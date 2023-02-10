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Италия (1585) ПВО (2483) Франция (3348) Джорджа Мелони (78)

Об отправке Украине систем ПВО SAMP-T будет объявлено в ближайшие дни, - Мелони

мелоні

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони подтвердили передачу Украины систем противовоздушной обороны SAMP-T вместе с Францией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Однозначно да, мы уже некоторое время участвуем в совместной работе с Парижем в очень важном для Украины вопросе. Я думаю, что мы продвигаемся быстро и в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно", - сказала премьер Италии.

Относительно отправки самолетов в Киев, Мелони отметила, что Италия "готова выполнять свою роль на 360 градусов". При этом она не захотела давать дополнительные комментарии.

Мэлони совершенно не согласна с тем, что военная помощь от партнеров ведет к эскалации войны России против Украины.

Также читайте: Украинская ПВО могла сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией, но не сделала это из-за угрозы населению, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+5
Мелони - умничка!!
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10.02.2023 17:42
+3
Пані Мелоні, щиро дякуємо за допомогу.
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10.02.2023 17:36
+2
Чверть німців покинули б ФРН у разі війни з РФ, боротися за батьківщину готові 11%, - опитування

бу-га-га
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10.02.2023 17:09
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Правила форума Совет форумчан
Чверть німців покинули б ФРН у разі війни з РФ, боротися за батьківщину готові 11%, - опитування

бу-га-га
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10.02.2023 17:09 Ответить
мабуть ці 11 прихильники AFD
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10.02.2023 17:23 Ответить
11% от общей численности жителей - это половина людей мобресурса. В разных странах, в зависимости от средней продолжительности жизни ( СПЖ ), мобресурс составляет от 20 до 25 прцентов общего населения. В Германии высокая СПЖ, ну и много эмигрантов, для которых Германия - кормушка, а не родина.
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10.02.2023 17:27 Ответить
ти розумними словами не прикривай цю німчуру - нехай готуються до октоберфеста в норільску
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10.02.2023 17:29 Ответить
Больше не буду, от те хрест.
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10.02.2023 17:52 Ответить
Кагда нібудь точна шо нібудь якось... але ми всі!!! Ібо, ібо....
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10.02.2023 17:12 Ответить
Давайте, дуже чекаємо!
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10.02.2023 17:13 Ответить
https://youtu.be/Pz9YDxMU6Ko ...

Франція каже що дасть Украінї свої винищувачі Міраж 2000...💪✊
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10.02.2023 17:25 Ответить
Макрон за повышение конфронтации?
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10.02.2023 17:33 Ответить
это же ютуб сенатор...
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10.02.2023 18:27 Ответить
Пані Мелоні, щиро дякуємо за допомогу.
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10.02.2023 17:36 Ответить
Мелони - умничка!!
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10.02.2023 17:42 Ответить
Молодец, что не пошла в шоубизнес.
Она демонстрирует реальный класс.
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10.02.2023 19:05 Ответить
Дякуємо, Італіє!
Дякуємо, пані Прем'єр-міністр!
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10.02.2023 19:06 Ответить
Обещать не значит жениться
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10.02.2023 19:08 Ответить
 
 