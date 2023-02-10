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В боях за Украину в Донецкой области погиб журналист "Юридической газеты" Алексей Борис

журналіст

9 февраля в боях в Донецкой области погиб военный 58-й бригады, журналист "Юридической газеты" Алексей Борис.

Об этом сообщается на сайте "Юридической газеты", передает Цензор.НЕТ.

"Защищая Украину с первого дня полномасштабного вторжения России, погиб наш друг, воин 58-й бригады и журналист "Юридической Газеты" Алексей Борис", - говорится в сообщении.

Алексей Борис работал в "Юридической газете" с весны 2021 года. Он защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения России. Алексея призвали в 58-ю мотопехотную бригаду. Первый месяц служил в разведывательной роте, затем в противотанковом артиллерийском дивизионе, был корректировщиком, проводил аэроразведку. Позже был назначен командиром взвода противотанковой артиллерийской батареи. Находился на передовых линиях обороны Донецкой области.

Ему было 27 лет.

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Топ комментарии
+21
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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10.02.2023 17:46
+9
Боляче і сумно від таких втрат 😪😪😪
Світла Пам'ять Герою Нашоі краіни та щирі співчуття близьким та рідним Олексія !!
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10.02.2023 17:53
+8
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10.02.2023 17:59
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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10.02.2023 17:46 Ответить
Господа, а если погибает "водитель", или, допустим "слесарь" - они не достойны некролога в ЦН? Такое ощущение, что публикуются только сообщения о гибели людей (вечная им память) "звучных" профессий, чтобы звучало более-менее громко. Но по факту, водители и слесари гибнут не менее героически, и заслуга их перед обществом не менее значима!
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10.02.2023 17:47 Ответить
Прошу заметить, что эта статья ссылается на другой ресурс. Если вы перейдете по тегу к этой странице "втрати", то вы найдете 3223 статьи, где есть и другие некрологи. Если вы обратите внимание, то все они ссылаются на разные ресурсы.

Если у вас есть знакомые из незвучных профессий, которые погибли, то Вы можете написать в редакцию ЦН, и не вижу причин, почему бы редакторам не одобрить уникальный контент, вместо того, чтобы работать агрегатором новостей.

@P.S. я не работаю в ЦН
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10.02.2023 18:06 Ответить
Боляче і сумно від таких втрат 😪😪😪
Світла Пам'ять Герою Нашоі краіни та щирі співчуття близьким та рідним Олексія !!
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10.02.2023 17:53 Ответить
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10.02.2023 17:59 Ответить
Земля, пухом, друже.... Такий жаль(((((
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10.02.2023 18:06 Ответить
Слава Воїну!!!
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10.02.2023 18:29 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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10.02.2023 18:42 Ответить
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10.02.2023 19:54 Ответить
Низький уклін Захиснику України!!
Командувачам треба уважно дивитися за поведінкою САМЕ комбригів та їх відношенню до Захисників України, це не сірники в коробці!!!
Дух жуковщини та безкарності, по відношенню до Захисників на передовій, не вимагає великого розуму, а воювати бійцю місяць з ногою в гіпсі на передку ….
Видно, посада комбрига передбачає не тільки генеральські пагони, а і відповідальність за життя Українців!!!

Малярша гарно про медичне забезпечення бійців на камеру теревенить, от тільки на передку …..

Задорожному в очі про це комбриги у присутності командувачів оперативних командувань НЕСКАЖУТЬ!! Не «барське» діло бійців берегти…
Ситуація має місце і потребує реагування, бо Резнікову…, це дуже далеко і не на часі в Урядовому кварталі!!🇺🇦‼️❤️🤬😡🤯🤔⚔️💯🪖🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇺🇦‼️❤️🤯🤯🤬
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10.02.2023 20:03 Ответить
Do journalists write diaries ?

Condolences.

I guess, diaries from the frontlines,
or a collection of these,
would be interesting to read for
generations to come.
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10.02.2023 21:34 Ответить
қарамастан және кімге сен сол бағыттайсың?
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11.02.2023 02:56 Ответить
 
 