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Новости Агрессия России против Украины
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ракеты (3468) энергетика (2466) атака (349) Галущенко (243) дроны (3552)

Есть попадание в объекты энергетики в шести областях, самая плохая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, - Галущенко

пожежа,енергетика

10 февраля российские захватчики совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаки на объекты энергетики Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны Молдовы подтверждает нарушение воздушного пространства страны российской ракетой
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Топ комментарии
+23
По Харькову и Запорожью 35 штук С-300 которые наше ПВО перехватить не может врубили, плюс еще утром добавили немного, поэтому и проблемы. И попали в Хмельницком это да. За сим все "успехи" от очередного массированного удара и закончились. Слава ЗСУ и отдельно - ПВО молодцы.
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10.02.2023 13:07
+17
У мене світло поки що є. Раби крутять генератор.
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10.02.2023 12:50
+13
Так ти кацапів наловив в рабство?...))...
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10.02.2023 12:54
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Правила форума Совет форумчан
У мене світло поки що є. Раби крутять генератор.
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10.02.2023 12:50 Ответить
Так ти кацапів наловив в рабство?...))...
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10.02.2023 12:54 Ответить
Кривавий Пастор підігнав свого часу.
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10.02.2023 13:08 Ответить
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11.02.2023 08:58 Ответить
- Послушайте! А какого хрена вы по тракторам бьёте в Украине, а не по боевой технике?
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!

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10.02.2023 14:07 Ответить
а в мене в 13.00 здохнуть..
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10.02.2023 12:54 Ответить
набирайте воду. у нас уже предупредили. Кроп.
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10.02.2023 13:05 Ответить
По Харькову и Запорожью 35 штук С-300 которые наше ПВО перехватить не может врубили, плюс еще утром добавили немного, поэтому и проблемы. И попали в Хмельницком это да. За сим все "успехи" от очередного массированного удара и закончились. Слава ЗСУ и отдельно - ПВО молодцы.
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10.02.2023 13:07 Ответить
Кривой Рог было несколько прилетов.
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10.02.2023 13:18 Ответить
Разрушен машинный зал ТЭС, есть даже фото с мета.
В труху.

Раньше такого не видел, а тут минимум 1 турбина уничтожена, что с остальными непонятно..
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10.02.2023 13:51 Ответить
В Бурштинську так само прилітало десь два обстріли тому, може ще й навіть з більшими пошкодженнями.
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10.02.2023 15:18 Ответить
Я якраз ішов у СІЛЬПУ коли бахнуло ще 3 рази десь позаду. Постояв трохи і продовжив іти в магазин. Наша СІЛЬПА у підвальному приміщенні як сховище.
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10.02.2023 13:13 Ответить
чого тебе у Сільпо носило о п'ятій ранку?! воно ж закрито.
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10.02.2023 13:37 Ответить
Це була ще одна серія вибухів десь в 9.30.
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10.02.2023 14:33 Ответить
В нас як тривога, всі супермаркети закриті. В магазинчиках тільки за кеш, бо оштрафують продавців на 8 500 грн.
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10.02.2023 14:08 Ответить
Шмигаль з «мудрими міністрами» проплямкав виконання положень ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", питання до нього, свідомо чи по команді з телефону…
СБУ та ДБР підрахує причини та наслідки дій чи бездіяльності Шмигаля!!
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10.02.2023 13:34 Ответить
галущенко шарит в энергетике, как четыреждыуклонившийся зеленгский со своими шпионами шарит в ВСУ
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10.02.2023 13:46 Ответить
Що це нон-стоп? Може це постійно, або цілодобово, або безперервно, або невпинно, безперестанку, невідривно? Невже українська мова така бідна що потрібно користуватися перекрученими з інших мов словами?
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11.02.2023 04:18 Ответить
Ось турбуюся я : як там - в Запорізький області батьки президента боневтіка.
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11.02.2023 08:44 Ответить
 
 