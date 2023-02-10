Если спортсменов из РФ допустят к Олимпийским играм, только вопрос времени, когда Россия заставит их подыграть пропаганде войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в обращении к участникам саммита министров спорта государств-партнеров.

"Только что произошел очередной ракетный обстрел нашей страны. Такое сегодня у нас утро. Минимум 65 ракет. Все – против гражданской инфраструктуры. Это после ночи с воздушной тревогой: перед этим ракетным ударом был нанесен удар убийственными управляемыми дронами и ракетами. Мишенью для них были электростанции и трансформаторы.То есть основа нормальной жизни людей.Энергетика.

Если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная сборная взяла бы первое место. И не важно, был бы у этой сборной ее официальный флаг – государственный триколор. Российские террористы используют разную символику.

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Российские военные заставляли украинцев на оккупированной территории нашего государства носить белоснежную повязку. Вроде бы, чтобы их не убили. Но их пытали и убивали даже с этими повязками. Россия использует определенные буквы латиницы на флагах разных цветов, и все они символизируют геноцидную идеологию рашизма, каким бы ни был конкретный цвет.

Бывает, что российские оккупанты уничтожают нормальную жизнь вообще без какой-либо символики – именно так началась российская агрессия. Наш полуостров Крым был оккупирован русскими солдатами без какой-либо символики. Поэтому я хочу спросить вас: если представители государства-террориста появятся на международных спортивных соревнованиях или Олимпийских играх, разве будет иметь значение, что они там без своей национальной символики? Само присутствие представителей государства-террориста – это манифестация насилия и беззакония", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, известно о том, что многие российские спортсмены имеют военное или иное специальное звание.

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"Если, не дай Бог, олимпийские принципы будут разрушены и российских спортсменов допустят к каким-либо соревнованиям или Олимпийским играм, только вопрос времени, когда государство-террорист заставит их подыграть пропаганде войны. ...

Каждый из нас знает, что такое олимпийские принципы. Террор и олимпизм – это две противоположности. Их нельзя совмещать. Может быть, кто-то хочет "шредеризации" спорта и присутствия государства-террориста в том или ином виде на спортивных площадках мира. Возможно, кто-то хочет пренебречь олимпийским духом, чтобы, манипулируя буквой олимпийских принципов, помочь России.

Но мы с вами должны защищать жизнь. Мы с вами должны защищать наши ценности. Мы с вами должны останавливать агрессию и бороться против тех, кто выбирает для себя путь террора. Мы с вами должны защищать олимпийское движение. Я верю, что защитим! Украина начала марафон честности, и я призываю вас присоединяться. Пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях. И это не перекроешь какой-нибудь ложной нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь страна, которая все запятнает кровью, даже белый флаг. Это нужно признать. И это следует признать, в частности, на уровне Международного олимпийского комитета", - добавил президент.

Напомним, Украина выступила против решения МОК и пригрозила бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже.

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