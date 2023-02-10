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армия РФ (17988) разведка (4119) Эстония (1352)

"Погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", - разведка Эстонии о начале наступления РФ

марго,гросберг

Российские оккупанты начали наступление в Донецкой и Луганской областях, но обороне ВСУ способствует достаточно теплая погода.

Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Гросберг отметил на пресс-конференции в минобороны Эстонии, что "по сравнению с предыдущей неделей активность боевых действий возросла", и что "инициатива в определенной степени перешла к россиянам". По его данным, давление на ВСУ "очень сильное" как в Донецкой, так и в Луганской областях, однако "существенных изменений на линии столкновения нет".

Как он считает, наступательным действиям россиян мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть почве. В Луганской области среднесуточная температура держится около нуля, а на юге сохраняется плюсовая температура.

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"Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", – сказал Гросберг.

По информации эстонской разведки, самым "горячим" участком остаются окрестности Бахмута. Гросберг также выделил активизацию действий РФ в направлении Лимана и то, что Россия собрала большое группирование в Запорожской области и на окраинах Угледара.

Глава разведки также считает, что хотя российские подразделения продолжают тренироваться в Беларуси, наступление с ее территории в ближайшее время маловероятно.
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Топ комментарии
+7
В российских пабликах стоят вой, крик и плач. Давно я такого не видел и не читал. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=*NK-R #Зрада гремит на ВСЕХ Z-каналах. И причина в том, что под Угледаром ЗСУ утилизировали много оккупантов. Насколько много? Целую бригаду. Поэтому если вас спросят где теперь 155 отдельная бригада морской пехоты из Владивостока, то можете честно отвечать - её больше нет. Совсем. В лучших традициях февраля 2022 года, когда оккупанты шли колоннами. Р@******* их во все щели. Это надо же было ехать более 9000 километров, чтобы сдохнуть в Украине? Долбоебы.

Что с іб@лом, оккупанты?
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/watch?v=1661492917602791
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10.02.2023 18:27
+6
Это кстати правда, все рашисткие атаки пришлись на дождь, мокрый снег, распутица и промозглая зима, декабрь-январь-февраль, да и март похоже - именно такие. Самое неудачное время для наступления, ну оно нам и на руку, выдохнутся полностью к концу марта. А там и ВСУ как вжарят апрель-май по полной программе.
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10.02.2023 18:08
+4
Шкода, але якщо нам би дозволили, а зброя вже є, ударили би у відповідь по військових об'єктах на їх(рб, рф) територіях як слід..заздрю Ізраїлю...
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10.02.2023 18:08
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10.02.2023 17:59 Ответить
Цікаво: яку війну воно пройшло? За розкрадання бюджетних коштів чи гуманітарки? 🤔
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10.02.2023 18:14 Ответить
ту что и лукашенко!
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10.02.2023 19:11 Ответить
Шкода, але якщо нам би дозволили, а зброя вже є, ударили би у відповідь по військових об'єктах на їх(рб, рф) територіях як слід..заздрю Ізраїлю...
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10.02.2023 18:08 Ответить
Это кстати правда, все рашисткие атаки пришлись на дождь, мокрый снег, распутица и промозглая зима, декабрь-январь-февраль, да и март похоже - именно такие. Самое неудачное время для наступления, ну оно нам и на руку, выдохнутся полностью к концу марта. А там и ВСУ как вжарят апрель-май по полной программе.
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10.02.2023 18:08 Ответить
Я действительно начинаю утверждаться в мысли,, что основная цель путина - уничтожить как можно больше народу с обеих сторон, а не победить в войне. Слишком много делается такого, что увеличивает потери. Может быть он не просто так сделал себе монголоидный разрез глаз, и у него на самом деле подпольная кличка Тин Пу и работает он уже давно на дядю Си, вычищая россию для китайцев.
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10.02.2023 18:23 Ответить
В российских пабликах стоят вой, крик и плач. Давно я такого не видел и не читал. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=*NK-R #Зрада гремит на ВСЕХ Z-каналах. И причина в том, что под Угледаром ЗСУ утилизировали много оккупантов. Насколько много? Целую бригаду. Поэтому если вас спросят где теперь 155 отдельная бригада морской пехоты из Владивостока, то можете честно отвечать - её больше нет. Совсем. В лучших традициях февраля 2022 года, когда оккупанты шли колоннами. Р@******* их во все щели. Это надо же было ехать более 9000 километров, чтобы сдохнуть в Украине? Долбоебы.

Что с іб@лом, оккупанты?
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/watch?v=1661492917602791
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10.02.2023 18:27 Ответить
Росія зазнала нищівної поразки під Вугледаром, і сьогодні знову мстить ракетними ударами по цивільних за неміч власної армії.

Стрєлков-Гіркін пише, що ЗС РФ поклали в Донецькій області кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки, яку ЗСУ розстріляли просто як у тирі. Мстити за цей розгром виродки, як завжди, будуть жінкам та дітям.
https://www.facebook.com/den.kazansky?__cft__[0]=AZUO3PSctR-B1dFiun2Q7LODjp7NCZS_Edb-JHSXNPT31rtxUSlNgGE9Nj_4SqJ1FkwYE29jGnKL5-Ibz9ya59bzuGnxThPL97-BIfhcSNFdbmJHow_ogKME2mDXxyv3UbZoLn_w85VMQsAK02DY-KBMY4KXKg6RptBgBi9vi1hu4Q&__tn__=-UC%2CP-R Денис Казанский
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10.02.2023 18:30 Ответить
О чем ето он? Земля наоборот на дамбасе промерзла для комфортного передвижения бронетехники. Ета далеко не та слякоть при которой осенью ЗСУ приходилось наступать.
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10.02.2023 18:31 Ответить
Поверхнева кірка що "схвачується" морозом за ніч і тримає лише людину а до полудня підтає - це не "промерзла земля" Вона техніку тримать не буде Я живу північніше Донбасу на 400 км мінімум Лежить 2-3 см снігу а під ним земля м"яка
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10.02.2023 19:33 Ответить
 
 