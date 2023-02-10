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По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетели три самолета МиГ-31К (обновлено)

В Украине снова объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", с аэродрома Мачулищи взлетели три самолета МиГ-31К. Они являются носителями ракет "Кинжал".

Также в Беларуси взлетел российский ДРЛО А-50У.

В 14:25 "Беларускі Гаюн" сообщил, что все три МиГ-31К и ДРЛО А-50У ушли на посадку. Воздушная тревога была отменена.

По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетели три самолета МиГ-31К 01
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Топ комментарии
+14
Когда уже их начнут на прямо на аэродромах гасить и сколько можна на бульбофюрера оглядываться?
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10.02.2023 13:38
+10
Можно подумати бубочка вибиває. Зброю дають не конкретно Боневтіку Оманичу, а Україні
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10.02.2023 13:47
+7
пианинный выбиватель клавиш этот вова
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10.02.2023 13:50
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Вава шляється по європам і ***** біситься. Сидів би краще в своєму бункері.
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10.02.2023 13:38 Ответить
Будете самі зброю вибивати? Ну то привезіть якийсь танк. Може він і заспокоїться.
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10.02.2023 13:42 Ответить
Можно подумати бубочка вибиває. Зброю дають не конкретно Боневтіку Оманичу, а Україні
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10.02.2023 13:47 Ответить
Ты за шашлыки еще не ответил... Подумай, прежде чем кому то что то указывать...
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10.02.2023 13:55 Ответить
Правда очі випалює?
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10.02.2023 13:56 Ответить
Яка правда, що візити Зеленского це части роботи президента? І зброю дають Україні представником якого е президент.
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10.02.2023 14:01 Ответить
В уряді є ціле зовнішньополітичне відомство яке має назву МЗС воно може виконувати більшість доручень президента,що там такого кардинально переломного відбулося що вимагало присутність саме президента?
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10.02.2023 14:14 Ответить
Ну подумай сам.
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10.02.2023 14:21 Ответить
та легко: там щось ділили, комусь щось обіцяли, щось таке, що не відображено в протоколах. А якщо все робити офіційно - то дійсно ж МЗС має все вирішувати. а не офіс дурмака.
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10.02.2023 15:36 Ответить
Згоден. Але її треба вибивати. Чи ви новини не читаєте?
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10.02.2023 14:08 Ответить
пианинный выбиватель клавиш этот вова
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10.02.2023 13:50 Ответить
Когда уже их начнут на прямо на аэродромах гасить и сколько можна на бульбофюрера оглядываться?
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10.02.2023 13:38 Ответить
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10.02.2023 13:41 Ответить
"Добре",що вже повідомили куди влучили,тепер будуть добивати((
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10.02.2023 13:42 Ответить
і куди?

влучили?

а що саме добивати?

упс...
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10.02.2023 13:53 Ответить
Вам сказати?А може ви не на користь Україні цю інфу використаєте?
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10.02.2023 15:56 Ответить
К сожалению это будет бесконечно, даже если выйдем на границы 1991 года, пока у нас не будут ракеты +1000 км для адекватного ответа
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10.02.2023 14:09 Ответить
Та можна хоча б ті копійчані дрони робити вони і до москви пітера і ще далі можуть дістати а коштують дешевше західної зброї на порядок,чому цього не робиться,чому не знищувати інфраструктуру ворога?
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10.02.2023 14:19 Ответить
А коли будемо відповідати Зермаки зелені
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10.02.2023 14:18 Ответить
Мій найкращий день в житті буде коли нарешті Україна довбане по ********** та бульбафюреру
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10.02.2023 14:50 Ответить
Довго ще буульбуу терпіти? Їх пора *******!!!🤬
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10.02.2023 16:18 Ответить
 
 