Есть попадание в объекты энергетики в шести областях, самая плохая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, - Галущенко

10 февраля российские захватчики совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаки на объекты энергетики Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Молдовы подтверждает нарушение воздушного пространства страны российской ракетой