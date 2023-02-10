Сегодняшний обстрел, во время которого ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, является вызовом НАТО, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызов НАТО.
Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает, и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности, террор, который можно и нужно остановить, мир должен остановить.
Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - отметил глава государства.
Президент заявил, что во время сегодняшнего обстрела были попадания и жертвы.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.
В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.
В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.
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навіть дитячи фільми наразі засрані темою "статевої толерантності".
Це я так про тридварасів.
ботсделал чтобы этого не случилось?
Можете не отвечать...бо помру от Вяличия СкреПОНОСной Смехдяржавы из дяревни Простоквашино...👹👺🦍 вставшей с КАЛен...Бурлаки с Волги... покупайте пакеты чёрные...
если бы не США Британия и ЕС была бы большая беда для украинцев
Разгром рюSSkoго нацизма под Угледаром...
Иван Яковина сообщает...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
Ещё одно видео из под Угледара...
СЛАВА ЗСУ Слава генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇
Імітація СЗЧ для покарання Захисника, це недостойна справа!!
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE_oWi84v9AhVZQ_EDHVyHB64QFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fpravo-ua.com%2Fcrime%2Fsamovilne-zalyshennya-vijskovoyi-chastyny-v-umovah-*********-stanu%2F&usg=AOvVaw1phSlU1Sjcca8j9Uj-ftmx
В Зеленського " Говолокруженіє ат успєхав"???????
Почав гавкати на НАТУ?
Догавкається,що нам танки почнуть давати не в штуках а в кілограмах!!!
Зі сторони Румунії,до нас залетіла ракета?Посла -"на кавьйор"!!!!!!!!!
Столтенбергу -"на від",Байдену-привіт,"женє-цвети,дєтям-мороженку".
І вся преса мала вибухнути заголовками:"Румунія атакувала Україну крилатими ракетами","Підлий удар в спину".і т.д.
Було б цікаво послухати їхні виправдання.