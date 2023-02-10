В Москве запланировали митинг-концерт с участием Путина в канун годовщины вторжения
В Кремле запланирован на 22 февраля митинг-концерт, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин.
Об этом со ссылкой на три источника сообщает российское издание РБК, передает Цензор.НЕТ.
Скорее всего, концерт состоится на стадионе в Лужниках.
В последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта через три недели после начала полномасштабной войны против Украины. Шоу было посвящено восьмилетию оккупации Крыма.
По словам одного из источников, митинг-концерт 22 февраля может рассматриваться как своеобразное "продолжение" послания Путина Федеральному собранию РФ, которое СМИ анонсировали на 21 февраля. Кремль пока эту дату не подтверждал.
Источник российского государственного агентства "РИА Новости" в парламенте России также сообщил, что на 22 февраля в Лужниках запланирован митинг-концерт на 200 тысяч человек с участием Путина.
Спикер российского президента Дмитрий Песков сказал РБК, что ему "пока нечего сказать" о мероприятии в Лужниках.
Один из собеседников РБК отметил, что в этом году послание Путина хотят провести максимально близко к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, 21 февраля исполнится год после того, как Путин объявил о признании "независимости" группировок "ДНР" и "ЛНР". На следующий день Госдума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о сотрудничестве с этими группировками. Также Совет федерации России дал разрешение президенту использовать российские вооруженные силы за рубежом.
24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина российские войска совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины.
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Також, сподіваюся, що вона пролунає і на тому концерті!)))
ну так що, "Пабєділі"?
всєх хохлов пАубівалі?
то заберайте манатки і дуйте з України
що скаже рнбо??
Прийде час - його оголосять "скоропостижно скончавшимся", звалять на нього усі гріхи і постараються "відпетлять" від особистої відповідальності за вчинене в період його "царствування"
Не думаю, що для ваньок із Зажопінсків хтось покличе того фахівця - то було б дуже жирно. Отже, непотрібною буде і така кількість осикових кілків. А от напівдохле ***** або такий же Жирік - то вже інша справа.
Та й, наскільки я пригадую, осиковими кілками вгамовують не звичайного собі живого мерця (наприклад, зомба), а вампіра чи перевертня. А ці персонажі куди більш серйозні.
Тішить одне: вся ця нечисть існує лише в легендах та кінематографі.
по-любому само хйло будет смотреть своё шоу по телевизору, а отдуваться будет самый ненужный двойник сцаря
Все тоже самое, что было на селигере (кацапский пропагандистский форум студентов). Там ***** в проруби выступал по тексту, а студенты юрфака за примерно такие же бабки послушно следовали инструкции и аплодировали по методичке. Слушая откровенные высказывания, нарушающие закон. Это 15 лет назад было между прочим, пропаганды в Интернете тогда не было никакой, все русские делали это добровольно за такую денежную сумму.