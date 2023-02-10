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Новости Война
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оккупация (9973) Запорожская область (2824) ЧВК Вагнер (1326) Федоров Иван (459)

На оккупированной части Запорожской области увеличивается количество "вагнеровцев". Живут, как бездомные, в морских контейнерах, - Федоров

вагнерівці

На оккупированной территории Запорожской области становится больше бойцов российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"В своей пропаганде они говорили о занятии новых населенных пунктов, но это выдумки. Мы видим, что количество рашистов увеличивается. На этой неделе наши жители говорили, что видели новых вагнеровцев в Васильевке, они заехали в Михайловку, и в поселок Мирное (7 км до Мелитополя) очередная партия вагнеровцев заехала. Живут они как бездомные - в морских контейнерах", - отметил глава города.

Их количество действительно увеличивается на временно оккупированной части Запорожской области, добавил он.

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Топ комментарии
+11
для таких уродів контейнер- це вілла в Каннах
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10.02.2023 16:56
+5
дуже зручно, закрив на замок, і не зібуться.
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10.02.2023 17:06
+2
Контейнер удобен тем, что это пакостное дерьмо не разлетается по всей округе и не засирает нашу природу.
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10.02.2023 17:06
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для таких уродів контейнер- це вілла в Каннах
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10.02.2023 16:56 Ответить
дуже зручно, закрив на замок, і не зібуться.
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10.02.2023 17:06 Ответить
Їх, мабуть, ще й вкладають штабелями, щоб побільше влізло.
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10.02.2023 17:22 Ответить
Хаймарс любит концентрацию мобиков..... а с контейнирами удобно даже загружать не нужно....
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10.02.2023 16:59 Ответить
Контейнер удобен тем, что это пакостное дерьмо не разлетается по всей округе и не засирает нашу природу.
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10.02.2023 17:06 Ответить
То тимчасові пересувні камери для зеків срюскіх від ***** та герасімова в Україні, щоб не потікали!!
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10.02.2023 17:02 Ответить
от новина...може пожаліти безхатьків?
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10.02.2023 17:08 Ответить
Федоров хоче, щоб вони вилізли з контейнерів і відбирали житло у мирних, бо йому нема про що розповідати.
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10.02.2023 22:01 Ответить
спасибо фёдорофу за то что сдал город без сопротивления не подготовив к обороне,не организовав самооборону
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10.02.2023 17:16 Ответить
За це й був нагороджений та обласканий.
А у вкопаному контейнері,утепленому пінопластом довелося жити взимку.
Нари,буржуйка.
Відмінний варіант.
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10.02.2023 20:51 Ответить
Every soldier outside his base barracks is
homeless.

There are different levels of homelessness,
sometimes visible at the hair, clothing and cleanliness.

Containers will be the future,
thus, no-one confiscates empty houses,
and steals.

Tank, 3-4 (x2) crews, 3 (x2) Unimog
with crane and 20-foot container.

The shift crews will give support as
infantry with anti -tank, -air weapon
and heavy machine gun.
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10.02.2023 17:17 Ответить
Це ти про що ?
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10.02.2023 17:46 Ответить
Каждый солдат за пределами казармы своей базы
бездомный.

Существуют разные уровни бездомности,
иногда видимые по прическе, одежде и чистоте.

За контейнерами будущее,
поэтому пустующие дома никто не конфискует,
а ворует.

Танк, 3-4 (х2) экипажа, 3 (х2) Унимога
с краном и 20-футовым контейнером.

Сменные бригады будут оказывать поддержку в виде
пехоты с противотанковым оружием, авиационным оружием
и крупнокалиберным пулеметом.

Зонтик, это не я такая умная, это Гуглик-переводчик так переводит. Выводишь значёк на панель управления и тыцяешь пальчиком, если надо, вот.
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10.02.2023 18:14 Ответить
 
 