстрел со стороны РФ - реакция на поездку Зеленского в Европу, - Маасикас

маасікас

Массированный ракетный удар России по территории Украины утром 10 февраля похож на реакцию Кремля на успешный визит Зеленского в европейские столицы.

Об этом пишет в твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Массированные авиаудары по всей Украине с самого утра. Как будто реакция на очень успешные визиты Владимира Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его принимали как члена семьи. Как и в случае с предыдущими подобными ударами, нет никакого шанса сломить решимость украинцев", – написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские ракеты при обстреле пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Воздушные силы Украины могли бы сбить их, но не стали этого делать с учетом рисков для населения иностранных государств.

Читайте также: Первые ракеты уже над Украиной, россияне запустили уже вторую волну, - Ким
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Сколько можно уже придумывать этот бред. Все пытаются привязать агрессию кацапстана к каким-то событиям, логику найти... Зачем вы ищете логику в действиях маньяка? Ее нет! Не было бы одного события - было бы другое, а обстрел был бы по-любому!
показать весь комментарий
10.02.2023 12:38
+9
А до етого рашисты не обстреливали украинские города? Все стараются обяснить росийский фашизм какими то провокациями. Вместо того чтобы признать рашистов неадекватными фашистами нападающих без причины.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:44
+7
Пох на кацапську "реакцію" - яка реакція на " реакцію" - знов сльозно-сопливий відосік і "ракети вже закінчуються..." ?
З.І. Де ті підводні дрони, на які вся країна збирала і де ті бпла на 1000 км ...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все куйня. Може і приурочили, але наліт був немінучим. Строки ролі не грають. Далі буде.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:38 Ответить
Совпадение?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:59 Ответить
Болотним мавпам надзвичайно тяжко вивчити українську мову, в силу їх розумового обмеження.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:30 Ответить
Сколько можно уже придумывать этот бред. Все пытаются привязать агрессию кацапстана к каким-то событиям, логику найти... Зачем вы ищете логику в действиях маньяка? Ее нет! Не было бы одного события - было бы другое, а обстрел был бы по-любому!
показать весь комментарий
10.02.2023 12:38 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 12:41 Ответить
А до етого рашисты не обстреливали украинские города? Все стараются обяснить росийский фашизм какими то провокациями. Вместо того чтобы признать рашистов неадекватными фашистами нападающих без причины.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:44 Ответить
Пох на кацапську "реакцію" - яка реакція на " реакцію" - знов сльозно-сопливий відосік і "ракети вже закінчуються..." ?
З.І. Де ті підводні дрони, на які вся країна збирала і де ті бпла на 1000 км ...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:50 Ответить
Не доповіли тобі?
показать весь комментарий
10.02.2023 13:33 Ответить
гіпотетично все буде.., от тільки Коли і чи буде..
показать весь комментарий
10.02.2023 14:18 Ответить
Чушь повна.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:06 Ответить
А где обратная реакция Евросоюза . Что орки уже купили билет на олимпиаду ?
показать весь комментарий
10.02.2023 13:16 Ответить
Тобто він може якось підтвердити, що без візиту Вови обстрілів би не було? Рілі?
показать весь комментарий
10.02.2023 13:32 Ответить
Мислячі мешканці болотної імперії, яких меншість, не розуміють логіки і цілей "спецоперации", бо це звичайна помста недопалка за те, що його українці назвали пуйлом.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:36 Ответить
Є мета-знищення держави, якщо не вдалося захопити шляхом капітуляції..Навіщо дійсно з чимось пов'язувати??Обстріли і були, і є, і будуть, нажаль!До тих пір, пока світ не буде "дурняшку" корчити та затягувати..Нафту-газ-керогаз смокчать..разом із зерном..То якщо немає бажання допомогти в знищені ворога, про що мова взагалі..Набридли вже ці підтанцьовування та сцикотість..
показать весь комментарий
10.02.2023 13:46 Ответить
Херня яка. От сидять вони і чекають якогось приводу. А не дочекались би, то й сконали б від чекання.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:39 Ответить
 
 