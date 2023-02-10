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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26001) оккупация (9973) город Севастополь (1669) стрельба (3213)

В оккупированном Севастополе была слышна стрельба из артиллерии и стрелкового оружия

крим,окупація

Утром 10 февраля в центральной части оккупированного Севастополя были слышны звуки, похожие на артиллерийские выстрелы.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

По словам корреспондента, звуки были похожи на пушечные выстрелы во время боевой подготовки российских артиллеристов.

Также корреспондент сообщил, что через несколько часов, около 13:55 в центральной части Севастополя было четко слышна стрельба очередями из стрелкового автоматического оружия, которая длилась несколько минут.

Кроме того, по словам корреспондента, в небе над Севастополем сегодня постоянно летают военные самолеты, судя по звукам – истребители или штурмовики.

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Объяснений оккупационных "властей" относительно происходящего нет.

Накануне, в четверг, 9 февраля у Севастополя также была слышна стрельба из артиллерийских орудий. Тогда глава оккупационной "администрации" Севастополя Михаил Развозжаев объяснил эти звуки боевой подготовкой российских войск.

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10.02.2023 14:40 Ответить
Тренуються збивати ту-22 замість F-16.
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10.02.2023 14:43 Ответить
https://tass.ru/politika/17019785?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Захарова назвала закрытой для РФ тему возможности заключения мирного договора с Японией

"В эту ночь решили самураи,
Перейти границу у реки..."

Японія виробляє гарні катани, а Міцубіші компані ще й дещо інше
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10.02.2023 15:01 Ответить
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10.02.2023 15:02 Ответить
Та каждый день по ним надо запускать пару самолетиков по 500 баксов просто для выбивания БК и ресурса пушек или даже ракет. Самолетики типа VTOL, с обычными электромоторами от дронов, 4 вверх и 1 горизонтальный (как у мопеда сзади) или же с сервой для поворота винтов в горизонтальное положение после взлета с рук без катапульты, оба примерно одинаково стоят и характеристики схожие. На 150-170км дальности со слабым ветром без полезной нагрузки примерно столько и выйдет самолет по деньгам.

Аналогично душить Белгород, картофанов и Румынию на вшивость проверить, а то у них ПВО сонное какое-то.
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10.02.2023 15:06 Ответить
То они так своих чмобиков пристреливали - ну чтоб не боялись звуков !
Я так свою овчарку дрессировал - холостыми .....
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10.02.2023 15:12 Ответить
 
 