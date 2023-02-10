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Вилкул Александр (473) Днепропетровщина (3507) Кривой Рог (1301) ПВО (2483) ракеты (3468)

Над Криворожским районом силы ПВО сбили 4 ракеты, из них 3 - в черте города

ппо

В Криворожском районе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, в том числе 3 - в черте города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В периметре Криворожского района сбиты 4 вражеские ракеты, в том числе 3 в черте города. Есть падение фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали.

Другие ракеты от города отвернули", - говорится в сообщении.

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і де ж цей поц данілов-дебілов?? чого у відповідь не накрити мацкву??
тому він кіздабол і зелене трепло
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10.02.2023 14:01 Ответить
А в ТЕС, що тоді прилетіло? Відвернули вони, клоуни.
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10.02.2023 15:22 Ответить
трепло, пойди покажи как надо сбивать ракеты!
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10.02.2023 16:48 Ответить
 
 