Россия обречена, у Украины будет еще больше оружия и поддержки, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет получать от союзников еще больше поддержки и оружия.
Об этом он сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Российские террористы сегодня снова обстреляли украинские города. Но им нас не сломать. Россия обречена. Будет еще больше переговоров, больше оружия, больше поддержки, больше результатов", - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что за 48 часов Зеленский и его команда посетили Великобританию, Францию, Бельгию и Польшу.
"Президент провел переговоры со всеми лидерами стран ЕС (!), имел аудиенции с двумя монархами, посетил наших военных на тренировке. Проверьте меня, но подозреваю, что в книгу рекордов мировой дипломатии это событие войдет как наиболее насыщенное дипломатическое турне главы государства, совершенное только за 48 часов", - добавил глава МИД.
"Во-первых, свобода будет вооружена самым современным оружием. Во-вторых, Россия заплатит полную цену за свои преступления. Трибунал, репарации, привлечение преступников к ответственности. В третьих, Украина укрепляет Европу и защищает ее с оружием в руках. А потому займет свое место среди европейских народов свободы - не только де-факто, но и де-юре", - подытожил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Всі гроші, які можна було б списати з російських рахунків за межами рф , вже давно списано.
Але не факт, що всі їх передадуть Україні враховуючи корумпованість нинішньої влади та схильність її до "дерибаніа".
Даватимуть невеликими порціями (траншами) на відновлення та підтримку економіки, щоб не завалилась остаточно.
Можливо, ці кошти спрямують на побудову нових збройних заводів для України
кулеба, ти коли вже серйозними справами за фахом займешся?
Также, глава украинского МИД отметил, что власть не планирует проводить эвакуацию крупных городов.
"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов", - сказал Кулеба.
То який план а чи план б спрацював у нього в Маріуполі??
І чи були хоч якісь висновки із цього? Смішне питання..
Війна.
Кулєба! Навіть мілйон луків з мільярдом стріл до кожного не ефективні проти автомата чи кулемета.
А так, як працює дєрьмаковська шобла, то і луки зі стрілами скоро будуть під питанням...
Согласно документу, из замороженных 258 миллиардов долларов известно местонахождение не более 36,4 миллиардов.
В Евросоюзе не знают, где российские арестованные активы, а на Банковой уже их потенциально "освоили". Да и многие наши граждане так же эти деньги уже видели в фонде по восстановлению Украины. И это прекрасно иллюстрирует поговорку, что шкуру неубитого медведя делить не стоит. Но такие мелочи мало интересуют тех, кто живёт информацией из телемарафона. Я уже сотни раз объяснял, что получение этих денег без согласия РФ - это долгий и непростой процесс, который требует выписанной правовой конструкции. Но конструкции нет. А теперь к этому добавилась и необходимость поиска этих активов. Надо быть реалистами. Во всем.https://t.me/BerezaJuice/27597
«Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», - додав пан данілов.
Про це він розповів у інтерв'ю азербайджанському виданню "Report". Цей войовничий популіст хоча б одну політичну мапу України бачив, починаючи з 1928-го року та раннішні? А Кубань буде самотужки визволяти? Популізм не гірше за бабинйулін...