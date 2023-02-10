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Новости Агрессия России против Украины
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корабль (2012) ракеты (3468) Черное море (1433) Воздушные силы (1990) Игнат (575)

Россия ударила по Украине ракетами с кораблей в Черном море и стратегических бомбардировщиков Ту-95, - Воздушные силы

ракети

Для массированного ракетного обстрела Украины утром 10 февраля Россия привлекла три корабля в Черном море и стратегические бомбардировщики Ту-95.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Противник начал атаковать Шахедами, прощупывая слабые места ПВО. Кроме Шахедов, также было выпущено, по предварительной информации, 6 крылатых ракет Калибр, 5 из них были сбиты. Также сбито 5 из 7 Шахедов.

Далее начались атаки по всей Украине с самолетов стратегической авиации, с кораблей в Черном море. Были запущены крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Три корабля были привлечены: ракетный катер, фрегат и подводная лодка. Также привлекли 8 самолетов стратегической авиации Ту-95. Волгодонск и район Каспия - традиционные места запуска крылатых ракет", - рассказал Игнат.

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Топ комментарии
+12
Невже не можна якось ті кораблі дістати? Чи вони безкінечно будуть Україну бомбардувати?
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10.02.2023 13:56
+12
Без ответки это будет продолжаться бесконечно. Пожимание ручек за Западе не поможет против этих психопатов
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10.02.2023 14:02
+11
Будуть бомбардувати до тих пір поки їм не дадуть пи*зди. А коли це має статися, покищо невідомо.
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10.02.2023 14:01
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Невже не можна якось ті кораблі дістати? Чи вони безкінечно будуть Україну бомбардувати?
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10.02.2023 13:56 Ответить
Будуть бомбардувати до тих пір поки їм не дадуть пи*зди. А коли це має статися, покищо невідомо.
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10.02.2023 14:01 Ответить
Пишу вже втретє: від підконтрольної Україні території до нинішньої бази флоту кацапії в Чорному морі - новоросійська - 400 км, а до Керчі (в т.ч. мосту) - 300 км. Якби у нас були ракети (програму виготовлення яких зелені знищили), то проблема була б вирішена. А асфальт туди не долітає.
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10.02.2023 15:20 Ответить
Можемо! Кацапський крейсер дістали.
А зараз не чіпаємо тому що це частина ''зернового коридору''. Зернотрейдери наживаються, а Україна втрачає інфраструктуру.
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10.02.2023 14:09 Ответить
"зернотрейдери" - вивозять зерно, куплене у десятка тисяч агропідприємств, які платять податки і запралати сотням тисяч українців. Якщо б не вивозили - агропідприємства це зерно, скоріш за все, просто спалили, бо за зберігання - треба платити гроші, які беруться тільки від продажу зерна.

Тож ви написали відверту маніпулятивну дурню.
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10.02.2023 14:42 Ответить
не пести кацапская морда
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10.02.2023 15:59 Ответить
********
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10.02.2023 13:58 Ответить
кто ? огласите весь список пжлстя

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10.02.2023 14:12 Ответить
Чий Крим?
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10.02.2023 14:19 Ответить
Без ответки это будет продолжаться бесконечно. Пожимание ручек за Западе не поможет против этих психопатов
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10.02.2023 14:02 Ответить
The Show Must Go On
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10.02.2023 14:13 Ответить
Чий Крим?
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10.02.2023 14:20 Ответить
Український чи в тебе є сумніви ?
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10.02.2023 15:03 Ответить
Є деякі сумніви, що ти не рашистський ІПСОшник.
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10.02.2023 16:07 Ответить
если бы не мои 8 химиотерапий и 3 операции , я бы был уже на фронте , если не в курсе вспомни ВИКТОРА ПОГОДИНА , человека с которым мы плотно сотрудничали, и передавали на фронт множество плюшек для военных , а чем ты Уважаемый ,, патриот ,, отличился ? кроме таких дешовок ?
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10.02.2023 17:18 Ответить
путлер капут и тогда шоу маст гоу он
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10.02.2023 16:00 Ответить
Кучмо знищив 23 ту95, всі ту22, всі ракети для цих літаків. Коли ця гнида буде сидіти
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10.02.2023 14:35 Ответить
Так ано в манаке и сидит.
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10.02.2023 15:51 Ответить
а где ты был когда кучма передвал тушки? почему тогда молчал?
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10.02.2023 16:01 Ответить
Пора уже очистить Черное море от рашистского металлолома.
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10.02.2023 15:07 Ответить
Безнаказанность поощряет вседозволенность.
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10.02.2023 15:19 Ответить
почему безнаказанность? ЗСУ сегодня очень даже наказали кацапье под Угледаром - разгромив всю атакующую колону
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10.02.2023 16:03 Ответить
Территориальные воды 23 км... От Новороссийска до Херсона по прямой 450 км...Ширина Черного моря 560... НО они ж не от турецких берегов стреляют! ...Кто мне объяснит почему украинские ракеты не могут достать эти сраные корабли?
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10.02.2023 16:37 Ответить
 
 