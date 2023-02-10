В боях за Украину в Донецкой области погиб журналист "Юридической газеты" Алексей Борис

9 февраля в боях в Донецкой области погиб военный 58-й бригады, журналист "Юридической газеты" Алексей Борис.

Об этом сообщается на сайте "Юридической газеты", передает Цензор.НЕТ.

"Защищая Украину с первого дня полномасштабного вторжения России, погиб наш друг, воин 58-й бригады и журналист "Юридической Газеты" Алексей Борис", - говорится в сообщении.

Алексей Борис работал в "Юридической газете" с весны 2021 года. Он защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения России. Алексея призвали в 58-ю мотопехотную бригаду. Первый месяц служил в разведывательной роте, затем в противотанковом артиллерийском дивизионе, был корректировщиком, проводил аэроразведку. Позже был назначен командиром взвода противотанковой артиллерийской батареи. Находился на передовых линиях обороны Донецкой области.

Ему было 27 лет.

Также читайте: На Донетчине погиб 32-летний воин, учитель из Одесщины Игорь Бончев