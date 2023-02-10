Над Криворожским районом силы ПВО сбили 4 ракеты, из них 3 - в черте города
В Криворожском районе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, в том числе 3 - в черте города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"В периметре Криворожского района сбиты 4 вражеские ракеты, в том числе 3 в черте города. Есть падение фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали.
Другие ракеты от города отвернули", - говорится в сообщении.
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