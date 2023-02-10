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Новости Война
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Кулеба Дмитрий (2880)

Россия обречена, у Украины будет еще больше оружия и поддержки, - Кулеба

дмитро,кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет получать от союзников еще больше поддержки и оружия.

Об этом он сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы сегодня снова обстреляли украинские города. Но им нас не сломать. Россия обречена. Будет еще больше переговоров, больше оружия, больше поддержки, больше результатов", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что за 48 часов Зеленский и его команда посетили Великобританию, Францию, Бельгию и Польшу.

"Президент провел переговоры со всеми лидерами стран ЕС (!), имел аудиенции с двумя монархами, посетил наших военных на тренировке. Проверьте меня, но подозреваю, что в книгу рекордов мировой дипломатии это событие войдет как наиболее насыщенное дипломатическое турне главы государства, совершенное только за 48 часов", - добавил глава МИД.

"Во-первых, свобода будет вооружена самым современным оружием. Во-вторых, Россия заплатит полную цену за свои преступления. Трибунал, репарации, привлечение преступников к ответственности. В третьих, Украина укрепляет Европу и защищает ее с оружием в руках. А потому займет свое место среди европейских народов свободы - не только де-факто, но и де-юре", - подытожил Кулеба.

Также читайте: Кулеба о визитах Зеленского: "Мы привезем все, что нужно для победы"
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Топ комментарии
+8
Кулеба, лично ты обещаешь?
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10.02.2023 17:08
+7
Як ти ***** заїбав патякати...
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10.02.2023 17:10
+7
ЗАЄ.....али вже Лозунгами говорити. .більше зброї...перемога завтра...свобода озброєна..завтра в Европі...і т.д.
Війна.
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10.02.2023 17:13
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Кулеба, лично ты обещаешь?
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10.02.2023 17:08 Ответить
Зуб дає
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10.02.2023 17:36 Ответить
Такими обещаниями, скоро может потребоваться вставная челюсть....
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10.02.2023 17:41 Ответить
Дети кацапских ********* родителей, могли оплачивать ипотеку за свой дом, но будут всю жизнь оплачивать за наш.
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10.02.2023 17:08 Ответить
Репарації це наратив Зелі та Єрмака, щоб сховати свої проросійські зусилля. Для цього нічого не було ними зроблено !
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10.02.2023 17:38 Ответить
Репарации это кацапская неизбежность. Каким образом вы сюда этих ребят приписали я так и не понял. Репарации свинособаки будут платить при любом президенте.
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10.02.2023 17:40 Ответить
Добровільно виплачувати - як ви собі це уявляєте?
Всі гроші, які можна було б списати з російських рахунків за межами рф , вже давно списано.
Але не факт, що всі їх передадуть Україні враховуючи корумпованість нинішньої влади та схильність її до "дерибаніа".
Даватимуть невеликими порціями (траншами) на відновлення та підтримку економіки, щоб не завалилась остаточно.
Можливо, ці кошти спрямують на побудову нових збройних заводів для України
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10.02.2023 18:06 Ответить
Як ти ***** заїбав патякати...
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10.02.2023 17:10 Ответить
При цій зеленій владі одні арєстовічі-пиз.дуни.
кулеба, ти коли вже серйозними справами за фахом займешся?
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10.02.2023 17:34 Ответить
У нас два плана. План "А": воспользоваться всеми дипломатическими способами, чтобы остановить эскалацию. План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждом селе. Бороться до нашей победы", - сказал Кулеба.

Также, глава украинского МИД отметил, что власть не планирует проводить эвакуацию крупных городов.

"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов", - сказал Кулеба.

То який план а чи план б спрацював у нього в Маріуполі??
І чи були хоч якісь висновки із цього? Смішне питання..
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10.02.2023 17:13 Ответить
ЗАЄ.....али вже Лозунгами говорити. .більше зброї...перемога завтра...свобода озброєна..завтра в Европі...і т.д.
Війна.
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10.02.2023 17:13 Ответить
Для чого це ляпати,приречена не приречена.Та робіть свою справу тихо і ефективно,поле бою покаже приречена чи ні,а не ваші заявочки в теплих кабінетах!!!Дістали ті анонси.Тільки би по пиз...ти!!Будуть леопарди їхати донецьком,от тоді я скажу все кабзда оркам,а так на ліво на право шось розказувати і красти в армії в тилу то до приреченості ще огого..
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10.02.2023 17:19 Ответить
Багато зброї?
Кулєба! Навіть мілйон луків з мільярдом стріл до кожного не ефективні проти автомата чи кулемета.
А так, як працює дєрьмаковська шобла, то і луки зі стрілами скоро будуть під питанням...
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10.02.2023 17:28 Ответить
Так ! Якщо Зеля звільнить Єрмака і Резнікова !
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10.02.2023 17:33 Ответить
В Евросоюзе не знают, где находятся почти 90% замороженных активов Центробанка РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад юридической службы ЕС.

Согласно документу, из замороженных 258 миллиардов долларов известно местонахождение не более 36,4 миллиардов.

В Евросоюзе не знают, где российские арестованные активы, а на Банковой уже их потенциально "освоили". Да и многие наши граждане так же эти деньги уже видели в фонде по восстановлению Украины. И это прекрасно иллюстрирует поговорку, что шкуру неубитого медведя делить не стоит. Но такие мелочи мало интересуют тех, кто живёт информацией из телемарафона. Я уже сотни раз объяснял, что получение этих денег без согласия РФ - это долгий и непростой процесс, который требует выписанной правовой конструкции. Но конструкции нет. А теперь к этому добавилась и необходимость поиска этих активов. Надо быть реалистами. Во всем.https://t.me/BerezaJuice/27597
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10.02.2023 17:34 Ответить
Хотите быть реалистами, тогда давайте опишу как устроен этот мир. Война закончится победой Украины. Станет вопрос возврата парашинских поставок углеводородов в Европу и западного бизнеса в кацапстан. Рашинские ОПГ на коленях будут об этом умолять нужных людей. Где-то в тихом месте соберутся взрослые дяди, которые объяснят представителям свинособак, что условный Бош, потерял за время войны столько-то лярдов недополученной прибыли, а условные европейские энергитические компании столько-то за переплату на топливе. Украинские репарации там будет хвостиком, не самым значимым, но необходимым для картинки условием. Никто из парашинских олигархов не побежит снимать свои денежки с офшоров, поднимут местным рабам акцизы, сборы, налоги и т.д., нарисуют скидку в 60% на углеводороды на ближайшие 15 лет и оплатят все необходимое за счет своего населения.
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10.02.2023 17:49 Ответить
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10.02.2023 17:44 Ответить
Ще про зелених пиз.дунів.
«Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», - додав пан данілов.
Про це він розповів у інтерв'ю азербайджанському виданню "Report". Цей войовничий популіст хоча б одну політичну мапу України бачив, починаючи з 1928-го року та раннішні? А Кубань буде самотужки визволяти? Популізм не гірше за бабинйулін...
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10.02.2023 17:49 Ответить
Ага ,щась
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10.02.2023 18:00 Ответить
Артур Голубенко , ну вы сказочник , Андерсен ,случайно не ваш родственник по маминой линии . Сразу , видно мысль гения .
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10.02.2023 18:03 Ответить
 
 