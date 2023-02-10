В боях за Украину в Донецкой области погиб журналист "Юридической газеты" Алексей Борис
9 февраля в боях в Донецкой области погиб военный 58-й бригады, журналист "Юридической газеты" Алексей Борис.
Об этом сообщается на сайте "Юридической газеты", передает Цензор.НЕТ.
"Защищая Украину с первого дня полномасштабного вторжения России, погиб наш друг, воин 58-й бригады и журналист "Юридической Газеты" Алексей Борис", - говорится в сообщении.
Алексей Борис работал в "Юридической газете" с весны 2021 года. Он защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения России. Алексея призвали в 58-ю мотопехотную бригаду. Первый месяц служил в разведывательной роте, затем в противотанковом артиллерийском дивизионе, был корректировщиком, проводил аэроразведку. Позже был назначен командиром взвода противотанковой артиллерийской батареи. Находился на передовых линиях обороны Донецкой области.
Ему было 27 лет.
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Если у вас есть знакомые из незвучных профессий, которые погибли, то Вы можете написать в редакцию ЦН, и не вижу причин, почему бы редакторам не одобрить уникальный контент, вместо того, чтобы работать агрегатором новостей.
@P.S. я не работаю в ЦН
Світла Пам'ять Герою Нашоі краіни та щирі співчуття близьким та рідним Олексія !!
Командувачам треба уважно дивитися за поведінкою САМЕ комбригів та їх відношенню до Захисників України, це не сірники в коробці!!!
Дух жуковщини та безкарності, по відношенню до Захисників на передовій, не вимагає великого розуму, а воювати бійцю місяць з ногою в гіпсі на передку ….
Видно, посада комбрига передбачає не тільки генеральські пагони, а і відповідальність за життя Українців!!!
Малярша гарно про медичне забезпечення бійців на камеру теревенить, от тільки на передку …..
Задорожному в очі про це комбриги у присутності командувачів оперативних командувань НЕСКАЖУТЬ!! Не «барське» діло бійців берегти…
Ситуація має місце і потребує реагування, бо Резнікову…, це дуже далеко і не на часі в Урядовому кварталі!!🇺🇦‼️❤️🤬😡🤯🤔⚔️💯🪖🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦‼️❤️🤯🤯🤬
Condolences.
I guess, diaries from the frontlines,
or a collection of these,
would be interesting to read for
generations to come.