Есть попадание в объекты энергетики в шести областях, самая плохая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, - Галущенко
10 февраля российские захватчики совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаки на объекты энергетики Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.
"Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
Галущенко отметил, что благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения.
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- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!
В труху.
Раньше такого не видел, а тут минимум 1 турбина уничтожена, что с остальными непонятно..
СБУ та ДБР підрахує причини та наслідки дій чи бездіяльності Шмигаля!!