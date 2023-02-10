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Силы ПВО уничтожили 61 ракету оккупантов, всего россияне запустили 71, - Воздушные силы

зсу,мобільні,ппо,групи

Силы противовоздушной обороны уничтожили 61 вражескую цель российских оккупантов во время массированного ракетного обстрела.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.

С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

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По состоянию на 11:30 противник осуществил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (в т.ч. ночные пуски)", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее.

Силы ПВО уничтожили 61 ракету оккупантов, всего россияне запустили 71, - Воздушные силы 01
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Топ комментарии
+38
Молодцы!!! Даешь 100% сбитых пирад-ракет)
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10.02.2023 14:07
+29
вже про це говорили неодноразово - вони виготовляють нові, санкції цьому не дуже заважають...
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10.02.2023 14:13
+28
Ефективність майже 86 відсотків.
Непагано так!
Молодці наші захисники!
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10.02.2023 14:13
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Мова йде тільки (!) про крилаті ракети. Інші ракети наприклад с-300,х-22 наші командири чомусь не рахують(!) . Звідси і високі показники ефетивності нашої ПВО. Коротше кажучи, повідомлення нашого повітряних сил - це типова ІПСО.
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10.02.2023 16:47 Ответить
Росія тримає у Чорному морі 1 корабель, ракетоносіїв немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА


https://images.cnscdn.com/images/f/6/9/9/f699b8a5a773dfad58230a756a291a34/original.jpg

Станом на 9 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. Носіїв крилатих ракет "Калібр" знову немає.

Про це свідчать дані https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid024AZzxqGopLvnBXC1BjtULPo8nRx11UN18CZr2x1sTWyjEJGR2jeLnn3TtYW2cmVzl ВМС ЗСУ , інформує .

Станом на 09.02.2023:
в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети; Джерело:
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10.02.2023 16:56 Ответить
почему это говно с300/400 не хламируем на местах, вот в чём вопрос
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10.02.2023 17:26 Ответить
Как минимум нужно визуальное обнаружение.
Они работают без радара, так как у них другой тип наведения.
Отстрелялись - уехали.

Там другие ракеты, не такие как Воздух - Воздух.
У них и масса до 6 тонн!
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10.02.2023 17:57 Ответить
А по Запорожью штук 30 С 300 прилетело ночью и нихрена не сбили, как обычно. Вроде ответку сделали, а толку? Скоро снова прилетят.
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10.02.2023 23:27 Ответить
интересная арифметика у Минобороны - отчитываются что практически все сбили, НО, как "прилетало" по Харькову, Запорожью, Днепру, и другим городам, кроме Киева разумеется, так и продолжает прилетать в полном объеме. так что же вы там сбиваете, а? или вы считаете только те ракеты которые летят в сторону столицы?
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10.02.2023 23:35 Ответить
оце я розумію "наступ"!!!

дайошЬ по кожному трансформатору по ракеті с300!!! вперед, мосКАЛі! не змогли на полі бою, то хоча би проти трансформаторів і електричних стовпів зможете.... частково.

а потім і ваші трансформатори утилізують разом з вашою п е д е р а ц і є ю!
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11.02.2023 08:59 Ответить
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