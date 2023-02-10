РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5733 посетителя онлайн
Новости
8 053 66
концерт (393) митинг (2541) москва (3044) путин (30471) россия (92987)

В Москве запланировали митинг-концерт с участием Путина в канун годовщины вторжения

газманов,путін

В Кремле запланирован на 22 февраля митинг-концерт, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин.

Об этом со ссылкой на три источника сообщает российское издание РБК, передает Цензор.НЕТ.

Скорее всего, концерт состоится на стадионе в Лужниках.

В последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта через три недели после начала полномасштабной войны против Украины. Шоу было посвящено восьмилетию оккупации Крыма.

По словам одного из источников, митинг-концерт 22 февраля может рассматриваться как своеобразное "продолжение" послания Путина Федеральному собранию РФ, которое СМИ анонсировали на 21 февраля. Кремль пока эту дату не подтверждал.

Читайте также: Макрон хочет забрать у Путина главную французскую награду – орден Почетного легиона

Источник российского государственного агентства "РИА Новости" в парламенте России также сообщил, что на 22 февраля в Лужниках запланирован митинг-концерт на 200 тысяч человек с участием Путина.

Спикер российского президента Дмитрий Песков сказал РБК, что ему "пока нечего сказать" о мероприятии в Лужниках.

Один из собеседников РБК отметил, что в этом году послание Путина хотят провести максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Также читайте: Путин не проявляет интереса к дипломатии, несмотря на потрясающие потери армии РФ, - Блинкен

Напомним, 21 февраля исполнится год после того, как Путин объявил о признании "независимости" группировок "ДНР" и "ЛНР". На следующий день Госдума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о сотрудничестве с этими группировками. Также Совет федерации России дал разрешение президенту использовать российские вооруженные силы за рубежом.

24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина российские войска совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
может беспилотник туда поспать на концерт .
показать весь комментарий
10.02.2023 12:46
+22
Сподіваюсь,що ця війна-це останні стасункі між Україною та московіею.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:42
+18
Співати будуть?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь,що ця війна-це останні стасункі між Україною та московіею.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:42 Ответить
Пухой.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:44 Ответить
кабздона вже відкопали???? і задорнова???
показать весь комментарий
10.02.2023 12:45 Ответить
Співати будуть?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:45 Ответить
концерт..на ПОМИНКАХ это что то новенькое в ******** **********??!!!
показать весь комментарий
10.02.2023 13:23 Ответить
Ні, не це! Є дуже гарна пісня, яку вперше заспівали харківські ультрас в далекому 2014-му! Сподіваюся, пам'ятаєте?
Також, сподіваюся, що вона пролунає і на тому концерті!)))
показать весь комментарий
10.02.2023 16:38 Ответить
может беспилотник туда поспать на концерт .
показать весь комментарий
10.02.2023 12:46 Ответить
Может кто-то принесёт маленький и запустит лично в ***********, правда он сквозь пролетит.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:52 Ответить
Ага, "весільний" від Рєзнікова.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:52 Ответить
Так туди мають летіти зразу декілька: стрижі, ластівки, лелеки і горлиці. Лелеки височенько, а інші низенько, низенько, ніби до дощу.
показать весь комментарий
10.02.2023 19:37 Ответить
збіговисько брудних **********
показать весь комментарий
10.02.2023 12:46 Ответить
у ***** очередной день победы...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:46 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 12:47 Ответить
північно-корейські чемпіони світу з футболу

ну так що, "Пабєділі"?
всєх хохлов пАубівалі?
то заберайте манатки і дуйте з України
показать весь комментарий
10.02.2023 12:47 Ответить
Може який теракт станеться ненароком.....
показать весь комментарий
10.02.2023 12:48 Ответить
...і це буде приводом для ...
показать весь комментарий
10.02.2023 13:01 Ответить
а ппо в Нужниках вже встановили?... термопідгузки завезли?...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:48 Ответить
Квартал 24.02 22
показать весь комментарий
10.02.2023 12:48 Ответить
130 000 жмуров принесут на палках.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:49 Ответить
вже холодних, але ще тепленьких
показать весь комментарий
10.02.2023 12:50 Ответить
Максимум 10 тыс. Все остальные съедены раками, лисами, собаками, свиньями. Спалены в мобильных крематориях, прикопаны в ближайших канавах, и теперь по документам их никогда не существовало.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:54 Ответить
Нехай собаче лайно на палках носять. Воно від тих 10 тис нічим не відрізняється.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:24 Ответить
Они любят неизвестного солдата, которого сами и деидентифицировали. Это одна из целей спецаперации, наёмных убийц убрать, без суда и следствия и выплат , а то шуб и Калин не хватит на всех.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:24 Ответить
а може вдаримо??
що скаже рнбо??
показать весь комментарий
10.02.2023 12:50 Ответить
не заважайте, рнбо асвальт варить
показать весь комментарий
10.02.2023 12:58 Ответить
Ты фсбшный повокатор? Может это вы там надумали побольше народа собрать и организовать теракт о обвинить Украину, как например был взорван Крымский мост в самом низком пролете как для дальнейшего его ремонта, если бы Украинцы взрывали мост то в самом длинном и высоком пролете моста
показать весь комментарий
10.02.2023 16:54 Ответить
От туди б ракеткою дістали...
показать весь комментарий
10.02.2023 12:51 Ответить
цікаво хто там буде на сцені, *****-2 чи *****-4 ?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:51 Ответить
Той якого обісрала ворона.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:06 Ответить
х -22, х-59, х-101, х-555...
показать весь комментарий
10.02.2023 15:27 Ответить
а гойду будуть кричати?
показать весь комментарий
10.02.2023 12:51 Ответить
і молотами битись
показать весь комментарий
10.02.2023 12:57 Ответить
Интересно пульс померять у того двойника *********** на шабаше.
показать весь комментарий
10.02.2023 12:53 Ответить
а якого з ****** виставлять на концерт ? )) гіркін той казав, шо він зна як настоящого ***** отлічіть от поддєльних. настоящий був в церкві один, серед снайперів і охрани. ті які в толпу виходять - то все його аватари ))))
показать весь комментарий
10.02.2023 12:55 Ответить
Так)) Хто повірить, що маразматичний дід, який сциться від присутності будь-кого поруч ближче, ніж за кілька метрів, виходить на стадіон? Саме для таких заходів є двійники. Глубінний нарот все одно не розбере, пукін це чи двійник, накатить водяри і буде волать про вєлічіє.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:51 Ответить
Снайпери всіх держав об`єднуйтеся
показать весь комментарий
10.02.2023 13:02 Ответить
Чмобікожмурів на палках будуть тягать по макві?
показать весь комментарий
10.02.2023 13:04 Ответить
Господи! Та його туди не випустять! Бо немає його давно! В кращому випадку тіло лежить законсервоване десь у підземеллі - заморожене або залите хімікатами і чекає потрібного часу А в Кремлі "рулить" не він, а "колективний Путін" А те "тіло", яке показують усьому світу - лише двійник, "ретранслятор" того, що той "колективний Путін" вирішив "за кулісами" Тому випустять чергового загримованого "попку"
Прийде час - його оголосять "скоропостижно скончавшимся", звалять на нього усі гріхи і постараються "відпетлять" від особистої відповідальності за вчинене в період його "царствування"
показать весь комментарий
10.02.2023 13:08 Ответить
Я от подумав і жахнувся. Відомо, що на раZZії один із останніх трендів - уважно слухати всіляких шаманів, відьом та інших шептунів. А що, коли в рамках цього тренду фсб відшукало якісного некроманта? Тоді дохле ***** - не таке вже й дохле.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:52 Ответить
Хочеш сказать що на Путіні відпрацювали процес "оживлення мертвих"? Тоді нам треба не тільки убивать кацапів але й прибивать їх осиковим кілком до землі!
показать весь комментарий
10.02.2023 16:20 Ответить

Не думаю, що для ваньок із Зажопінсків хтось покличе того фахівця - то було б дуже жирно. Отже, непотрібною буде і така кількість осикових кілків. А от напівдохле ***** або такий же Жирік - то вже інша справа.
Та й, наскільки я пригадую, осиковими кілками вгамовують не звичайного собі живого мерця (наприклад, зомба), а вампіра чи перевертня. А ці персонажі куди більш серйозні.
Тішить одне: вся ця нечисть існує лише в легендах та кінематографі.
показать весь комментарий
10.02.2023 20:51 Ответить
То докфільм "Мумія повертається"
показать весь комментарий
10.02.2023 13:26 Ответить
Концерт в Какцаплянді - це смішно за визначенням ))) Гамназов? Дурепа з "надутою головою"? Хор ім. Дохлого Кобздона? Якесь ще лайно? Та навіть їхні відносно нормальні (Арбеніна, Шевчук, Земфіра, БГ, БІ-2, Чайф та інші) в цьому дебільному шапіто участі не візьмуть.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:29 Ответить
Гамназов
показать весь комментарий
10.02.2023 13:34 Ответить
а оті їхні відносно нормальні (Арбеніна, Шевчук, Земфіра, БГ, БІ-2, Чайф та інші), нехай їм буде гарний гроб.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:36 Ответить
Є чим похвалитись бункерному щуру перед тупою зомбованою біомасою ,втратили близько 140 тисяч своїх вояк ,половина всієї військової техніки втрачено ,росія перетворилась на ізгоя в світі ,то де ті успіхи ? а нові території завоювали хоч майже без людей,тобто логіка середньовічних варварів. Для прикладу територія ******** рф в 170 раз більші за територію південої Кореї ,а ВВП в корейців більший чим в ції великої імперії.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:33 Ответить
гойда2
показать весь комментарий
10.02.2023 13:37 Ответить
Генетические рабы все равно придут и будут радоваться своему концу.
показать весь комментарий
10.02.2023 13:41 Ответить
А можно тоже запланировать им туда салют хороший? Юбилей всё-таки...
показать весь комментарий
10.02.2023 13:45 Ответить
А что будет петь Путин? Лунную ночь?
показать весь комментарий
10.02.2023 14:15 Ответить
для максимального эффекта можно бы было разбросать с беспилотника на толпу жовто-блакытни листовки "путен-хйло"..
по-любому само хйло будет смотреть своё шоу по телевизору, а отдуваться будет самый ненужный двойник сцаря
показать весь комментарий
10.02.2023 14:33 Ответить
Да этого швондера на концерте не будет, только его прихвостни конченные.
показать весь комментарий
10.02.2023 14:59 Ответить
Треба відправити туда справжнього шахіда
показать весь комментарий
10.02.2023 15:05 Ответить
Генеральна репетиція напередодні виступу перед Кабзоном.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:29 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 15:29 Ответить
Продукт первинний та продукт вторинний. Геть як у В. Войновича у книзі "Москва 2042".
показать весь комментарий
10.02.2023 15:55 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 16:15 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 20:52 Ответить
Смотрел кацапские картинки из университетских чатов. Там за автозачет по какому-то предмету (который итак никому не нужен и всем итак поставят к сессии) студенты готовы пойти пару часов покричать за ***** в проруби. Кто-то 500 рублей, кому-то доп выходной день. Там по-настоящему кураторы групп (обычные, не фсбшные) просто просят и кацапские студенты готовы это делать. Кстати, все юридические вузы там тоже есть. И их студенты готовы идти на митинг. За меньше, чем 10 долларов, или 1 выходной дополнительный.

Все тоже самое, что было на селигере (кацапский пропагандистский форум студентов). Там ***** в проруби выступал по тексту, а студенты юрфака за примерно такие же бабки послушно следовали инструкции и аплодировали по методичке. Слушая откровенные высказывания, нарушающие закон. Это 15 лет назад было между прочим, пропаганды в Интернете тогда не было никакой, все русские делали это добровольно за такую денежную сумму.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:30 Ответить
За участі віртуально-бункерного пуйла.
показать весь комментарий
10.02.2023 15:38 Ответить
Ну хоча б повідомити про замінування.
показать весь комментарий
10.02.2023 16:04 Ответить
А як же)))
показать весь комментарий
10.02.2023 16:13 Ответить
А може хоча б парочку безпілотників з привітанням ***** послати,ну тих,що вже не так давно кацапські аєродроми привітали?
показать весь комментарий
10.02.2023 16:29 Ответить
с чучелом путина, я так понимаю.
показать весь комментарий
10.02.2023 17:08 Ответить
Самое время выяснить Буданову в каком месте и когда скучкуются орки для лицезрения и прослушки своего обожаемого фюрера..."Макеевка"требует продолжения банкета..
показать весь комментарий
10.02.2023 21:38 Ответить
І що воно там буде робити ? Співати танцювати чи може страшні казки розказувати.
показать весь комментарий
10.02.2023 21:47 Ответить
 
 