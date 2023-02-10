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13 боевиков "ЛНР", прикрывавших побег российских оккупантов из Харьковщины, приговорены к 13 годам заключения, - СБУ

суд

13 жителей Луганской области добровольно согласились сотрудничать с российскими войсками еще до полномасштабного вторжения. Мужчины начали служить в так называемой "народной милиции ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"По данным следствия, приспешниками агрессора оказались жители Луганщины, добровольно вступившие в ряды подконтрольной захватчикам "народной милиции ЛНР" накануне полномасштабного вторжения."

Таким образом, они "откликнулись" на призывы террориста Пасечника о проведении так называемой "общей мобилизации" на временно захваченной территории региона. Среди них – четверо бывших заключенных, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения "мобилизованные" вошли в состав оккупационных группирований Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте. Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали бегство российских войск из Харьковщины.

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Злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал преступников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 13 лет тюрьмы.

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Не проще было бы их расстрелять?!!!
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10.02.2023 16:26 Ответить
Мы не добряки, под шконкой пусть посидят 13 лет.
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10.02.2023 16:29 Ответить
Плюсую . Как обменный фонд они бесполезны . Содержать этот биомусор за счет налогоплательщиков 13 лет, не самое лучшее решение.
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10.02.2023 16:32 Ответить
За коноплі дають більше
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10.02.2023 16:27 Ответить
хай їх залучають до розмінування. Прикривали ж шлях відступу, значить повинні знати, що та де. А те, що вони з однієї буцегарні (4 завербованих в донбаснянську армію - колишні в'язні) до іншої потраплять, то взагалі для них не покарання.
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10.02.2023 16:29 Ответить
Тут главное не сколько дали, а кого пахана назначат им в кураторы !
Если "повезёт" то годика через 2-3 сами наложат на себя руки, но сначала помучаются.....
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10.02.2023 16:35 Ответить
И эту мразь кормить13 лет? Разобрать на органы, а за вырученные деньга купить пару мавиков!
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10.02.2023 17:29 Ответить
А нікого тут не обурює що терористам, колабораціоністам, вбивцям дали всього по 13 років? Це що за термін такий?
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10.02.2023 17:31 Ответить
Бажаю їм щоб їх всі 13 років петушарили на зоні, по іншому до них не дійде що Україну треба шанувати.
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10.02.2023 19:16 Ответить
 
 