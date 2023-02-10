По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетели три самолета МиГ-31К (обновлено)

В Украине снова объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", с аэродрома Мачулищи взлетели три самолета МиГ-31К. Они являются носителями ракет "Кинжал".

Также в Беларуси взлетел российский ДРЛО А-50У.

В 14:25 "Беларускі Гаюн" сообщил, что все три МиГ-31К и ДРЛО А-50У ушли на посадку. Воздушная тревога была отменена.