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Новости Война
15 022 139
Зеленский (19005) Молдова (1831) обстрел (25728) Румыния (1041)

Сегодняшний обстрел, во время которого ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, является вызовом НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызов НАТО.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает, и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности, террор, который можно и нужно остановить, мир должен остановить.

Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - отметил глава государства.

Президент заявил, что во время сегодняшнего обстрела были попадания и жертвы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.

В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

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Топ комментарии
+30
Кращою відповідю НАТО буде надання Україні літаків F-16, танків 500шт., потужних ракет на 300км, протикарабельних ракет на 1000км.
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10.02.2023 14:38
+27
Якби Зєля був не такий тупий і не їхав в Оман і не поставив зрадників на ключові пости в державі, то зараз би не їздив як порноактриса, випрошуючи з усіх сторін, і не мав скільки критики і насмішок. А якщо він думав, що рулити державою так легко як і велосипедом, то нехай тепер їздить і сам виправляє свої косяки.
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10.02.2023 14:55
+21
Не понимаю это сцикливости, ведь никто же не говорит начинать войну с парашкой, которой они так бояться. Достаточно сказать, что будем сбивать любую ракету на подлете, тоесть над западной Украиной, и все.
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10.02.2023 14:36
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А як і де його можна знайти?
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10.02.2023 19:20 Ответить
Як казав мій покійний Батько,,у каждого из нас свой Чернобыль,кто то его преодолевает с честью,а кто то нет...
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10.02.2023 15:08 Ответить
Й.б вашу мати, що з безпекою в Світі? Всі сили пішли на вигадування гендерів, чи як? На життєзабезпечення нічого не залишилося?
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10.02.2023 15:10 Ответить
нє в тєму, але...
навіть дитячи фільми наразі засрані темою "статевої толерантності".
Це я так про тридварасів.
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10.02.2023 15:12 Ответить
Докатились до того что уже ни какие статьи НАТО не работают, а в Конгрессе США пропутинские деятели ведут себя абсолютно открыто.
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10.02.2023 15:17 Ответить
кто докатился? что ты бот сделал чтобы этого не случилось?
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10.02.2023 16:25 Ответить
Скажу ещё больше. Зажрались.
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10.02.2023 17:25 Ответить
3 марта исполнится 9 лет,когда начался штурм маленького городка Авдеевка,в 13 км от Донецка..это мавзолейная Помойка Путлера крутая,или армия созданная Порошенко летом 2014 года круче?
Можете не отвечать...бо помру от Вяличия СкреПОНОСной Смехдяржавы из дяревни Простоквашино...👹👺🦍 вставшей с КАЛен...Бурлаки с Волги... покупайте пакеты чёрные...
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10.02.2023 15:22 Ответить
Не зарекайтесь, штурмовать всегда сложно, темболее на прямой, как плато местности. Молитесь лучше на то, что бы парням из ВСУ не пришлось так же штурмовать подобную локацию.
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10.02.2023 18:10 Ответить
Зєльцу так і свербить , щоб за нього хтось Україну почав захищати! Але тут хуцпа не прокатує , поки що!
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10.02.2023 15:28 Ответить
а он и не защищает он со своей шоблой хотел сдать половину Украины..
если бы не США Британия и ЕС была бы большая беда для украинцев
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10.02.2023 15:42 Ответить
так хто ж сперечається! але , зєльц нєугомонний! все сере і сере на нату і єс!
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10.02.2023 20:30 Ответить
І всім нормальним Українцям "кортить". А в країн НАТО є , поки що , можливість придавити руську гидоту на території України . І руйнувань в Європі не буде , і ресурси заощадять . Але , на превеликий жаль , бояться і тягнуть . Хто хоче заперечити , пригадате , хто вірив , що ***** почне вторгнення своєї орди 24.02.2022 і що вони будуть творити . Коли я щось казав , мені відповідали : "не мели дурниць!".
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11.02.2023 08:33 Ответить
https://youtu.be/OosidOcDFWQ ...

Разгром рюSSkoго нацизма под Угледаром...
Иван Яковина сообщает...
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10.02.2023 15:44 Ответить
Стара пісня для лохів "НАТА сцикливе треба домовлятись з ******" а зелені ублютки розкручують.
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10.02.2023 15:47 Ответить
вова, навіть не сподівайся...
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10.02.2023 16:00 Ответить
УКРАЇНО ЗАКРИЙ НЕБО НАД НАТО!
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10.02.2023 16:02 Ответить
Просмотрел полностью видео под Угледаром...рюSSкие..вам только в школе БЕСЛАНа воевать надо ... может и научитесь уму разуму..

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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10.02.2023 16:03 Ответить
Тоді це виходить, шо НАТА надає свій повітряний простір для обстрілу української території !?. Мдаааа...
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10.02.2023 16:08 Ответить
НАТО разрывает вам кацапским ботам пердаки постоянно
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10.02.2023 16:29 Ответить
Побачимо, але це коли з Середземного моря пуляти по нас будуть рашистські корита.
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10.02.2023 16:32 Ответить
https://youtu.be/_ZwGuGtk_Uo ..

Ещё одно видео из под Угледара...
СЛАВА ЗСУ Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
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10.02.2023 16:13 Ответить
Понятно , что НАТО обсралось дважды!!..И в Польше, и в Румынии!! Понятно и то,что они трусливы и не будут воевать с Путиным !!Тогда какого хрена не даёте нам столько оружия сколько надо . что бы Украина добила этого гадёныша Путина и его стервятников!!
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10.02.2023 17:28 Ответить
тому що його немае стільки скільки потрібно для перемоги... крім того Німеччинаа то...дам.... то не дам......як та проститутка малолітня.... Уже і Макрон виляє.... та й інші краіни....А ми запросили Нідерландів....НАДАТИ НАМ Ф 16..... у них самих їх 5 штук є..... ми би ще у ВАТИКАНА запросили ЛІТАКІВ Ф 16.....
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10.02.2023 19:28 Ответить
Так, дійсно, це виклик глибоко стурбованому збіговиську політиканів, на яке перетворився потужний колись блок NATO, від згадки якого у комуняцьких виродків з сирисира, починалась нервова гикавка.
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10.02.2023 19:02 Ответить
Відео на 1хв. Читає з екрану. Тобто йому підготували, а він зачитав. Не тезово, а реально читає текст, видно по очах як бігають по строчках. Кого ж ви обрали, "вкраїнчики", ми ж цього вову ще сотні років будемо згадувати, і нам будуть його згадувати, коли масштаби крадіжок витягнуть на загал...
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10.02.2023 19:10 Ответить
Що вас дивує, всі телезвернення презиків нині так пишуться 😳
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10.02.2023 19:31 Ответить
Мене в цій країні вже нічого не дивує. Мені просто сумно що українці обрали собі людину, не спроможну на запам'ятовування 2-3 речень.
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10.02.2023 22:58 Ответить
Так. І ЗЕка теж обрали...Тілівізар їхнє всьо....
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11.02.2023 01:53 Ответить
НАТО мае зброю але перелякано до всрачки.
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10.02.2023 19:28 Ответить
цікаво, чи вони памперси змінили?
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10.02.2023 19:39 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155930/
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10.02.2023 20:16 Ответить
когда разведка НАТО предупреждала о нападении россии, то зеленые гыгыкали и говорили о нагнетании паники и, мол, у нас своя разведка есть, теперь эта "разведка" говорит о том, что у них есть более точные данные чем у разведки НАТО? прошу прощения, чем наши выявили о пролете ракеты над территорией Румынии? постом повитряного спостереження?
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10.02.2023 23:19 Ответить
Головне завдання Залужного з командою берегти Захисників України, щоб комбриги-комбати дружили з головою при виконанні поставлених завдань, 7 разів відміряли, забезпечили, узгодили, і тільки потім несли відповідальність нарівні із Захисниками в окопі !!!
Імітація СЗЧ для покарання Захисника, це недостойна справа!!
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE_oWi84v9AhVZQ_EDHVyHB64QFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fpravo-ua.com%2Fcrime%2Fsamovilne-zalyshennya-vijskovoyi-chastyny-v-umovah-*********-stanu%2F&usg=AOvVaw1phSlU1Sjcca8j9Uj-ftmx
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10.02.2023 23:32 Ответить
То, что является вызовом НАТО должны заявлять официальные лица НАТО... Атне побирушки НАТО... А то у нас один уборщик мнит себя президентом УКраины, а президент УКраины в спикеры НАТО норовит пристроиться .... Зеля! Кому вызов янелохи пересирающие пространство Конституции ?
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11.02.2023 00:10 Ответить
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11.02.2023 09:02 Ответить
Шануймося українці!
В Зеленського " Говолокруженіє ат успєхав"???????
Почав гавкати на НАТУ?
Догавкається,що нам танки почнуть давати не в штуках а в кілограмах!!!
Зі сторони Румунії,до нас залетіла ракета?Посла -"на кавьйор"!!!!!!!!!
Столтенбергу -"на від",Байдену-привіт,"женє-цвети,дєтям-мороженку".
І вся преса мала вибухнути заголовками:"Румунія атакувала Україну крилатими ракетами","Підлий удар в спину".і т.д.
Було б цікаво послухати їхні виправдання.
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11.02.2023 09:23 Ответить
Які ви наївні.. Зеленський намагається відкрити нам очі...А ми, замість того щоб згуртуватися і шукати вихід із складного становища, продовжуємо обливати один одного брудом. Подивився би я на Вас, та на ваші дії, будь Ви на його місці...
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11.02.2023 13:05 Ответить
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