На оккупированной части Запорожской области увеличивается количество "вагнеровцев". Живут, как бездомные, в морских контейнерах, - Федоров
На оккупированной территории Запорожской области становится больше бойцов российской частной военной компании "Вагнер".
Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"В своей пропаганде они говорили о занятии новых населенных пунктов, но это выдумки. Мы видим, что количество рашистов увеличивается. На этой неделе наши жители говорили, что видели новых вагнеровцев в Васильевке, они заехали в Михайловку, и в поселок Мирное (7 км до Мелитополя) очередная партия вагнеровцев заехала. Живут они как бездомные - в морских контейнерах", - отметил глава города.
Их количество действительно увеличивается на временно оккупированной части Запорожской области, добавил он.
Топ комментарии
+11 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий10.02.2023 16:56
+5 Alex Dev 0616d21e
показать весь комментарий10.02.2023 17:06
+2 Артур Голубенко
показать весь комментарий10.02.2023 17:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А у вкопаному контейнері,утепленому пінопластом довелося жити взимку.
Нари,буржуйка.
Відмінний варіант.
homeless.
There are different levels of homelessness,
sometimes visible at the hair, clothing and cleanliness.
Containers will be the future,
thus, no-one confiscates empty houses,
and steals.
Tank, 3-4 (x2) crews, 3 (x2) Unimog
with crane and 20-foot container.
The shift crews will give support as
infantry with anti -tank, -air weapon
and heavy machine gun.
бездомный.
Существуют разные уровни бездомности,
иногда видимые по прическе, одежде и чистоте.
За контейнерами будущее,
поэтому пустующие дома никто не конфискует,
а ворует.
Танк, 3-4 (х2) экипажа, 3 (х2) Унимога
с краном и 20-футовым контейнером.
Сменные бригады будут оказывать поддержку в виде
пехоты с противотанковым оружием, авиационным оружием
и крупнокалиберным пулеметом.
Зонтик, это не я такая умная, это Гуглик-переводчик так переводит. Выводишь значёк на панель управления и тыцяешь пальчиком, если надо, вот.