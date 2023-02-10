Силы ПВО уничтожили 61 ракету оккупантов, всего россияне запустили 71, - Воздушные силы
Силы противовоздушной обороны уничтожили 61 вражескую цель российских оккупантов во время массированного ракетного обстрела.
Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
"10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.
С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
По состоянию на 11:30 противник осуществил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (в т.ч. ночные пуски)", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее.
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Станом на 9 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. Носіїв крилатих ракет "Калібр" знову немає.
Про це свідчать дані https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid024AZzxqGopLvnBXC1BjtULPo8nRx11UN18CZr2x1sTWyjEJGR2jeLnn3TtYW2cmVzl ВМС ЗСУ , інформує .
Станом на 09.02.2023:
в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети; Джерело:
Они работают без радара, так как у них другой тип наведения.
Отстрелялись - уехали.
Там другие ракеты, не такие как Воздух - Воздух.
У них и масса до 6 тонн!
дайошЬ по кожному трансформатору по ракеті с300!!! вперед, мосКАЛі! не змогли на полі бою, то хоча би проти трансформаторів і електричних стовпів зможете.... частково.
а потім і ваші трансформатори утилізують разом з вашою п е д е р а ц і є ю!