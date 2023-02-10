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Из-за войны Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ, - Шмыгаль

заес,магате

Из-за войны Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер отметил, что каждую вторую подстанцию "Укрэнерго" атаковали за четыре месяца.

"Несмотря на этот террор, большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты продолжаются, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров уезжает".

Десятки атак ракетами и дронами-шахедами, 123 дня энергетического терроризма. Мы выстояли и успешно завершим этот отопительный сезон", - подчеркнул Шмыгаль.

Также читайте: День без отключения света отменен из-за российской атаки, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+22
А кто сдал из шмыгалей-резниковых крымский коридор с ЗАЕС заодно?
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10.02.2023 17:57
+20
Через зе-ідійотів Україна втратила 75% потужності ТЕС Джерело:
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10.02.2023 17:55
+16
Мразь квартальная ,не ***** ! Курва кацапская. То что вы,****** зелёные,работающие на *****,сдали заэс- это не 44 процента атомной. Что бы здохли,мразота с 95 квартала,как и ваши избератели.
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10.02.2023 17:59
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Правила форума Совет форумчан
таке враження що він насолоджуеться цим.. смакує.. тащиться від цієї біди.. кожен день смакує і смакує
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10.02.2023 17:52 Ответить
Він цим прикриває, наприклад, те, що де-які блоки ТЕЦ простоюють через те, що "чесні хлопці" вугілля не накопичили. І не тільки у 22 році, а і у 21, і у 20. Точно знаю де через це простоює 1200 МВт потужностей кенерації. Це 20% потужності Запорізької АЕС, раптом що... А із ще 500 МВт генерації працює, щонайбільше, половина...
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10.02.2023 18:15 Ответить
Через зе-ідійотів Україна втратила 75% потужності ТЕС Джерело:
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10.02.2023 17:55 Ответить
Чудова статистика для ворога
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10.02.2023 17:55 Ответить
73 % , радійте разом з ворогом - ви це зробили разом з ним .
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10.02.2023 18:10 Ответить
Хм, а ты предлагал выполнить условия Минского договора который Порох подписал? Ты его читал хотя бы?!
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10.02.2023 19:36 Ответить
А кто сдал из шмыгалей-резниковых крымский коридор с ЗАЕС заодно?
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10.02.2023 17:57 Ответить
Отдать приказ на разминирование Юга могли только 3 человека- президент страны, министр обороны и начальник генштаба! Я бы поставил на клетчатоспинжачного!
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10.02.2023 18:03 Ответить
Ще рило д'єрмака забув згадати , і вересщучка там приклалася.
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10.02.2023 18:08 Ответить
Верещучка вже "прибігла" під фініш. А тендер на "реконструкцію" починав... починав... починав... її попередник... попередник... попередник верещучки на посаді міністра... Олексій... Олексій Юрійович... Олексій Юрійович РЕЗНІКОВ!!!
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10.02.2023 18:19 Ответить
Оказывается так легко не пустить врага - заминировал и все, хрен кто пройдет! =( Наивности нет предела, они эти мины сняли бы за день...
На юге каждый второй предатель. Если память не отшибает, то глава СБУ Херсона был предателем, чего уж говорить. Как вы там оборону держать собирались? Вот сейчас после фильтраций другая история.
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10.02.2023 19:40 Ответить
Так,легко не пустити ворога через заміновані І ВЧАСНО ПІДІРВАНІ мости на Крим.А туфта про керівника СБУ в Херсоні є тільки пошуком цапа-відбувайла.А цього керівника призначив зеленський...Але цей сбушник не мав повноважень перекинути підрозділи ЗСУ з херсонщини на донеччину,а це було зроблено незадовго до нападу орків.
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10.02.2023 20:46 Ответить
Головне зараз для влади не платити приватним власником сонячних електростанцій, щоб не було неяких шансів навіть в денний час !
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10.02.2023 17:59 Ответить
Мразь квартальная ,не ***** ! Курва кацапская. То что вы,****** зелёные,работающие на *****,сдали заэс- это не 44 процента атомной. Что бы здохли,мразота с 95 квартала,как и ваши избератели.
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10.02.2023 17:59 Ответить
А ви і надалі не сбивайте рашкаванські сракети, котрі летять через країни НАТО, так точно переможемо, будемо і зі світлом і з теплом!
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10.02.2023 18:02 Ответить
Допустили фоповцы и остальная мразота за отмену налогов ,эту падаль жидовскую ,членограев ,к власти, - а теперь гибнет цвет нации за ****** лугандон и страна в нищете.Гореть вам в аду - 73 процентных *********.
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10.02.2023 18:04 Ответить
Питання - як це збираєтеся відновлювати? ЗАЕС ви взагалі халатно просрали.
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10.02.2023 18:04 Ответить
ЗАЕС працювала на західному паливі, там половина енергоблоків, що має Україна - шість. Навіть якщо ми їх найближчим часом заберемо назад, то чомусь переконаний, що кацапи вкрадуть паливо і ще навіть щось зруйнують. Відновлювати прийдеться довго. Чим покривати виробництво електроенергії?
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10.02.2023 18:23 Ответить
Україна втратила ... зате зелена мразота собі статків набула . Вони зробили Україну разом .
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10.02.2023 18:06 Ответить
"Ремонти тривають ..."
А можно с этого места поподробнее. А то складывается впечатление, что действия наших энергетиков по восстановлению энергосистемы - это самая секретная государственная тайна.
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10.02.2023 18:07 Ответить
Что ты сдох ***** и все твое семейство ,вместе с семеством земрази - за все горе и смерти Украинцев. Предатели ******
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10.02.2023 18:08 Ответить


Аху*нна новина!!! Тепер кожен українець буде мусити виробляти собі електроенергію сам. За допомогою вітряка на городі.🤦🤦🤦
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10.02.2023 18:11 Ответить
Близько 10% розподільчих потужностей у портфелі групи з російським корінням VS Energy. Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Юрія Бойко, Костянтина Григоришина, Григорія та Ігоря Суркісів.
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10.02.2023 18:13 Ответить
А куди подівалися "експерди" по "зеленій енергетиці"? Чи вже закрили всі СЕС і вітрові станції своїми дебільними порадами? Ти диви, виходить, що майже половину блоків АЕС проsрали, більше половини ТЕС, то де виробляти електроенергію? Звичайно вихід є, це Беніна, точніше вже Вовина заправка бензином і дизелем генераторів по 50-60 грн. за літр. Дешево, так?
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10.02.2023 18:17 Ответить
Ось що таке "русский мир", це варвари 21 століття ,тому до росії і все що з нею повязане лише огида і ненависть.
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10.02.2023 18:25 Ответить
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10.02.2023 18:35 Ответить
То це так собі, вивозив хлопців за кордон. От другий на фото давав концерти окупантам в Горлівці і нічого, навіть отримав булаву. Вчіться студенти!
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10.02.2023 19:33 Ответить
ви вкрали з украіни більше..
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10.02.2023 18:53 Ответить
Цікаво б було почути, чи відключили від живлення майнінг-ферми Коломойського, чи до сих пір за рахунок атомної енергії плавлять Бені цифрову валюту.
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10.02.2023 20:34 Ответить
Ох і понавибирали всяку шваль
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10.02.2023 21:36 Ответить
Врет и не кашляет. Атомную генерацию вы убили задолго до 24 февраля.
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10.02.2023 23:20 Ответить
Так, але споживання теж зменшилось, мільйони людей виїхали,окуповані території,знищені міста і села разом з промисловістю енергію не споживають .
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11.02.2023 10:35 Ответить
 
 