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Премьер Чехии Фиала о членстве Украины в ЕС: "В наших интересах помочь Киеву пройти этот путь"

петр,зеленський,фіала

В ходе встречи в Брюсселе глава чешского правительства Петр Фиала заверил Президента Владимира Зеленского в продлении военной помощи Украине.

Фиала подчеркнул, что Чешская Республика готова и дальше оказывать Украине помощь в военной отрасли, а также поставлять источники электроэнергии и помогать в восстановлении энергетической инфраструктуры, которую систематически уничтожает Россия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Другими пунктами переговоров стали, отметил Фиала, послевоенное обновление Украины и поддержка вступления страны в Европейский Союз.

"Двери в Евросоюз открыты, и Украина предпринимает в этом направлении энергичные шаги", – подчеркнул Фиала. Он высоко оценил прогресс в изменении законодательства, которое Киев совершил несмотря на войну. "В наших интересах помочь Украине пройти этот путь", – добавил премьер Чехии. , в то же время указав, что для вступления в ЕС существуют четкие правила, выполнение которых требует определенного времени.

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"Чтобы государство вообще могло функционировать, чтобы у него были шансы выжить, необходима систематическая финансовая поддержка", - отметил Фиала, добавив, что ЕС принял решение о выделении Украине регулярных субсидий, в том числе благодаря Чехии, которая в то время председательствовала в Совете ЕС.

Премьер-министр Чехии сообщил, что на встрече в Брюсселе Владимир Зеленский описал европейским лидерам положение на фронте. Украинская сторона передала каждой из стран-партнеров список вооружений, сообщил агентству ČTK источник из числа дипломатов. По его словам, Чехия может предоставить примерно половину из перечисленного в списке оружия.
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А я думаю это не совсем так...точнее не для всех в ЕС...держателям офшоров это не выгодно....Украина для них дойная корова, где есть наместники-надсмотрщики, которые доят население всеми способами и хранят свои богатства в офшорах...Чем странам-офшорам плохо? А зачем им этот геморой, терять такую дойную корову и еще хлопоты нас в порядок приводить?
Вот моя версия....
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10.02.2023 17:08 Ответить
Ну тобі там в Африці видніше. Однак яке відношення Чехія має до офшорів мені не зрозуміло
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10.02.2023 21:54 Ответить
Навіщо це бла-бла-бла ? Що в Чехії вони не бачать з ким особисто вони мають справу ?
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10.02.2023 17:52 Ответить
 
 