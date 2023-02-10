Из-за войны Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ, - Шмыгаль
Из-за войны Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.
Премьер отметил, что каждую вторую подстанцию "Укрэнерго" атаковали за четыре месяца.
"Несмотря на этот террор, большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты продолжаются, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров уезжает".
Десятки атак ракетами и дронами-шахедами, 123 дня энергетического терроризма. Мы выстояли и успешно завершим этот отопительный сезон", - подчеркнул Шмыгаль.
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На юге каждый второй предатель. Если память не отшибает, то глава СБУ Херсона был предателем, чего уж говорить. Как вы там оборону держать собирались? Вот сейчас после фильтраций другая история.
А можно с этого места поподробнее. А то складывается впечатление, что действия наших энергетиков по восстановлению энергосистемы - это самая секретная государственная тайна.
Аху*нна новина!!! Тепер кожен українець буде мусити виробляти собі електроенергію сам. За допомогою вітряка на городі.🤦🤦🤦