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Об отправке Украине систем ПВО SAMP-T будет объявлено в ближайшие дни, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони подтвердили передачу Украины систем противовоздушной обороны SAMP-T вместе с Францией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Однозначно да, мы уже некоторое время участвуем в совместной работе с Парижем в очень важном для Украины вопросе. Я думаю, что мы продвигаемся быстро и в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно", - сказала премьер Италии.
Относительно отправки самолетов в Киев, Мелони отметила, что Италия "готова выполнять свою роль на 360 градусов". При этом она не захотела давать дополнительные комментарии.
Мэлони совершенно не согласна с тем, что военная помощь от партнеров ведет к эскалации войны России против Украины.
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+5 Olga A 6130c05e
показать весь комментарий10.02.2023 17:42
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показать весь комментарий10.02.2023 17:09
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бу-га-га
Франція каже що дасть Украінї свої винищувачі Міраж 2000...💪✊
Она демонстрирует реальный класс.
Дякуємо, пані Прем'єр-міністр!