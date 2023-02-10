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Львовщина (2794) обстрел (25728) ракеты (3468) Козицкий (98)

Во Львовской области на дорогу упала российская ракета, трасса Киев-Чоп перекрыта, - ОВА

ракета

Во Львовской области возле населенного пункта Кизлов упала и не взорвалась вражеская ракета, перекрыли движение по автодороге Киев - Чоп.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что патрульные направляют автомобили, следующие из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, патрульные направляют через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Читайте также: Ракеты летят в направлении Львовщины, - ОВА
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Топ комментарии
+11
"Не зірвалася" село неасфальтоване
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10.02.2023 12:46
+9
Надо послать её назад. Пущай домой летит.
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10.02.2023 12:52
+6
она устала
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10.02.2023 12:55
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может они думают что на дороге стоят Грипены )
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10.02.2023 12:41 Ответить
она устала
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10.02.2023 12:55 Ответить
"Не зірвалася" село неасфальтоване
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10.02.2023 12:46 Ответить
та село якраз заасфальтоване )))

то дєрєвня
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10.02.2023 13:05 Ответить
Это видно та ,что через Молдову и Румынию пролетела спокойно. А чего не сбили? Хорошо,что хоть не рванула.
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10.02.2023 12:48 Ответить
Посмотрим когда проведут расследование, может как раз та что через Румынию и упала и была муляжом ,тупо без начинки боевой части ,ведь орки любят подобные провокации по отношению к НАТО ,по крайней мере с самолётами однажды над Турцией СУ-34 долетался
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10.02.2023 12:58 Ответить
Після цього я перший раз поїхав до Туреччини)))
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10.02.2023 17:27 Ответить
Так може саме й збили.
Ми ж не знємо, куди саме вона була спрямована.
Кацапи тупі, али зривать автобусну зупинку біля селища Кізлів навряд чи було в їхніх планах.
Не всі ракеті вибухають, навіть коли їх збивають.
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10.02.2023 13:06 Ответить
Old Soviet military maps from the 80s also possible
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10.02.2023 13:29 Ответить
Надо послать её назад. Пущай домой летит.
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10.02.2023 12:52 Ответить
Так, тільки для цього потрібен носій корабель або літак ТУ-95, в залежності від типу ракети, до речі у нас стояли на озброєнні, але їх успішно просрали при кучме , юле та пустовойтенко
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10.02.2023 13:06 Ответить
Можливе також використання повітряної кулі. Але це не точно 😆
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10.02.2023 13:16 Ответить
Что скажут юристы? Запуск ракеты в Москву с только визитками Яроша в боевой части является ли эскалацией? Являются ли в этом случаи москвичи со взорванными пуканами жертвами войны?
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10.02.2023 13:09 Ответить
Цікава дата виробництва. Якщо з нових, то це добрий знак.
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10.02.2023 13:13 Ответить
и новых и старых но не точных
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10.02.2023 16:07 Ответить
Может просто без боевой части? Иммитационная или какими они там ранее стреляли, для перегрузки ПВО.
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10.02.2023 13:22 Ответить
Якщо це та що над Румунією - то скоріш за все без бойової частини. Бо вони просто так на землю не падають, механізм самознищення мав спрацювати. Ну, або вона настільки погано зроблена, на колінах, що теж можливо...
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10.02.2023 13:36 Ответить
Просто по дороге молдавского вина подхватила... и устала.
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10.02.2023 15:28 Ответить
Солярка закінчилась
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10.02.2023 14:00 Ответить
Hmmm ... found it on cards.

Nothing there: Trafos, Bridges, Airport, Port, Train Station, etc.

But in the middle of main road traffic roads;
therefore probably a test for a nu-clear attack.
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10.02.2023 14:55 Ответить
Прилегла отдохнуть. Кажется блоков управления калибров в последнее время собирает из бытовой разсыпухи от Али. Вот они по дороге от ускорения и переохлаждения устаёт.
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10.02.2023 15:26 Ответить
По траэктории полета не долетела километров 35 до Добротворской ТЭС.
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10.02.2023 17:08 Ответить
це що ракети з аліекспрес? окупанти убиванти. нема пояснення. нема прощення. орда кончена. ідіоти
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13.03.2023 00:56 Ответить
 
 