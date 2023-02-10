Пятничный обстрел со стороны РФ - реакция на поездку Зеленского в Европу, - Маасикас

Массированный ракетный удар России по территории Украины утром 10 февраля похож на реакцию Кремля на успешный визит Зеленского в европейские столицы.

Об этом пишет в твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Массированные авиаудары по всей Украине с самого утра. Как будто реакция на очень успешные визиты Владимира Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его принимали как члена семьи. Как и в случае с предыдущими подобными ударами, нет никакого шанса сломить решимость украинцев", – написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские ракеты при обстреле пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Воздушные силы Украины могли бы сбить их, но не стали этого делать с учетом рисков для населения иностранных государств.

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