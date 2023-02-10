В оккупированном Севастополе была слышна стрельба из артиллерии и стрелкового оружия

Утром 10 февраля в центральной части оккупированного Севастополя были слышны звуки, похожие на артиллерийские выстрелы.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

По словам корреспондента, звуки были похожи на пушечные выстрелы во время боевой подготовки российских артиллеристов.

Также корреспондент сообщил, что через несколько часов, около 13:55 в центральной части Севастополя было четко слышна стрельба очередями из стрелкового автоматического оружия, которая длилась несколько минут.

Кроме того, по словам корреспондента, в небе над Севастополем сегодня постоянно летают военные самолеты, судя по звукам – истребители или штурмовики.

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Объяснений оккупационных "властей" относительно происходящего нет.

Накануне, в четверг, 9 февраля у Севастополя также была слышна стрельба из артиллерийских орудий. Тогда глава оккупационной "администрации" Севастополя Михаил Развозжаев объяснил эти звуки боевой подготовкой российских войск.

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