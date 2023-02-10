Россия обречена, у Украины будет еще больше оружия и поддержки, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет получать от союзников еще больше поддержки и оружия.

Об этом он сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы сегодня снова обстреляли украинские города. Но им нас не сломать. Россия обречена. Будет еще больше переговоров, больше оружия, больше поддержки, больше результатов", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что за 48 часов Зеленский и его команда посетили Великобританию, Францию, Бельгию и Польшу.

"Президент провел переговоры со всеми лидерами стран ЕС (!), имел аудиенции с двумя монархами, посетил наших военных на тренировке. Проверьте меня, но подозреваю, что в книгу рекордов мировой дипломатии это событие войдет как наиболее насыщенное дипломатическое турне главы государства, совершенное только за 48 часов", - добавил глава МИД.

"Во-первых, свобода будет вооружена самым современным оружием. Во-вторых, Россия заплатит полную цену за свои преступления. Трибунал, репарации, привлечение преступников к ответственности. В третьих, Украина укрепляет Европу и защищает ее с оружием в руках. А потому займет свое место среди европейских народов свободы - не только де-факто, но и де-юре", - подытожил Кулеба.

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