Собеседование на добродетель должен пройти 21 кандидат на должность директора НАБУ, - конкурсная комиссия

В рамках конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро собеседование на добродетель пройдут все допущенные кандидаты, сейчас это 21 человек.

Об этом сообщила комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока конкурс на занятие должности директора НАБУ находится на финальном этапе – этапе собеседований. Это предусматривает сбор и анализ информации о добродетели кандидатов, собеседование о добродетели и собеседование о профессиональной компетентности. Все допущенные кандидаты пройдут собеседование на добродетель. Сейчас это 21 кандидат", - говорится в сообщении.

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График собеседований на добродетель комиссия планирует утвердить на следующем заседании в понедельник, 13 февраля.