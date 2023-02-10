По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу: В Беларуси взлетели три самолета МиГ-31К (обновлено)
В Украине снова объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", с аэродрома Мачулищи взлетели три самолета МиГ-31К. Они являются носителями ракет "Кинжал".
Также в Беларуси взлетел российский ДРЛО А-50У.
В 14:25 "Беларускі Гаюн" сообщил, что все три МиГ-31К и ДРЛО А-50У ушли на посадку. Воздушная тревога была отменена.
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а що саме добивати?
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