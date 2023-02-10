Собеседование на добродетель должен пройти 21 кандидат на должность директора НАБУ, - конкурсная комиссия
В рамках конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро собеседование на добродетель пройдут все допущенные кандидаты, сейчас это 21 человек.
Об этом сообщила комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока конкурс на занятие должности директора НАБУ находится на финальном этапе – этапе собеседований. Это предусматривает сбор и анализ информации о добродетели кандидатов, собеседование о добродетели и собеседование о профессиональной компетентности. Все допущенные кандидаты пройдут собеседование на добродетель. Сейчас это 21 кандидат", - говорится в сообщении.
График собеседований на добродетель комиссия планирует утвердить на следующем заседании в понедельник, 13 февраля.
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Якось пропустила новину.
Верховний суд України остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+", відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів. Відповідна ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17 січня 2023 року, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає.
Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод та Запорізький завод феросплавів.
Ці заводи намагалися скасувати рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, яким суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+", а також відмовив двом заводам в статусі потерпілих від дії формули.
І знову цікаво, де поділися всі ті правдолюби, які мені особисто цим злочинним Роттердамом виїли шматок мозоку? Чому про це не сказали по 1+1? Мосійчуууук, агов, ти де вся?
Б.ядськи ці питання...(с)
Неважно, как проголосуют
Главное - как посчитают
А счетоводы там знатные
Себе - скумбрию по 8
А народу яйца по 17
Пора президента выдвигать на Нобелевку
По математике