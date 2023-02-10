Силы ПВО уничтожили 61 ракету оккупантов, всего россияне запустили 71, - Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили 61 вражескую цель российских оккупантов во время массированного ракетного обстрела.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.

С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

Читайте также: По всей Украине снова объявлена воздушная тревога: В Беларуси взлетели три самолета МиГ-31К

По состоянию на 11:30 противник осуществил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (в т.ч. ночные пуски)", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее.